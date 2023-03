Las fugas de fecales en Cala Lanuza no tienen fin... y se acerca la época de baño. En los últimos 12 días se han registrado al menos 4 vertidos de la red de alcantarillado, sobresaliendo las aguas negras por las trapas de la calle Altea y acabando en la playa.

Los vecinos han denunciado que estos episodios se repiten, alertando que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y el resort de Cala Lanuza no han servido de nada. Mientras, desde el Consistorio han confirmado que se han producido varias fugas en los últimos días, reclamando al complejo turístico más medidas correctoras para evitar escapes, al mismo tiempo que investiga el origen, ya que no se tiene claro su procedencia, según ha informado el edil de Servicios, Rafael Galvañ (PP).

La Guardia Civil ya alertó a principios de este año de deficiencias en la red de saneamiento de Cala Lanuza, tras los vertidos de fecales registrados en verano y meses posteriores, que obligaron a cerrar varias veces la playa. Y los problemas persisten. Desde el 1 de marzo la Gestora de Asociaciones de Vecinos ha constatado al menos cuatro vertidos, el último este domingo, aunque sospechan que ha habido más, ya que residentes de la zona alertan que por las noches hay fugas pero pasan más desapercibidos.

Y ante esta situación han solicitado al Síndic de Greuges la reapertura de la queja abierta el pasado año, y que concluyó que era responsabilidad del Ayuntamiento de El Campello los vertidos al río Seco y urgía una solución. El defensor del pueblo valenciano apremiaba en diciembre al Ayuntamiento, la Conselleria y la Diputación a acelerar los proyectos en tramitación para acabar con las fugas de fecales, tras la queja formalizada por la Gestora por los vertidos no solo en el río Seco, sino en todo el litoral campellero.

Esta entidad que agrupa a las asociaciones de vecinos Amecove, l'Horta Muchavista y La Zenia han presentado este fin de semana un escrito ante el Ayuntamiento en el que trasladan "la preocupación e indignación de los vecinos y de la Gestora de Asociaciones de vecinos del municipio de El Campello por la localización de vertidos de aguas residuales urbanas no depuradas que se han desbordado de nuevo en la calle Altea y que han llegado a la playa". Así, aportan fotografías de varios de los episodios, que advierten "son continuos, habituales e incontrolables, lamentablemente se han convertido en una parte más del paisaje cotidiano, en época no estival ni de lluvia. Los vecinos han llamado a la Policía Local y al Seprona". Y eso que ahora mismo es temporada baja por lo que no hay afluencia relevante de turistas, lo que incrementa a su vez la generación de aguas residuales y los problemas con la obsoleta depuradora de la zona.

"El viernes hubo un nuevo vertido que derivó en malos olores, y que llegó de nuevo a la cala la cual no se cerró por el Ayuntamiento como medida preventiva. Entendemos que este hecho provoca una situación insalubre para los bañistas que este fin de semana como consecuencia del buen tiempo se han acercado a la playa. Es un hecho relevante, que se puede comprobar en las fotos que se aportan, que los vertidos son habituales e incontrolados, y van directamente a la playa, con las consecuencias que ello conlleva, supone un peligro potencial para las personas que estén en la playa por las bacterias y virus que se encuentran en las aguas residuales. Además, de suponer un riesgo para la salud de la población, también lo es para el ecosistema".

"Lamentablemente, estamos ante un atentado al medio ambiente, sin que hasta la fecha, a pesar de los requerimientos de los vecinos y Gesora de Asociaciones de Vecinos de Campello, la administración local haya adoptado medidas para erradicar los vertidos, tampoco se cierra la playa tras los vertidos fecales, ni se han puesto en marcha inversiones en proyectos de infraestructuras. Estos vertidos fecales continuados y habituales, que tienen su origen en la deficiente red de saneamiento del municipio, se han puesto en conocimiento ante las concejalías competentes" en una docena de escritos presentados desde el verano de 2021, cuando se puso en marcha el complejo Cala Lanuza con 127 apartamentos turísticos.

Competencias

"A lo largo de estos años, la administración local no ha asumido sus competencia en materia de alcantarillado, tampoco ha realizado actuaciones concretas frente a los vertidos de tierra-mar, ni ha aprobado presupuestos municipales con las inversiones en infraestructuras de alcantarillado que son urgentes en la zona con el objetivo de erradicar los vertidos de aguas residuales", recordando la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento en materia de aguas residuales.

Además, recuerda que "el Ayuntamiento de El Campello es consciente que las obras que realiza la EPSAR no darán solución a la erradicación de los vertidos de aguas residuales tierra-mar a las playas y calas del municipio. Para la erradicación de los vertidos se hace necesario el desarrollo de una red secundaria de alcantarillado que recoja y evacúe los caudales de aguas residuales generados por las urbanizaciones de la zona norte hacia infraestructura que va a desarrollar la EPSAR en la zona Norte del municipio". Esta obra, consistente en conectar el alcantarillado de la zona norte con la depuradora de Sant Joan, se mantiene bloqueada de nuevo a la espera de que el Ayuntamiento apruebe la financiación del 10% de su coste, que ronda los 8,6 millones, mientras que la Generalitat, que lleva casi una década tramitando el proyecto, aporta el resto.

Por otra parte, los vecinos advierten a la Corporación que "daremos traslado de nuevo a las diferentes administraciones con competencia en la materia de los vertidos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Costas, EPSAR, Seprona, Síndic de Greuges y UE del escrito presentado en esta administración, por los posibles efectos nocivos al medio ambiente y salud pública que se podrían generar si no se adoptan las medidas para el cese de los vertidos de aguas fecales urbanas no depuradas a Cala Lanuza".

Por todo ello piden al Ayuntamiento que "nos de traslado de las medidas técnicas e informes de control de los vertidos tierra-mar de aguas residuales no depuradas a Cala Lanuza", se proceda a la "redacción y aprobación de un plan director municipal para la compleción de la red de saneamiento de la zona norte de El Campello para la implantación integral de la red de alcantarillado en todos los sectores urbanos situados en el ámbito de la nueva infraestructura de saneamiento a desarrollar por la EPSAR (prolongando los ya existentes o creando nuevas redes de conducciones) en el que se establezcan los compromisos, prioridades, plazos de ejecución y financiación de las obras necesarias para este fin por ser competencia de la entidad local".

Todo ello está encaminado a "erradicar los vertidos de aguas residuales y la contaminación silenciosa en el subsuelo en la zona norte del municipio como consecuencia de la falta de esta infraestructura urbana e incorporar este ámbito del municipio al sistema general de saneamiento de El Campello". Así, reclaman que se incluya una partida en el presupuesto de 2023, aún sin aprobar, "para la financiación de la redacción del citado plan director -en su caso- así como de las obras urgentes de alcantarillado a realizar en aquellos sectores urbanos de la zona norte situados en el ámbito de esta nueva infraestructura de saneamiento a realizar por la EPSAR o aprobación de la modificación de crédito correspondiente con cargo al superávit del ayuntamiento".

Protocolo ante vertidos

Por último reclaman los resultados de las analíticas realizadas por la concejalía de Medio Ambiente y Playas de los vertidos que llegan a Cala Lanuza durante el año 2022, así como la aprobación de un protocolo de actuación municipal medioambiental que recoja como medidas el cierre preventivo de las playas y calas del municipio ante vertidos de aguas fecales urbanas no depuradas.