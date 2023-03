Sant Joan d'Alacant acometerá una limpieza extraordinario durante un mes y medio para tratar de paliar los problemas que hay actualmente. El equipo de gobierno reconoce que el municipio necesita un refuerzo y que es visible en las calles, y así lo reclaman los vecinos; y admiten que ahora mismo la situación es precaria. Como lo es el estado actual del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, que se está retrasando y las quejas por la situación en la que se encuentran las calles del centro y también del extrarradio son constantes.

El nuevo contrato todavía no está en licitación, lo que supone que aún quedan meses para poder aprobarse y que Sant Joan pueda ejecutar la ampliación del servicio que se prevé, ya que ahora mismo está en una situación precaria. De hecho, el nuevo contrato ya se ha valorado en 3,1 millones de euros, casi duplicando el coste actual. De ahí que el equipo de gobierno ha decidido llevar a cabo un plan extraordinario de limpieza que pueda mejorar en algo la situación actual.

Segunda prórroga forzosa

El concejal de Limpieza viaria y de edificios públicos, Recogida, gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos, el popular Nicolás López, asegura ser consciente de que el nuevo pliego de prescripciones técnicas del contrato de residuos es muy importante para Sant Joan. Y ahora mismo el contrato ya está en su segunda prórroga forzosa. Con el inconveniente de que el área actualmente carece de jefatura de servicio, algo que resta agilidad al proceso.

El plan de choque que se va a poner en marcha tendrá una duración de un mes y medio y pretende llegar a todas las zonas de Sant Joan "porque hay gente de las urbanizaciones que se ha quejado diciendo que la limpieza solo se centra en la Rambla y las calles adyacentes", cuenta el concejal.

Refuerzo para las urbanizaciones

López adelanta que la actuación se hará después de Semana Santa. "Se va a hacer un plan integral que llegue a todo el pueblo" y aclara que "no es que con lo que tenemos actualmente no se limpie, pero para esas zonas del extrarradio sí que es necesario". El concejal adelanta que se trata de un plan "ambicioso".

Este refuerzo consistirá en baldeos con una cuba que portará el doble de agua que contienen las limpiezas habituales, con un refuerzo de sopladoras y barredoras. El concejal añade que se va a usar un potente desinfectante y desincrustante que elimina manchas, orines y grafitis, entre otros.

"Queremos que el pueblo se quede como el pasillo de nuestras casas" Nicolás López - Concejal de Limpieza Viaria

Esta actuación supone 40 jornadas de trabajo que pretenden darle un vuelco al aspecto actual del municipio. "Queremos que el pueblo se quede como el pasillo de nuestras casas", cuenta de forma visual el responsable de limpieza. Y va a ser posible gracias a los ajustes de los remanentes en los que se ha incluido este plan de refuerzo de la limpieza. Su coste asciende a 36.000 euros.

Mucho enfado

El concejal reconoce que la situación actual provoca "mucho enfado". La percepción de que el pueblo está sucio está presente en los comentarios y las quejas de los vecinos. "Es una cuestión necesaria y no es de oportunidad, he llegado ahora, he detectado la necesidad y la voy a acometer", justifica López.

Las labores se van a iniciar en torno a la segunda semana de abril y se alargará aproximadamente hasta la primera semana de junio. El plan engloba las 19 zonas en las que está dividido el municipio, incluidas las calles del casco urbano y de las urbanizaciones. "Se está coordinando toda la acción con la Policía Local y se avisará con antelación de las zonas que se van a limpiar.