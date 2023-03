El presidente del Consorci Mare y alcalde de Orxeta, José Vicente Ferriz, ha recordado este viernes que el ente que dirige no tiene competencias sobre la ampliación del vertedero de El Campello que la Conselleria ha anunciado que no autorizará. Así, ha señalado que su entidad tiene solo un papel de observador en este procedimiento entre la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento de El Campello y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

“Solo puedo ponerme a disposición de las partes para ayudar en la resolución de este asunto”, ha asegurado. Además, Ferriz ha añadido que su papel como presidente de esta entidad pública es que la gestión de los residuos en la planta de tratamiento sea lo más eficaz y óptima posible y que al vertedero lleguen cada vez menos residuos “y se ha cumplido con creces, a los datos me remito”.

De hecho, el presidente ha recordado que desde el inicio de las obras en la planta de Les Marines, ubicada en el paraje de Les Canyades de El Campello y que da servicio a la Marina Alta, Marina Baixa y El Campello, “hemos pasado de llevar 175.000 toneladas de residuos al vertedero al año a llevar 95.000”, es decir, estamos gestionando mejor los residuos y hemos reducido a la mitad las cantidades que se depositan en esta instalación”. Se trata de un paso de gigante en materia de recuperación y valorización de los residuos urbanos que lleva al consorcio a cumplir con los objetivos que marca la normativa europea en este sentido, “de lo cual me siento especialmente orgulloso con la gestión realizada”.

Ferriz además de ello, pone el foco en el cuidado del medio ambiente. “Se nos olvida que tenemos que cuidar el territorio en el que vivimos, que estamos casi en primavera y está nevando en nuestros pueblos, que hemos pasado el verano más caluroso del que hay constancia y que el cambio climático depende mucho de nuestro comportamiento responsable, en gran medida, en cuestiones relacionadas con la generación y recuperación de residuos”.

“Ojalá el residuo cero sea una realidad y poder reutilizar y reciclar el 100% de lo generado, pero eso no ocurrirá hasta que cambie la mentalidad de las personas a través de la concienciación y la sensibilización en materia medioambiental y, hasta que eso pase, lamentablemente, seguiremos necesitando vertederos”, ha recalcado.

El presidente del Consorci Mare ha reivindicado el papel de los gobiernos municipales “a la hora de contribuir a la recogida separada de los residuos dado que si los municipios recogen de manera segregada “se puede tratar separadamente en las plantas y optimizar la cantidad de residuos recuperados de alta calidad”.

Asimismo, ha recordado que en el caso de El Campello “un vertedero no se amplía si el ayuntamiento no quiere”, recordando que fue el gobierno en pleno quien rechazó de facto la ejecución de obras en esta instalación. “Si la Conselleria hubiera aceptado la petición de la empresa concesionaria, repito, las obras no se llevarían a cabo dado que el gobierno de El Campello votó en contra y todos sabemos quién gobierna en el municipio y quién gobierna en la Administración autonómica”, ha concluido.