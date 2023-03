El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig va a licitar la adquisición de dos coches para la Policía Local, la mitad de los inicialmente previstos, ya que uno de los dos lotes que han salido a concurso ha quedado desierto. Y se trata del segundo concurso que se impulsa, ya que en diciembre quedó desierto el primero.

La empresa Malco Digital Group SRL ha sido la mejor oferta para proveer, mediante renting, dos vehículos híbridos/gasolina a la Policía Local, según ha informado este jueves el Consistorio. La mercantil ha mejorado la oferta económica inicial, así como la potencia del vehículo, e incluye un vehículo de sustitución.

Así, la mesa de contratación ha propuesto a esta empresa como la mejor oferta para la adjudicación del Lote 2, del contrato de suministro mediante el sistema renting de vehículos híbridos/eléctricos para la Policía Local. Este lote incluye, tan solo, el suministro de dos vehículos híbridos/eléctricos, para el que la mercantil oferta dos vehículos híbridos/gasolina por 87.003,84 euros, por cuatro años de duración, 48 mensualidades, a contar desde la formalización del mismo.

La empresa, que ha mejorado la oferta económica inicial, ha superado la propuesta, además, al incluir un vehículo de sustitución antes de 48 horas; un precio de 0,01 euros del kilómetro a abonar por el Ayuntamiento, IVA no incluido, por el exceso de los kilómetros realizados sobre los 120.000 previstos para cada vehículo, así como el precio de 0,03 euros IVA no incluido, por los kilómetros no realizados sobre los 120.000 previstos. Por último, mejora la potencia de los vehículos suministrados, que tendrán 122cv.

Nueva propuesta de licitación

Respecto al Lote 1 de este contrato, que comprende el suministro, mediante el sistema renting de otros dos vehículos, también tipo híbrido y/o eléctrico con ‘kit detenidos’, por 26.015 euros IVA incluido, año, por cuatro años de duración, quedó desierto en la mesa de contratación del pasado 16 de marzo. A este respecto el concejal de Contratación, Guillermo García, ha confirmado que se está trabajando en la elaboración de una nueva propuesta para su licitación.

Esta situación se suma a que el primer concurso para esta adquisición ya quedó desierta en diciembre de 2022, el servicio quedó desierto, lo que obligó a modificar y mejorar el contenido del mismo para, de nuevo, ponerlo en marcha, aunque finalmente solo se van a poder adjudicar la mitad del contrato, dos de los cuatro coches.

El pasado febrero la junta de gobierno aprobó la salida a licitación por segunda vez de esta mejora de la flota de vehículos de la Policía Local, con una inversión inicial de 200.000 euros, para la incorporación de cuatro coches híbridos.