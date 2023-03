Mutxamel volverá a tener su servicio del enfermero escolar que ha tenido desde 2007 y que ha interrumpido este curso. El Ayuntamiento va a ofrecer de nuevo el programa municipal de Educación para la salud a todos los centros educativos de la localidad a través de personal sanitario, como ha estado haciendo los últimos seis años tras reconocérselo la Generalitat.

La dirección general de la Administración Local de la Generalitat Valenciana ha estimado el requerimiento interadministrativo presentado por el ayuntamiento mutxamelero el pasado mes de febrero. Esta respuesta deja ahora sin efecto su informe emitido en diciembre de 2022, por el cual establecía que el programa municipal de Educación para la salud y la figura del sanitario escolar propuesto, implicaba duplicidad de funciones respecto a las desarrolladas por la Administración Autonómica a través de la cartera de servicios de promoción de la salud en el ámbito educativo.

Ahora, este segundo informe emitido el 8 de marzo establece que este programa tiene carácter complementario a las actividades desarrolladas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, e introduce las adaptaciones precisas para producir una sinergia de efectos, no incurriendo por tanto en duplicidad.

El concejal de Educación, Rafael García, se muestra satisfecho por esta resolución, la considera una "muy buena noticia porque sabemos que no hay duplicidad y es de justicia porque son temas complementarios" y asegura que de inmediato se van a iniciar la licitación para poder ofrecer este el Programa de educación para la Salud que tiene muy buena aceptación entre la comunidad educativa y los vecinos.

"Lo más importante es que no recae este trabajo en los claustros, que al final esa era la idea para no meternos en Xarxa Salud. Los claustros ya están saturados y con bastante burocracia encima para todavía ponerle más cosas", explica el edil.

García añade la importancia de tener estas figuras en los centros escolares, y cree que "se debería ir más allá y Conselleria debería tener un enfermero escolar por centro y tener más presencia. Y luego el tema asistencial que nosotros no podemos atender que esté para atender los casos cada vez más crecientes de niños que necesitan asistencia sanitaria en el propio colegio".

La colaboración entre administraciones tiene que ser algo normal y no algo tan traumático y que se utilice políticamente como ha ocurrido en este caso" Rafael García - Concejal de Educación

García recalca que su defensa es la de los intereses de Mutxamel y no de otra entidad. "Creemos en la autonomía municipal y la relación y colaboración entre administraciones tiene que ser algo normal y no algo tan traumático y que se utilice políticamente, porque en este caso ha habido algo de polítia detrás que no era lógico que se utilizara habiendo menores de por medio".