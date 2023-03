La biblioteca de Xixona se muda a una casa señorial. El Ayuntamiento ha iniciado esta semana el traslado de 20.000 libros que alberga su actual emplazamiento en el parque de El Cuarnero, para ubicarse en la Casa Rovira, una mansión señorial del siglo XVII-XVIII que se ha tardado más de 20 años en culminar su rehabilitación. Esta última fase ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.

Pese a que las obras prácticamente terminaron hace más de un año, el traslado no se ha podido realizar hasta ahora debido a unas deficiencias que quedaban por subsanarse de la obra realizada, y que representaban tan solo un 1,8% de la actuación. Y tras reuniones y un tira y afloja con la adjudicataria, por fin se han solucionado por completo esos flecos, que se referían sobre todo a la adaptación del inmueble a la normativa, según ha explicado la edil de Biblioteca y de Patrimonio, María Teresa Carbonell (PSOE).

Así, la pasada semana se procedió a la instalación del mobiliario, y el pasado lunes arrancó el traslado de los libros, por lo que el servicio de préstamo se ha suspendido y la biblioteca solo opera por las tardes y únicamente para el estudio en El Cuarnero. El Consistorio prevé que la mudanza esté finalizada en unos días, para que a finales de mes o principios de abril se pueda inaugurar y recupere la actividad normal la biblioteca en su nueva y distinguida casa, dejando atrás el actual inmueble de El Cuarnero, donde se proyecta ubicar el Casal Jove.

De esta forma, Xixona recupera una de sus principales casas señoriales, que regresa con todo su esplendor para convertirse en la nueva biblioteca municipal. Este emblemático inmueble está situado en el corazón del pueblo, en la calle El Vall, y esta rehabilitación y acondicionamiento para biblioteca ha supuesto una inversión de más de 1.150.000 euros, de los cuales 950.000 euros han sido aportados por la Diputación a través de una subvención. A ello hay que sumar las obras realizadas hace 20 años para consolidar su estructura y cubierta y frenar su deterioro, y que costaron 600.000 euros.

Las obras han incluido ahora también una mejora de su cimentación, para poder así soportar el peso de los libros y el trasiego de los usuarios, ya que se trata de un uso que no contemplaba la consolidación realizada hace 20 años, cuando se barajaba darle como uso el de casal fester, entre otras opciones.

Xixona tramita la reforma de la Casa Aracil El Ayuntamiento de Xixona además proyecta la reforma de su vecina Casa Aracil, que se quiere convertir en un centro de dinamización económica y sede de la UA. El Consistorio tramita la consolidación del inmueble del siglo XVII y su rehabilitación integral por 1,6 millones, para lo que ha solicitado al Gobierno central una ayuda de 940.000 de los fondos Next Generation.

Estas obras arrancaron a principios de 2020, semanas antes del confinamiento por el covid, retrasándose su finalización por la pandemia, demoras en el suministro de determinados materiales y la subsanación de algunas deficiencias. La actuación ha incluido la conservación de las carpinterías originales de las ventanas de hace más de 300 años, dotándolas además de una insonorización para que el edificio pueda ser un lugar adecuado de estudio y lectura.

Carbonell ha mostrado su satisfacción por que se pueda por fin trasladar la biblioteca a la Casa Rovira: "Es una alegría pero se ha hecho muy largo, ya que ha sido una época muy mala, ya que coincidió el inicio de las obras con la pandemia, después la guerra de Ucrania, la subida de precios... ha sido muy complicado pero estamos muy orgullosos del resultado".

La concejal también ha destacado que "hay que hacer memoria, ya que este cambio no ha sido por capricho, sino porque la antigua biblioteca ya no cumple con los requisitos para seguir en la red de la Generalitat, al no tener el mínimo de metros lineales de libros. Hicimos un estudio geotécnico pero el edificio de El Cuarnero no tiene cimentación", por lo que no se podía reformar. Del mismo modo ha apuntado que "con esta actuación recuperamos patrimonio y se da un uso para que dure muchos más años. Es una nueva ubicación más céntrica, más moderna, informatizada, accesible... hemos convertido un edificio del siglo XVIII en una biblioteca del XXI".

El edificio tiene planta baja y cuatro alturas, y también se ha recuperado su patio como zona verde para el disfrute de los xixonencs, cuyo uso será independiente de la biblioteca y donde se podrán celebrar actos. Además en la planta baja se ha instalado parte del suelo hidráulico que había en el salón de plenos del Ayuntamiento, que se retiró tras su reforma hace ya 15 años, aprovechando así la actuación para recuperar patrimonio por partida doble en este palacete.

Una familia con historia

La obra ha incluido la rehabilitación en la fachada principal del escudo de la familia Rovira, manteniéndose sin la corona que fue arrancada en la II República. El linaje de los Rovira procede de Cataluña y en Xixona está documentado en 1421. A lo largo de la Edad Moderna coparon los principales cargos del gobierno municipal y con el paso del tiempo algunos apostaron por una creciente artesanía: la producción del turrón.