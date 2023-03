Nace el partido Per El Campello, cuya candidatura a las elecciones del 28M estará encabeza por Paco Toni Palomares. La puesta de largo de esta formación independiente tuvo lugar el pasado viernes antes más de 200 personas en la sala Ramon Llull de la biblioteca municipal de El Campello.

"En una sala abarrotada, el candidato hizo un discurso lleno de sentimientos y esbozando las líneas maestras de lo que pretenden hacer por mejorar el municipio de El Campello", han explicado desde este partido en un comunicado.

"Paco Toni explicó brevemente la hoja de ruta a seguir donde destaca su voluntad de escuchar a todos y todas, ciudadanos y asociaciones de toda índole para entre todas y todos, mejorar nuestro municipio, sin excluir a nadie. Sabedores de que no se tienen las mismas armas para competir con los grandes partidos nacionales y/o autonómicos, recalcó en varias ocasiones la ilusión por trabajar por y para nuestro pueblo con el objetivo de que dentro de cuatro años todas vosotras y vosotros os sintáis orgullosos de este que os habla y todo mi equipo", han señalado.

Recalcó en varias ocasiones que “buscaremos constantemente el diálogo y el consenso, cercanía y humildad en el ejercicio del poder político”, animando a todas y todos "a participar en el proyecto y comprometerse a escuchar a todos y todas y cada una de las zonas de nuestro municipio, desde Muchavista hasta el Carrichal. Todos somos vecinos y vecinas de El Campello".

“No vamos a vender humo y prometer lo que sabemos que no se puede cumplir, no todo vale”, manifestaba un candidato emocionado por lo que representa el acto y por la responsabilidad que conlleva. “En los tiempos que corren, la gente quiere gobernantes con proximidad y que no desaten suspicacias de interés diferentes que no sean mejorar el bien común”.

“Paco Toni es y será el mismo que le ha llevado hasta aquí ”, "este es su compromiso. Es por ello por lo que repite constantemente a todo su equipo que deben ser coherentes con lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos".

"En nuestro partido Per El Campello la coherencia es el ingrediente principal de nuestra reputación y credibilidad. Hemos comenzado una andadura que cree que otra forma de hacer otra política municipal es posible, lo que nos llevará a cumplir los objetivos marcados y sobre todo, que de aquí a cuatro años, la ciudadanía del municipio se sienta orgullosa de un grupo de gente que ama a su pueblo y que un día decidió intervenir en su funcionamiento. Per El Campello es una realidad y una opción a considerar para que nuestro municipio, El Campello, sea el mejor sitio donde vivir y que visitar".