El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant volverá a sacar a concurso las obras de mejora del colegio Rajoletes después de que ninguna empresa se haya interesado por realizar los trabajos, valorados en cerca de 75.000 euros. La actuación consiste en la reforma de los aseos y la rehabilitación del edificio de Educación Infantil.

Para el concejal de Educación, Javier Yebes, (que se incorporó al área el 13 de enero) una de las razones de que se haya quedado desierto es que la oferta no es atractiva para las constructoras y por eso no se han interesado por esta obra, por lo que se ha modificado el pliego de condiciones para hacerlo «competitivo». La propuesta ya se ha reajustado y el edil asegura que saldrá a licitación esta semana, por el mismo importe, 74.217 euros, pero eliminando uno de los trabajos incluidos, la pintura de varias dependencias valorada en 12.000 euros.

Yebes asegura que previamente a la anterior licitación «no se había hablado con la comunidad educativa sobre las necesidades del colegio y se habían incluido más de 12.000 euros para pintar dos plantas del edificio de Primaria. Pero es algo que no es necesario porque lo puede hacer la brigada». El concejal de Educación expone que el nuevo pliego que se ha terminado de redactar esta semana pasada elimina esta acción para centrarse en el grueso de la actuación. El edil reconoce que es como una actualización de precios que no se había hecho para poder hacer «competitivo» el nuevo concurso «porque si no va a concurrir nadie y la partida de pintura no es imprescindible».

El concejal considera que esta vez sí va a haber empresas interesadas porque «van a tener 12.000 euros más de rendimiento».

Esta obra es posible gracias a los remanentes de las licitaciones del Plan Edificant, que en conjunto suponía un total de 320.000 euros cuya inversión se ha destina también a obras necesarias en el Instituto Lloixa y en el CEIP Cristo de la Paz.

La nueva actuación en Rajoletes supone la reforma de los aseos de la zona de Educación infantil y también la rehabilitación de la fachada del edificio de Infantil.

En el colegio ya se han realizado obras anteriormente dentro del Plan Edificant. En 2020 se reformaba y ampliaba el comedor, los accesos, asfaltado del aparcamiento, renovación de las pistas deportivas y la construcción de una nueva sala de psicomotricidad y despachos.

Educación incorpora este mes una segunda psicóloga

Sant Joan d’Alacant suma una psicóloga que se adscribe al área de Educación para atender las necesidades de los escolares de todos los colegios del municipio. El concejal de Educación advierte de que aumentar las atenciones con una profesional más era una necesidad y una reivindicación ya que la titular actualmente está de baja y es necesario dar respuesta a las necesidades de los centros educativos. Desde el punto de vista burocrático, esta incorporación cuenta con el visto bueno de la Intervención municipal, según indica el edil, que señala que la incorporación es inminente. «A lo largo del mes de marzo podremos contar en el gabinete psicopedagógico con otra psicóloga , que era una necesidad imperante», insiste.

Tras el Consejo Escolar celebrado a principios de febrero el edil tramitó la solicitud urgente para apremiando la cobertura de un profesional de psicología para el área de Educación.

Enfermería escolar

Sant Joan tiene otras reivindicaciones en materia educativa para poder mejorar aspectos más allá de los puramente educativos y que también se expusieron en el primer Consejo Escolar del año 2023. En concreto, el concejal explica que también de esa reunión salió el trabajo junto al área de Sanidad, que dirige la concejala Julia Parra, para poner en marcha también en el menor periodo de tiempo posible el servicio de enfermería escolar en todos los centros escolares de Infantil y Primaria de Sant Joan.

Escuela de verano

A la vez, y dentro de la rama más lúdica del área educativa, el concejal explica que esta semana se va a celebrar una reunión con las asociaciones de madres y padres de escolares (Ampas) para presentarles el proyecto de escuela de verano que han diseñado las monitoras de Educación.

El concejal explica que el hilo conductor de esta escuela veraniega, que año tras año tiene gran aceptación entre las familias santjoaneras, es el cine. Las actividades que se van a desarrollar estarán relacionadas con distintas películas e irán variando semanalmente según la película de la que se trate, según adelanta el concejal de Educación.