Tras décadas de abandono, parece que la Torre de Reixes sale del olvido. La empresa propietaria ha presentado por fin un proyecto para frenar la ruina de este Bien de Interés Cultural (BIC). Tras siete requerimientos de la Conselleria de Cultura al Ayuntamiento de El Campello desde 2020, y otros tres a su vez del Consistorio a la mercantil desde el pasado verano, la firma ha remitido un proyecto, aunque reclama la colaboración de las administraciones públicas para hacer frente a las obras necesarias.

Y es que solo esos trabajos de conservación presentados por la mercantil Campelmar superan ampliamente los 200.000 euros, y una rehabilitación integral supondría una inversión mucho mayor, por lo que la empresa alerta que requiere de ayuda para llevar ambas actuaciones a buen término, proponiendo un convenio de colaboración o incluso una convenio urbanístico por el que la titularidad del inmueble pasaría a ser municipal. Así, la dueña recuerda el valor patrimonial de esta atalaya del siglo XVI, conocida también como Torre del Barranc d'Aigües, y la importancia que tiene para El Campello, así como su potencial turístico.

La mercantil respondió al tercer requerimiento del Consistorio el mes pasado, después de que recurriera por defectos los dos primeros. Y además de contestar al Ayuntamiento y pedir su colaboración, ha adjuntado un proyecto de conservación y mantenimiento. Del mismo modo, lamenta en el escrito que hasta ahora el Consistorio no le haya realizado comunicación alguna sobre el inmueble, pese a ser de su propiedad desde 1989, y que esta haya sido con apercibimiento de multas e incluso ejecución subsidiaria o expropiación. Y es que hay que recordar que hasta 2021 el Ayuntamiento mantenía públicamente que la propiedad correspondía la Fundación Frax con sede en l'Alfàs del Pi, pero EU denunció que constaba documentación en el Consistorio que acreditaba ya en 2018 que era de Campelmar. Y es que Frax figuraba en el Catastro, pero en el Registro de la Propiedad estaba Campelmar, que era su legítima dueña. Una confusión que por fin se aclaró hace dos años.

La empresa también señala, además del paso del tiempo para un bastión de casi 500 años de antigüedad, ha sido víctima de múltiples actos vandálicos, y que para su reforma sería necesario acondicionar primero su acceso, ya que se encuentra en una montaña, la Lloma de Reixes, y el traslado de trabajadores y materiales también sería costoso. Y además para su puesta en valor sería necesario mejorar el acceso.

Así mismo, advierte que un proyecto de conservación como el presentado podría entrar en conflicto con uno posterior de rehabilitación integral, por lo que sería necesario coordinar ambas actuaciones, o ejecutarlas de forma conjunta. Y hacerlo a través de ayudas públicas que podrían gestionar la Generalitat o el Ayuntamiento.

"Patrimonio privado"

Desde la empresa han declinado hacer declaraciones sobre este tema, mientras que desde el equipo de gobierno se han limitado a manifestar a INFORMACIÓN que "seguiremos requiriendo para una adecuada restauración de la torre", recordando que "es patrimonio privado, no público".

EU insta a obtener la propiedad del BIC

Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo se ha mostrado satisfecho por la presentación del proyecto. Pardo ha manifestado que "gracias a todo el trabajo e insistencia" que ha realizado su formación política junto a vecinos y a otros grupos municipales que se han ido sumando estos años, "no solo hemos conseguido conocer al propietario sino que además este ya ha presentado un proyecto básico de obras de conservación y mantenimiento para la Torre de Reixes".

Pardo ha recordado que desde EU han "defendido siempre el cumplimiento de la Ley. Y aunque al gobierno le ha costado, al final ha entendido que esta obliga al propietario de la torre a mantenerla en buenas condiciones. Y tal y como hemos expresado en anteriores ocasiones, si el propietario le fuera imposible realizar las inversiones, nuestra propuesta es que se ceda al Ayuntamiento de El Campello la propiedad a través de la firma de un convenio. Todos los años se publican gran cantidad de subvenciones para la recuperación del patrimonio cultural que podrían ayudar a disminuir la inversión de las arcas municipales".

El también alcaldable de EU ha manifestado que "la pasividad del gobierno local ha sido total", recordando que "el propio alcalde y concejal de Urbanismo, Juan José Berenguer (PP) manifestó en varias ocasiones que este asunto no era una prioridad para él. Aunque desde el gobierno local no hemos encontrado ningún apoyo, nuestra insistencia y constancia ha conseguido que, a pesar de su manifiesta falta de voluntad, el Ayuntamiento cumpliera con sus obligación de requerir a los propietarios que actúen. Desde EU vamos a continuar exigiendo que la Torre de Reixes no caiga en el olvido. Esperemos que tras las elecciones municipales obtengamos más fuerza para poder abordar con la diligencia y necesidad que este BIC, con casi 500 años de historia, se merece".