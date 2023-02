El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el Consell Valencià de Cultura (CVC) han expresado este lunes su respaldo total a la iniciativa del Ayuntamiento de El Campello para repatriar los restos del humanista Rafael Altamira desde México hasta la localidad turística. Esta entidad cultural ha celebrado su pleno ordinario y uno extraordinario en la biblioteca de El Campello, que lleva el nombre del jurista alicantino, que estaba muy unido al municipio, para plasmar este compromiso.

Así, tanto Puig como el CVC han mostrado su apoyo a las actuaciones iniciadas por el alcalde Juanjo Berenguer (PP), de la mano de la familia del humanista, y en las que colaboran la Generalitat, la Diputación, la Embajada de México y el Gobierno de España a través de su Embajada en el país centroamericano y el Ministerio de Cultura.

El presidente de la Generalitat, ha manifestado que la consecución de este objetivo, repatriar los restos de Altamira (Alicante, 1866-México DF, 1951) y su esposa Pilar Redondo, será “un sueño hecha realidad” y, especialmente, “un acto de justicia poética”. Puig ha hecho estas declaraciones durante la clausura del pleno del CVC para homenajear al historiador alicantino Joaquín Santo, consejero de la institución fallecido el pasado noviembre, y mostrar el apoyo de este órgano consultivo de la Generalitat a la iniciativa del Ayuntamiento de traer a España los restos del insigne jurista. Un Altamira que fue figura clave de la historia de España, ya que fue el primer español en formar parte del conocido hoy como Tribunal Internacional de La Haya, además de ser dos veces propuesto para el Premio Nobel de la Paz y doctor honoris causa por las universidades de Burdeos, París, México, Santiago de Chile, Lima, Columbia y Cambridge.

El acto demás ha servido para inaugurar una placa en la entrada a la biblioteca con motivo de este pleno del CVC, y los bisnietos de Rafael Altamira, Ignacio y Javier Ramos, han regalado a Puig un libro sobre su bisabuelo, en concreto el catálogo en cuero del Congreso Internacional sobre Rafael Altamira que se celebró en Alicante en 1987.

Y ha sido muy emotivo por la presencia de muchos familiares y amigos de Santo, entre ellos su viuda María José Caparrós, que ha recibido el cariño de los asistentes y del CVC. Santo fue también diputado de las Cortes Valencianas, dirigió el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y era colaborador de INFORMACIÓN. Es más, los miembros del CVC han destacado que el pleno se celebraba en El Campello gracias a la invitación del alcalde y a la insistencia de Santo en llevar allí la reunión.

Además, al acto han asistido ediles de la Corporación campellera, los alcaldes de Mutxamel y Busot, Sebastián Cañadas (PP) y Alejandro Morant (PP), el alcaldable del PP mutxamelero, Rafael García Berenguer, y la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno.

“Contáis con todo el respaldo de la Generalitat en esta causa”, ha indicado el presidente, quien ha señalado que hará todo lo posible por lograrlo y se ha referido a las gestiones realizadas ante los cuerpos diplomáticos y los gobiernos tanto de España como de México, así como a un futuro viaje pendiente a este país, que tendrá también, entre sus cometidos, el de subrayar la importancia de la figura de Rafael Altamira.

Puig ha iniciado su intervención destacando la trayectoria de Joaquín Santo, de quien ha señalado que, en una sociedad como la actual, “en la que hay más monólogos que diálogo”, el historiador fue una “persona de diálogo” que merece el reconocimiento de la Generalitat y el suyo propio.

El presidente ha defendido además la vigencia del legado de Altamira, un recuerdo necesario que es “fuente de inspiración” constante y “evoca a aquella generación de hombres y mujeres de la Edad de Plata alicantina, una generación extraordinaria que aportó luz tras el desencanto de finales del siglo XIX”.

“Ventana al saber humanista”

Para Ximo Puig, la herencia de Altamira “es una ventana al saber humanista” por sus múltiples facetas, entre ellas, las de jurista, escritor, pensador, pacifista, historiador, pedagogo y crítico literario. Ha recordado que Altamira consideraba que la justicia y la educación estaban en la base de la paz y la convivencia. “Así lo recordamos tras un año de guerra”, porque “sin justicia, no hay paz ni libertad”.

También se ha referido a la necesidad de revisar las propias convicciones cuando se confrontan con otras. “En un tiempo sobrado de verdades absolutas, ese es un bien preciado; la duda que denota humildad, la palabra que anticipa el acuerdo, la actitud que refleja respeto”. “Menos hogueras y más ágoras; ese es el espíritu de Altamira: la palabra”, ha añadido.

El presidente también ha hablado del Altamira comprometido con su comunidad, y su tiempo, el que preguntaba: “¿Qué has hecho tú por que tu patria sea mejor cada día, más rica, más culta, más trabajadora, más libre, más respetuosa con las leyes, más anhelosa de progresos, más llena de sentido humano?, una pregunta que, ha agregado Ximo Puig, interpela para “trabajar por la cohesión y el progreso”.

