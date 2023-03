“Todos los proyectos que el PP de San Vicente está vendiendo como propios ya están en marcha”. Esquerra Unida y Podemos aseguran que ese intento de apropiación a través de ruido mediático “sólo denota un vacío enorme de propuestas para San Vicente y una incapacidad absoluta para gobernar el municipio”, según han denunciado en un comunicado ambas formaciones, que se presentan unidas a las elecciones.

“Nos dicen que no tenemos proyecto de ciudad y después venden como propias actuaciones que ya se encuentran en marcha, como el pabellón de deportes, la ampliación de suelo industrial, las mejoras de las áreas industriales, otro centro de salud, el nuevo instituto o el Centro Cultural en La Yesera. Es chocante esa contradicción permanente del ex portavoz de Ciudadanos, quien al final del mandato municipal se ha cambiado de partido para intentar ser alcalde con PP. Se pasa el día criticando que el equipo de gobierno no tiene un modelo de ciudad, se llena la boca asegurando que él tiene propuestas innovadoras, pero, cuando las dice, resulta que son las que ya hay. Un despropósito”, ha dicho este viernes el concejal Alberto Beviá, candidato de EU y Podemos a la Alcadía de San Vicente del Raspeig.

Para la coalición, ese intento de apropiación de proyectos a través de ruido mediático “solo denota un vacío enorme de propuestas para San Vicente y, por ende, una incapacidad absoluta para gobernar nuestro municipio. Porque para gestionar San Vicente hay que comprometerse desde la humildad con la gente, con el pueblo, con la clase trabajadora, no solo con los empresarios, con los poderosos, que es lo que hace el PP”, ha dicho Natalia Jerez, número dos de la candidatura conjunta.

“El líder del PP, Carlos Mazón, viene de ronda a San Vicente a reunirse con los empresarios y les promete que va a ampliar el suelo industrial. Pues hay que recordarle que el PP votó en contra de la última ampliación del Canastell y que en ciudades donde gobierna su partido tienen los mismos problemas de suelo industrial que en San Vicente. Y también debe recordarse que durante la última etapa del PP en San Vicente la inversión en las áreas industriales fue nula. Ahora, en cambio, hemos gestionado 1,2 millones de euros en inversiones para Canastell, Torregrosses, Inmediaciones y Rodalet”, ha subrayado Beviá.

“Vamos a salir al paso y replicar todos y cada uno de los mensajes negativos e irreales, demagógicos y populistas, que está lanzando una y otra vez el ex portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, en su afán de alcanzar la Alcaldía sin propuestas propias. Porque no por mucho repetir una mentira ésta va a convertirse en verdad”.