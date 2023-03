El Campello da vía libre a las obras para la conexión del alcantarillado de la zona norte con la depuradora de Sant Joan para acabar con los vertidos de fecales. La Generalitat aguardaba desde agosto a que el Ayuntamiento aprobara la modificación del convenio por el encarecimiento del proyecto, cuyo coste se ha duplicado hasta los 8,6 millones. Y el jueves 16 de marzo el pleno en sesión extraordinaria ha dado luz verde a la actuación, pasando la aportación municipal de 480.000 a 860.000 euros por ese incremento de los precios de los materiales. Esto va a permitir sacar otra vez a licitación las obras.

Todos los grupos han respaldado este punto, eso sí con reproches al PP por parte de la oposición por el retraso de siete meses en llevar esta modificación. Y es que el pasado 31 de enero la Entitat de Sanejament d'Aigües (Epsar), dependiente de la Generalitat, remitió un segundo escrito al Ayuntamiento apremiando a que culminara este paso, tal y como informó este medio en febrero. Y es que tras reunirse a principios de agosto Conselleria y Ayuntamiento y anunciar que quedaban desiertas las obras y se duplicaba el presupuesto, el 10 de agosto la Conselleria remitió un escrito para que el Consistorio procediera a actualizar su aportación al proyecto.

Mientras se hace realidad este proyecto, la zona norte sigue sufriendo vertidos de fecales, registrándose al menos cinco fugas en lo que va de este mes, debido a su obsoleta red de alcantarillado, con depuradoras que no pueden tratar todas las aguas residuales que se generan.

En el pleno la portavoz del PP, Lourdes Llopis, ha manifestado su deseo de que la obra se pueda ejecutar por fin, y la edil de Vox, María José Sañudo, ha destacado que es un proyecto "absolutamente necesario".

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha recordado que se trata de un proyecto "de todo el Ayuntamiento, de todos los campelleros", lamentando que "llevamos 17 años" intentado dar una solución a los problemas de saneamiento, lamentando la lentitud del Consistorio para culminar este paso.

Desde Cs su portavoz Julio Oca ha destacado que la Generalitat no ha sido capaz de ejecutar esta obra en los últimos 17 años, tanto con una Generalitat gobernada por PP como ahora por el PSOE, lamentando que han primado los intereses económicos. Oca ha recordado los vertidos registrados este mes, asegurando que "los vecinos estamos hartos de tanta incompetencia".

"Demora injustificada"

El concejal de Compromís y exalcalde, Benjamí Soler, ha pedido explicaciones de por qué lleva este punto en marzo y no en octubre, ya que "ha habido una demora injustificada". "Hemos estado seis meses para darnos cuenta o para decir que nos faltaba un documento, y gracias a que se hizo eco la prensa, si no, no actuamos", dejando caer que igual por este retraso los precios han cambiado tanto que igual vuelve a quedar desierto.

El edil de EU Pedro Mario Pardo ha lamentado que "llegamos muy tarde", criticando que la planificación urbanística de El Campello no ha ido acompañada de un desarrollo de las infraestructuras, lo que ha dejado la zona norte sin una red de alcantarillado adecuada, y en algunos casos con cientos de viviendas con pozos ciegos. Pardo ha acusado al PP de este crecimiento incontrolado, criticando el retraso de siete meses y recordando que su grupo lleva desde septiembre preguntando por la situación del convenio.

Del mismo modo el concejal de EU ha recordado que mientras se lleva a cabo esta obra, la zona norte sigue sufriendo vertidos, preguntando si "vamos a seguir abriendo complejos hoteleros en Venta Lanuza y dando licencia para nuevas viviendas. Me preocupa mucho la situación. Estamos sufriendo 2 y 3 vertidos diarios en Venta Lanuza", lo que puede abocar de nuevo con el cierre de la playa.

El edil de Red, Eduardo Seva, ha pedido aclarar los motivos del retraso en el este proyecto por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento, y ha recordado los problemas que generan los pozos ciegos de la zona norte.

Y la edil no adscrita Eva Segura también ha recordado que el origen del problema viene del desarrollo en los años 60 de la zona norte sin red de saneamiento. Y ha destacado que las fosas sépticas provocan emanaciones en la zona norte y que las obras van a permitir mejorar la situación.

Proceso de fiscalización

Por su parte el alcalde Juanjo Berenguer ha respondido a la oposición que se ha podido llevar ahora a pleno el convenio "una vez que ha pasado el proceso de fiscalización. No se ha podido llevar antes porque no estaba fiscalizado". Berenguer ha recordado sobre las críticas sobre que llega tarde que "es una obra que empezó y se acabo, y que se licitó y no se adjudicó", en referencia a la construcción de la depuradora iniciada por la Generalitat en 2009, que se abandonó a medio construir por falta de fondos, y al concurso que quedó desierto el año pasado.

El alcalde también ha recordado, en referencia a posibles nuevos hoteles o viviendas, que la situación urbanística de la zona viene del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, "con lo cual allí se harán las viviendas que contempla el PGOU del 86, con la normativa urbanística que haya en estos momentos, ni más, ni menos".