Parking gratis en la playa del Carrer La Mar de El Campello, al menos durante dos meses. El Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender el pago en el parking de Els Furs de El Campello por la avería de sus cajeros. Debido a esta situación, el pleno ha aprobado este jueves la modificación de la ordenanza para dar cobertura legal a esta medida, y evitar además el cierre de esta instalación. Y la oposición ha cargado contra el ejecutivo formado por PP y Vox por su "falta de previsión" y "nefasta gestión", ya que el primer se averió en septiembre y el segundo el mes pasado.

La concejal de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), ha explicado que se podría haber optado por cerrar el parking hasta que estuvieran reparados los cajeros, "pero no era justo para los vecinos, comerciantes y visitantes", por lo que el equipo de gobierno ha decidido mantenerlo abierto gratis mientras. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox, PSOE, EU y la edil tránsfuga Eva Segura, y la abstención de Compromís, Podemos y Red, aunque todos han coincidido en que con esta medida se evitar perjudicar a los residentes y turistas, que tendrán aparcamiento gratuito.

La última avería se registró el pasado 27 de enero, y la instalación se ha mantenido abierta de forma gratuita, una situación que se alargará hasta al menos finales de abril. El Departamento de Servicios Públicos está tramitando un contrato para proceder a la reparación de los cajeros, cuya tramitación se prolongará durante un periodo de 30 a 60 días, hasta su adjudicación. Y todo en un polémico aparcamiento que le costó al Ayuntamiento 8,5 millones por la renuncia de la explotadora y constructora a su gestión. Los cajeros del complejo fueron renovados en 2017.

En la propuesta municipal para modificar la ordenanza se explica que "la zona del parking de Els Furs es un área con una gran necesidad de plazas de aparcamiento, tanto para residentes como para los turistas que visitan nuestra localidad, y que tiene una importancia capital para atraer visitantes a los comercios y locales de hostelería de la zona, dada la proximidad de la playa. Una vez ponderadas las circunstancias expuestas, se considera conveniente para el municipio mantener la prestación del servicio del parking, y dada la imposibilidad de proceder al cobro del precio público (...), resulta necesario suspender la liquidación del precio público por el servicio de aparcamiento a los usuarios, durante un periodo de 60 días, hasta que se produzca la reparación de los cajeros por empresa especializada".

Críticas de la oposición

El portavoz del PSOE Vicent Vaello ha señalado que "entendemos que es necesaria esta suspensión", pero ha responsabilizado al ejecutivo por su "falta de previsión, ha pasado demasiado tiempo con el problema de los cajeros. Es una gestión desasatrosa del parking desde hace años", celebrando al menos que "no se perjudique a los vecinos.

Desde Cs su concejal Julio Oca ha acusado al equipo de gobierno de "desidia absoluta" y que "nadie asume responsabilidades. El 30 de septiembre se averió el cajero número 2 y no se hizo nada. Y el 27 de enero se averió el cajero número 1", pero se mantiene abierto y "no es hasta el 9 de febrero que existe una propuesta para dejar abierto el parking y suspender el cobro del precio público del parking. Además va a suponer una merma para los ingresos del ayuntamiento en aproximadamente unos 19.000 euros y de todo esto no nos enteramos hasta el 13 de febrero y es porque debe ir a pleno".

Oca ha manifestado que es una "auténtica vergüenza" como gestiona el ejecutivo, "con una falta de transparencia absoluta y una ineptitud aplastante. Lo que en septiembre se podía haber resuelto con un contrato menor y hoy seguiríamos con el parking abierto, tenemos que recurrir a un contrato de urgencia con exclusividad y unos 60 días sin poder cobrar por utilización del mismo. El concejal de Servicios Públicos si tuviera un poco de dignidad debería dimitir en este momento y si no lo hace el que debe asumir toda la responsabilidad es el alcalde que para eso delega sus competencias en los concejales. Lo único que positivo es que los vecinos van a poder utilizar el parking de manera gratuita durante 60 días".

Por parte de Compromís su portavoz Adriana Paredes lo ha calificado de "chapuza absoluta", ya que "se modifica la ordenanza porque se han averiado los cajeros y no hay contrato de mantenimiento, y a saber cuánto tarda en repararse. Se van a recaudar unos 18.000 euros" pero "nos abstenemos porque es un servicio fundamental para la playa del Carrer La Mar".

Desde EU su regidor Pedro Mario Pardo ha lamentado la "falta de autocrítica" por parte del PP, y "si hay un problema hay que sacar a licitación la reparación", ya que "el primer se rompió hace cinco meses", criticando su "mala gestión".

El edil de Podemos Eric Quiles ha señalado que "otra vez llegan tarde y mal", y ha manifestado su temor por que sea capaz el ejecutivo de "usar esto de excusa para privatizar el parking", cuya gestión es pública desde que renunció la constructora y explotadora en 2012.

Y la edil no adscrita Eva Segura se ha mostrado favorable de la privatización del servicio, ya que "esto es lo que pasa cuando es gestión pública", en referencia a las averías de los cajeros, a lo que ha respondido EU que esto es consecuencia de una "mala gestión pública", no por ser gestión pública.

El PP apunta a Cs

Ante estas críticas, desde el PP han recordado a Cs que cuando aún formaba parte del equipo de gobierno, en octubre de 2021, venció el contrato de mantenimiento de los cajeros", preguntándose si también debería dimitir Oca, que era el concejal del área. Llopis ha señalado que Oca sacó a licitación el nuevo contrato pero quedó desierto, sin que después hiciera nada más", a lo que Oca ha contestado que ya se advirtió desde su área que Hacienda, en manos de Llopis, no había dotado con suficiente dinero el contrato, y por eso quedó desierto.

Por su parte la portavoz popular también ha aclarado que cuando se rompió el primer cajero se pusieron a trabajar en el nuevo pliego para el contrato, y ahora ya está para sacarlo a licitación.