El PSOE de San Vicente del Raspeig ha aprobado su lista electoral definitiva para los comicios del 8M sin la integración esperada, y con malestar en algunos sectores. Tras la propuesta inicial del alcalde Jesús Villar y las votaciones de los militantes que dieron un vuelco importante a la propuesta, la lista final es una mezcla de ambos resultados, dejando solo a tres concejalas en puestos de salida, aunque una podría no obtener acta. En unos aspectos se ha aceptado el criterio de los militantes, pero en otros no, y esto no ha gustado a parte de los socialistas.

Destaca que Miguel Ángel Mora, que disputó al sector de alcalde la secretaría local, no será concejal, acabando así con la integración. Y es que pese a proponerlo el alcalde de número 5, quedó último en las votaciones de los militantes, por lo que finalmente cierra la lista en el puesto 25. En cambio las ediles Noelia Hernán y Patricia Ferri, que iban la 10 y 12, "ascienden" hasta los puestos 4 y 10 respectivamente. Aunque el 10 es un puesto de salida, está en el límite, ya que en 2019 el PSOE sacó 10 concejales. Así, la subida de Ferri ha sido corta en relación a la votación obtenida por los militantes. Del mismo modo el edil Juan Antonio Perona, que en la propuesta del alcalde iba de suplente pero en las votaciones fue de los más respaldados, iba a seguir de suplente pero finalmente ha desaparecido de la lista. Ha renunciado al no estar de acuerdo con la posición. Y es que hay malestar en un sector del PSOE sanvicentero por la confección final de la lista. En la lista encabezada por Villar se mantiene su portavoz Asun París en el número 2, pasando Bruno Radermecker (secretario de política municipal) del 7 al 3, tras ser de los más votados. El 4 es para la edil de Tercera Edad Noelia Hernán; el 5 para Eugenio Toledo, ex de Esquerra Unida que iba en la lista el 11 y que también fue de los más votados; el 6 es para María Jesús Moreno, secretaria de organización, que iba de número 4 en la propuesta inicial; el 7 para Eduardo Rodelgo, que era el 3 de la lista inicial; el 8 para Yolanda García, secretaria de participación, que iba de 6; en el 9 se mantiene José Manuel Beviá, y el 10 es para Patricia Ferri, concejal de Sanidad, Juventud y Participación Ciudadana, que ocupaba el puesto 12 en la propuesta inicial. Además, Laura Pastor, secretaria de Diversidad y Movimientos Sociales, que iba de 8, desaparece de la lista tras ser la penúltima menos votada por los militantes. Precisamente la lista electoral se ha dado a conocer coincidiendo con la noticia del archivo del caso de los chats de los ediles críticos del PSOE, cuyo escándalo dinamitó el grupo socialista. Y abre la puerta a la reincorporación de militancia de los investigados, aunque es una decisión que debe tomar el PSPV desde València, después de que los suspendiera de militancia. La lista JESÚS JAVIER VILLAR NOTARIO ASUN PARÍS QUESADA BRUNO RADERMECKER CARBALLO NOELIA JOSÉ HERNÁN JIMÉNEZ EUGENIO TOLEDO PASTOR MARÍA JESÚS MORENO RODRÍGUEZ EDUARDO RODELGO GÓMEZ YOLANDA GARCÍA MORENO JOSÉ MANUEL BEVIÁ AZORÍN PATRICIA FERRI FUENTES OMAR MANSOR MORET MARÍA TERESA COLOMINA PLASENCIA FERNANDO VILLASANTA DÍEZ YURENA LÓPEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO ANTÓN SÁNCHEZ CAROLINA SANGUINO OLIVA JORGE RAMÓN ALCARZ ESCOLANO ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES SABATER FONS JOSÉ PEDRO SANTOS BARBERO NATALIA VIDAL VIDARTE JUAN ANDRÉS SÁNCHEZ JORDÁN DÁMARIS SALES NIETO CARLOS MOROTE ALIAGA FUENSANTA NAVARRETE SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL MORA BLANCO Suplentes: RAFAEL GARCÍA JUAN MARÍA AZUCENA CASTILLA DÍAZ JUAN FRANCISCO CASTAÑOS CAÑIZARES