Agost se moviliza contra la avalancha de plantas solares que se tramitan en su término municipal. Al menos ocho proyectos, que afectan también en alguno casos a Monforte del Cid, Novelda y Elche, sumando más de 1.000 hectáreas y 400 MW de potencia entre las cuatro poblaciones, y que tiene su eje en la localidad alfarera. Seis de ellos acaban de hacerse públicos, lo que ha generado una gran alarma entre los residentes de casas de campo y urbanizaciones cercanas, que ven como quedan casi rodeados de placas solares o atravesados por sus tendidos eléctricos.

Ante esta situación, el Consistorio estudia una suspensión de licencias para regular este tipo de instalaciones, aunque señala que con la primera que se presentó formalmente en 2021, la planta La Cerámica, de aprobarse prácticamente se alcanzaría el máximo de 3% de suelo no urbanizable común que se puede destinar en un municipio a este tipo de instalaciones, por lo que no podrían autorizarse más.

El pasado domingo un centenar de vecinos se reunieron en Agost para constituir una plataforma y movilizarse contra estos proyectos. Se van a recoger firmar y alegar, y el Ayuntamiento, ante las peticiones de los residentes, se va a reunir con los afectados. Este jueves habrá un encuentro en la Casa de Cultura (19.30 horas) abierto a todo el público, para el que el primer edil Juanjo Castelló (PP) va a invitar a responsables de la Generalitat para que expliquen la situación de los proyectos, aunque ha recordado que por el momento no se ha dado luz verde a ninguna instalación.

Los vecinos advierte de la gran alarma que está generando esta situación, ya que "hay en proyecto varias instalaciones de plantas fotovoltaicas que abarcan gran territorio de Agost, de nuestros terrenos y nuestras viviendas. Hay mucha gente que aparece como expropiada y nuestras casas estarán en mitad de dichas plantas fotovoltaicas, pasando cables de alta tensión por encima de nuestras viviendas, ahuyentando a especies protegidas como el búho real, zorros, garzas...".

Alertan que desde el Ayuntamiento no se les está facilitando toda la información, lamentando que otros consistorios de la zona se han movilizado y parado los proyectos, pero "aquí en Agost estamos desprotegidos".

El Ayuntamiento presentará alegaciones

El alcalde por su parte en el Facebook del Ayuntamiento ha anunciado este pasado fin de semana que "convocamos una reunión informativa ante las informaciones publicadas sobre la instalación de plantas solares en nuestro municipio, Hasta el momento no se ha solicitado licencia en el Ayuntamiento, y la autorización de las mismas es competencia de la Generalitat en el caso de las planta de hasta 50 MW, y del Ministerio si se supera esa capacidad de generación eléctrica. El alcalde va a invitar a responsables de la Generalitat para que expliquen la situación de los proyectos y ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones y facilitará un modelo de alegaciones a los vecinos".

El primer edil ha señalado en declaraciones a INFORMACIÓN que entiende la preocupación, aunque ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, recordando que el Ayuntamiento no tiene competencias pero que va a alegar. Ha señalado que este tipo de instalaciones deberían instalarse solo en terrenos que no estén en producción y dónde tengan la menor repercusión posible. Y ha señalado que no están de acuerdo con los seis proyectos de Mediterráneo, debido a su impacto, al afectar a zonas donde vive mucha gente y ha recordado que "tienen que valorarse de forma conjunta, no separadamente cada planta", ya que se trata de seis fases de un mismo proyecto y su impacto en Agost sería muy grande.

El primer edil ha negado de plano que no se haya facilitado toda la información, ya que ha recordado que muchas empresas preguntaron hace dos años y medio por la compatibilidad urbanística de distintos terrenos, y desde entonces el Consistorio no ha vuelto a saber nada hasta que han presentado los proyectos en otras administraciones, ya que se tramitan en otras instancias, ya sea Gobierno central o el autonómico.

De cualquier forma Castelló ha recordado no se pueden llevar a cabo expropiaciones para instalar los paneles solares, solo para las conducciones eléctricas, y ha insistido en su rechazo a las seis plantas de Mediterráneo.

Los proyectos

La última en sumarse a esta fiebre solar en Agost ha sido el grupo Ibox Energy, con sede en Madrid, que a través de la sociedad Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, que impulsa seis huertos solares de entre 33 y 34 MW de potencia instalada, que suman 200 MW, bajo la denominación de Mediterráneo. A su vez, este grupo ha vendido a China Three Gorges Spain (CTGS) -la filial española del mayor grupo de energías renovables del país asiático- estos seis proyectos.

La Generalitat acaba de sacar a exposición pública la planta Mediterráneo I, en breve se abrirá la información pública de Mediterráneo V, y tiene otras cuatro en tramitación. Y tienen su eje en Agost, afectando también a suelo de Monforte del Cid y Novelda.

Además el grupo fotovoltaico murciano Soltec Power Holdings, a través de su filial Luminora Solar Cinco, proyecta una gigantesca instalación de casi 94,986 MW de potencia entre Agost (en su mayor parte) y Monforte, en la zona del Pouet, junto a la carretera CV-820 a Novelda. La instalación se llamará La Cerámica, incluirá su propia subestación eléctrica y contempla un tendido de media tensión de más de 15 kilómetros para volcar la energía en la subtestación de San Vicente, y abarcaría 150 hectáreas.

También se tramita la planta El Secarral, promovida por la mercantil Lavanda Desarrollos España, que ocuparía 480 hectáreas de forma discontinua entre los términos de Agost, Monforte del Cid y Elche, aunque en este caso se centra en Monforte, afectando a Agost en 120 hectáreas. ç