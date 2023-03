El nuevo CEIP Lo Romero es enorme, tanto que la limpieza que valía para el anterior colegio se queda corta para el nuevo. El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ya tiene previsto ampliar el mantenimiento de la escuela, pero todavía no puede hacerlo. Para paliar de la mejor forma posible las necesidades del centro, la concejalía de Educación ha hecho un ajuste de horas de trabajo para ampliar cada día en 6 horas más la limpieza del centro educativo.

Para hacerlo, el concejal Nicolás López explica que se ha gestionado con la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa) de dónde sacar esas horas, que se han ido "arañando" de forma provisional de otras oficinas donde es posible hacer este ajuste durante unos días.

El concejal explica que esta medida se va a mantener en torno a dos semanas, mientras se gestiona la ampliaciónde la encomienda de limpieza en edificios municipales. "La situación no se verá solucionada por completo hasta la primera semana del mes de abril, tras la aprobación en pleno", explica Nicolás lópez. El concejal reconoce que la necesidad es imperiosa y que la dirección del centro le ha trasladado que no se puede demorar el mantenimiento del colegio, donde estudian más de 470 niños.

También el Colegio Rajoletes está en una situación similar, ya que solicita un refuerzo en la limpieza de sus instalaciones. "He hablado también con la directora del Rajoletes para explicarle que esta situación era momentánea y ha sido muy comprensible", agradece el responsable de Educación, que afirma ser muy consciente de que es necesario esa ampliación que están pidiendo los centros educativos.

el expediente estaba a medias "no estaba acabado ni preparado como dicen" Nicolás López - Concejal de Educación

Y mientras tanto, López afea que el expediente estaba a medias "no estaba acabado ni preparado como dicen", reprocha el edil la gestión de la anterior concejala socialista. En enero pasado se expulsó del gobierno al grupo socialista y el grupo municipal Popular tomó las riendas del área. Y aunque había una petición a la empresa municipal de incrementar las horas de limpieza, los trámites administrativos del expediente estaban sin realizar.

Bolsa de horas

Para poder acometer esa limpieza la propia concejala, Esther Iborra decidió aumentar las horas de limpieza en Lo Romero a cuenta de la bolsa de horas extra del área mientras se gestionaba la ampliación. Pero esas horas se han acabado sin que se haya aprobado el expediente necesario.

"Se ha tenido que hacer una nueva encomienda", explica el concejal de Educación. "El trabajo se quedó a medias porque necesitaba el informe del técnico dando el visto bueno a la solicitud", añade López. Y con él hay que hacer una retención de crédito presupuestaria.

Desde el consistorio explica que ahora hay que hacer una modificación porque para este año el presupuesto para la limpieza de edificios municipales y colegios asciende a 478.000 euros y el incremento de horas de trabajo supone un incremento considerable. Además, la nueva encomienda incluye también un cambio en el precio al que se paga la hora, el salario pasa de 13 euros la hora a 16,60. Y más horas de trabajo a mayor precio casi duplica el precio previsto para este año. Ese también ha sido uno de los problemas que ha obligado a hacer los ajustes necesarios. y ahora hay un plazo de exposición pública de 15 días de la modificación presupuestaria. "Se tenía que haber tenido en cuenta y no tener que recurrir horas extra. Era imposible llevar al pleno del otro día porque hay que esperar un plazo administrativo de 15 días", comenta López.

Pleno extraordinario en abril

Debido a estos plazos la aprobación del nuevo expediente no vamos a llegar para final de mes, el 28 de marzo será el pleno ordinario de marzo; por lo que el consistorio anuncia que va a convocar un pleno extraordinario para la primera semana de abril. López insiste en que va a pedir a las direcciones de los dos colegios que necesitan el refuerzo de la limpieza "que tengan paciencia". E insiste en que "la realidad es que ha habido una falta de previsión y planificación porque si sabíamos que el colegio iba a ser más grande con instalaciones más modernas se supone que se tiene que saber de antelación; y si se sabía que en Rajoletes también es importante una previsión porque te pilla el toro. Nos tiramos por el camino fácil de las horas extra que es para cosas puntuales, no deberíamos haber tocado las horas extra. No se hizo esa modificación", advierte.

Durante dos semanas y hasta el pleno la limpieza se realizará en precario "no es que no se limpie", se apresura a decir el concejal, pero se realiza con los servicios anteriores. "No es la situación que queremos, ni por los trabajadores ni porque se menosprecie al colegio, no nos daba tiempo. Se debe a una falta de previsión", insiste.

El consistorio dio luz verde hace poco más de una semana dónde dirigir el superávit del consistorio. Y la limpieza se lleva un buen pellizco, a la limpieza de edificios públicos se destinan 294.549 euros. Y desde su aprobación en el pleno son necesarios 15 días de exposición pública antes de que esté definitivamente aprobado.

5,6 millones en inversiones

El municipio inyecta 5,6 millones de euros en las cuentas municipales para inversiones y gastos, tras cerrar 2022 con un superávit de más de 11 millones. El pleno extraordinario decidió destinar 5.677.911,65 euros del remanente de tesorería para gastos generales e inversiones en diferentes áreas municipales. Esta cantidad se obtiene gracias al superávit del presupuesto de 2022, cuya liquidación ha arrojado un remanente de 11.323.596 euros.