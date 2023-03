Las críticas del Ayuntamiento de Benidorm al anuncio de la Generalitat de que no autorizará en el presente mandato la ampliación del vertedero de El Campello ha generado la indignación de los afectados por las emisiones de esta instalación. Los vecinos instan al Consistorio de Benidorm a que cada municipio gestione sus propios residuos, lamentando que solo se preocupen del coste del tratamiento de las basuras, y no de las graves molestias que generan desde 2009 en la zona norte de El Campello.

En un comunicado los afectados explican que ante las declaraciones del concejal de Limpieza Viaria de Benidorm, José Ramón González de Zárate, "sobre la decisión de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige la consellera Isaura Navarro de no aceptar la ampliación del vertedero de rechazos de Les Canyades, situado en El Campello, comarca de L'Alacantí, decisión que, de no materializarse en esta legislatura, habría que leer en clave y tiempo electoral, la Asociación de Afectados por el Vertedero de Les Canyades debe hacer las siguientes puntualizaciones, tanto al preocupado e indignado edil como a toda la ciudadanía".

Los vecinos explican respecto a la manifestación del PP de que los municipios consorciados "acaban de invertir 25.000.000€ en adecuar la planta del Consorcio a la normativa medioambiental", que esto se ha hecho "porque nunca ha estado adaptada ni ha cumplido tal normativa. Inversión efectuada convenientemente sin licitación pública".

Los afectados recuerdan que la planta "empezó a operar en mayo de 2009 con una vida útil de 20 años, ampliados posteriormente a 22 años. La ampliación que se debate es de 10 metros de altura, no 3 metros como afirma Benidorm, con un volumen de 500.000 m³ y una vida útil de 3,5 años, lo que no supera el tiempo de contrato establecido". Y recalcan que "Lo que sí supera el tiempo de contrato es la solicitud de julio de 2022, también denegada ahora, que amplía el terreno ocupado y alarga en 18 años la vida útil, es decir, 40 años". Ambas ampliaciones ha asegurado la consellera que no se van a autorizar, aunque la decisión final podría quedar en manos del Consell que surja de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

La asociación señala que "preocupa al edil la exportación de residuos 'al exterior'. El Campello es el exterior, es l'Alacantí, no la Marina Alta o la Marina Baixa. Llevan 14 años depositando sus residuos en el exterior y creando graves problemas medioambientales y de salud y calidad de vida de la indignada ciudadanía campellera".

Traslado a otro vertedero

Así mismo los vecinos apuntan que el edil popular de Benidorm "sugiere llevar sus residuos a Xixona o Villena y le preocupa el impacto medioambiental de esa lejanía. Hace 14 años que Les Canyades reciben basura de Dénia y no le ha preocupado la huella de carbono de tal transporte. Es la única preocupación medioambiental que muestra. Deja muy claro que su obsesión es económica, olvidando que paga con el dinero de sus contribuyentes mientras los vecinos más próximos a Les Canyades llevamos 14 años pagando con la exposición a cuantos olores insufribles, constatados por estudios de la UMH, UPV y los aportados por esta Asociación de Afectados por el Vertedero de les Canyades, y contaminantes químicos que alteran la salud y la calidad de vida, sin poder estar seguros y a salvo en nuestras casas".

Y concluyen que "ahora se recuerda la ausencia de gestión del presidente del Consorcio Mare y se olvida la ausencia de gestión, control y vigilancia de dicho Consorcio y de sus consorciados y de la propia Conselleria. Es cierto que nadie ha propuesto una alternativa a la no ampliación de Les Canyades. El edil de Benidorm, tampoco", por lo que "la Asociación de Afectados por el Vertedero de Les Canyades le hace una propuesta: gestione cada municipio sus residuos. Haga usted un hoyo en su término municipal, meta en él todos sus residuos y siéntese sobre ellos catorce años. Es posible que, al levantarse, imagine un modo adecuado de gestionar" la basura.