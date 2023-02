Una flota de vehículos muy envejecida y con la mitad en el dique seco. Los automóviles de las brigadas municipales siguen siendo el "patito feo" del Ayuntamiento. De los cerca de 25 vehículos que conforman la flota que usan para servicios públicos como saneamiento, electricidad, jardinería y obras, 13 se mantienen de forma permanente estacionados y sin uso, según ha denunciado el sindicato mayoritario en el Consistorio, Fesep. Esto es debido a su antigüedad, la necesidad de reparaciones que no se realizan o la falta de revisión de la ITV. Además, alerta que se están empleado turismo para el transporte de maquinaria y materiales que no están preparados para ello, y que por tanto no cumplen con las medidas de seguridad necesarias.

Por su parte desde el edil de Servicios Públicos, Rafael Galvañ (PP), reconoce el mal estado de la flota, un estado lamentable con el que se encontró cuanto tomó posesión del área el pasado junio. Y que se está tramitando un contrato de reparación y mantenimiento de la flota y se están impulsando la renovación de los vehículos, aunque varias adjudicaciones han quedado desiertas, y se han incorporado tres nuevos coches. El Fesep alerta que se están usando turismos para transportar herramientas, maquinaria o materiales pese a no estar preparados para ello El sindicato Fesep ya denunció públicamente hace casi dos años la precariedad de la situación del parque móvil de vehículos del área de servicios públicos del Ayuntamiento de El Campello, que cuentan en su mayoría con una antigüedad de entre 15 y 20 años. Y desde esta organización sindical han explicado que "actualmente no solo no se ha solucionado, sino que va a peor. De poco ha servido el cambio de concejalía ni la nueva jefatura de Servicios Públicos designada a dedo por la Alcaldía", en referencia a la llegada de Rafael Galvañ como concejal responsable tras echar el PP a Cs del gobierno y a la reestructuración de las jefaturas para desbloquear los contratos menores. El Fesep señala que "no se atienden nuestras reiteradas denuncias presentadas a través del comité de salud laboral del Ayuntamiento", por el estado de los vehículos y el uso que se les da. "Hay ahora aproximadamente unos 13 vehículos municipales de Servicios Públicos, estacionados de forma permanente en el patio del almacén municipal u otras dependencias sin funcionar, unos porque tienen mucha antigüedad, otros porque al parecer, el coste de su reparación es elevada, y otros pendientes de pasar la ITV. Hay otros vehículos sin reparar, aunque su reparación es poco elevada, pero al no realizarse una buena gestión siguen parados. Alertamos de que esta situación que se irá agravando en los próximos meses cuando los pocos vehículos operativos que existen se les cumpla la ITV". Una ITV que por otra parte ya no va dar servicio en El Campello, al menos por el momento. "Tal es la situación que se ha tenido la temeraria ocurrencia de habilitar turismos no adecuados para el transporte de mercancías para cargar herramientas, maquinaria y materiales con el consiguiente peligro en caso de accidente para los trabajadores municipales que los ocupen, al no existir una compartimentación de seguridad entre mercancías y ocupantes del vehículo". "Recientemente se han incorporado tres turismos a la flota de vehículos, que no han ampliado la misma, como se dijo en prensa por ediles municipales, simplemente han sustituido a otros tres vehículos antiguos", han agregado. "También mencionar que el camión del alcantarillado se encuentra en el taller desde septiembre de 2022, no permitiendo realizar los trabajos de mantenimiento preventivo de la red de saneamiento a sus operarios, ni el vaciado de las diferentes fosas repartidas por el municipio en las zonas donde no hay alcantarillado comunicado con la línea que desemboca sus aguas sucias en la depuradora. Recurriendo el Ayuntamiento puntualmente a empresas externas privadas para los desatascos una vez ya se han producido con las consiguientes molestias a los ciudadanos". Por todo ello desde el Fesep "exigimos tanto al alcalde, concejalía de Servicios Públicos, concejalía de Contratación y Hacienda, así como a la nueva jefa provisional del Servicio, que se resuelva de forma urgente este caos, y que pasa necesariamente por la compra o renting de los vehículos modernos y necesarios para que los trabajadores puedan realizar adecuadamente su cometido , en evitación de posibles accidentes, y los vecinos puedan tener un servicio de calidad". Réplica Por su parte el edil de Servicios, Rafael Galvañ (PP), ha explicado que en junio de 2022, cuando tomó posesión del área que había ostentado hasta entonces Julio Oca (Cs), "el parque móvil de las brigadas municipales no sólo estaba obsoleto, era inexistente, ya que estaban prácticamente todos los vehículos averiados. El contrato de reparación y mantenimiento de vehículos finalizó con fecha 24 de agosto de 2022. Si bien existía un pliego para poder licitar el servicio, el mismo no se consideró adecuado y se procedió a redactar de nuevo toda la documentación. Actualmente el pliego para reparación y mantenimiento de vehículos está en el servicio de Contratación preparado para iniciar su licitación". "En agosto se hicieron decretos para reparar los vehículos; no obstante, debido a su antigüedad los vehículos se averiaron de nuevo. Por ese motivo, en septiembre se licitó el contrato de suministro para adquirir 10 vehículos ligeros. Como resultado de la licitación se han adquirido 3 vehículos turismos, el resto de lotes quedaron desiertos", ha manifestado el concejal popular. "Actualmente, se han hecho decretos para reparar el camión de saneamiento y la retroexcavadora y se han alquilado vehículos adecuados para que las brigadas de parques y jardines y los electricistas puedan realizar su trabajo. Al mismo tiempo, se ha preparado la documentación para la adquisición de 3 vehículos más de carga ligera, a fin de renovar la flota existente", ha agregado Galvañ. Además, desde el Ayuntamiento han señalado que los turismos sí que se pueden usar para transportar materiales.