“Dicen que la frase más famosa de J.F. Kennedy tuvo su fuente en Altamira”, ha dicho Puig, en alusión a la cita célebre “No os preguntéis que puede hacer vuestro país por vosotros, preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país”, y ha tomado prestada otra frase del mandatario estadounidense, la que decía que “a una sociedad se la conoce no solo por los hombres que produce, sino también por las personas a las que rinde tributo”, para señalar que la iniciativa de solicitar la repatriación “retrata a El Campello: una tierra agradecida con ‘Rafelet’, la tierra donde Altamira merece descansar”.

Reivindicar la figura de Altamira

Por su parte la presidenta en funciones del CVC, Dolors Pedrós Company, ha destacado que "la repatriación de Altamira desde su exilio, del que siempre mostró su deseo de volver", "es una iniciativa dignísima" del Ayuntamiento, a la que se suma el Consell Valencià de Cultura, para también "reivindicar la figura de Altamira, y haremos los esfuerzos que hagan falta para conseguirlo".

Y el alcalde ha recordado que la Comisión de Legado Histórico del CVC ya realizó una visita en 2020, a La Illeta dels Banyets, días antes del confinamiento por la pandemia, y ha mostrado ahora su satisfacción porque la entidad haya traído hasta El Campello su pleno y exprese su apoyo unánime al proyecto de Altamira, una "empresa en la que nos hemos embarcado con ilusión y muchas, muchas esperanzas".

Berenguer ha apuntado por una parte de Santo era "conocedor de la Comunidad Valenciana y su cultura", y "tenía muchos amigos en El Campello, entre los que afortunadamente me incluía".

Trámites complejos

El alcalde ha señalado que "el objetivo no es otro que conseguir que Rafael Altamira y Pilar Redondo descansen con carácter definitivo en el camposanto de El Campello, donde si la empresa llega a buen puerto descansarán junto a sus padres y suegros. Esta empresa no hubiera sido posible sin la implicación, directa y decidida, de la familia de Rafael Altamira, que desde el minuto uno se puso a nuestra disposición para colaborar en lo que fuera necesario", recordando que "exhumar unos restos mortales, incinerarlos y trasladarlos a otro país cruzando el océano no es empresa sencilla. Poner de acuerdo a dos gobiernos y a los legítimos herederos implica muchas… muchísimas conversaciones, e infinitos trámites burocráticos en los que todavía estamos inmersos… y llevamos un año trabajando en ello. Y, aunque todavía no se ha conseguido el objetivo final, la de hoy es una oportunidad magnífica para trasladar agradecimientos sinceros y sentidos".

El primer edil ha agradecido "en primer lugar, a la familia Altamira, porque ha sabido aunar esfuerzos para conseguir un compromiso que personalmente le trasladé a nuestra añorada Pilar Altamira -nieta de Rafael Altamira y fallecida en 2021-, empeñada como nosotros en que sus abuelos regresaran a su tierra… a su amado El Campello. En segundo lugar, al embajador de México en España, que tras recibir nuestra petición ordenó al correspondiente departamento de su país que atendiera la petición con todo el interés del mundo. No me puedo olvidar del embajador de España en México, Juan López-Dóriga, ni a su sustituto Juan Duarte Cuadrado, quienes atendieron nuestra llamada y encargaron al cónsul general, Manuel Hernández Ruigómez, que se implicara personalmente en nuestra solicitud".

Actas de defunción

Y ha destacado que "esta persona en concreto, el cónsul general, está siendo clave en el proceso. Él nos puso en contacto con los responsables del pabellón español del Cementerio del distrito federal de México. A él le debemos también el contacto fundamental con una empresa funeraria de referencia en México y especializada en estos temas… y él habla casi tan a menudo como nosotros con el representante oficial de la familia, Ignacio Ramos Altamira, para que no se nos escape ningún detalle que pueda frustrar nuestras intenciones. Hemos conseguido, así, las actas de defunción de la pareja, redactadas a mano e imprescindibles para avanzar, o las autorizaciones pertinentes".

El alcalde ha expresado también "nuestro agradecimiento también al profesor de la Universidad de Alicante José María Portillo, que en uno de sus viajes a México se preocupó y se ocupó por conocer el estado de la sepultura de Rafael y Pilar en ese inmenso camposanto de México, información que ha sido clave para agilizar trámites, porque, en conciencia no podemos consentir, señoras y señores, que el panteón presente esa imagen deteriorada que todos conocemos.

"Y también, agradecimientos sinceros a dos instituciones públicas valencianas que se han implicado con la causa y han comprometido su aportación. Me refiero a la Generalitat, quien a través de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, nos hizo llegar en visita institucional todo el respaldo para conseguir que Rafael Altamira y Pilar Redondo descansen en paz en El Campello. Y me refiero también, cómo no, a la Diputación Provincial de Alicante, cuyo presidente Carlos Mazón ha sido y es tajante al respecto. 'Lo que haga falta', me dijo personalmente. 'La Diputación estará siempre ahí, apoyando a El Campello y a la familia Altamira', concluyó".

El primer edil ha destacado que "apoyos como éstos nos animan a seguir trabajando día a día, semana a semana y mes tras mes. Llevamos meses y meses superando la farragosa burocracia administrativa, que entendemos, pero también es verdad que el apoyo explícito y decidido que hemos recibido nos permite augurar el final esperado. Queda mucho camino por recorrer, pero lo conseguiremos al fin… No me queda la menor duda al respecto".