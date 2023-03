El Campello se aprieta el cinturón en el servicio de salvamento de las playas. Casi 3.000 horas menos de servicio, sin médicos ni ambulancias para el presente año, ni embarcación de rescate. El Ayuntamiento tramita el nuevo contrato para los dos próximos dos años, después de que no se prorrogara el deficiente servicio ofrecido en 2022. La Corporación está en la fase de estudio de las ofertas presentadas por dos empresas, y oposición y socorristas han denunciado la importante merma que va a suponer en el servicio. En cambio, desde el ejecutivo defienden que se va a ofrecer un buen servicio, dentro de las posibilidades que ofrece el presupuesto actual de 584.000 euros.

El Comité de Empresa de los socorristas, que serán subrogados a la nueva adjudicataria, y Podemos alertan de las consecuencias que va a tener el nuevo contrato. Los trabajadores destacan que se reduce en 3.000 horas el servicio, acortando el horario entre 30 minutos y 1 hora en función de la temporada, y "reduciendo el número de socorristas dentro del horario". Se elimina la ambulancia, que "se sustituye por un vehículo que no puede realizar traslado urgente de personas". Se elimina la embarcación de rescate "también sin contar con nosotros" y el médico, que se sustituye por un enfermero.

Del mismo modo señalan que "la temporada alta la dividen en dos franjas, con distintos horarios del servicio de cobertura, de 7 y 9 horas (hasta el 2019 el horario de temporada alta era de 9 horas ininterrumpidas)", alertando que "solo 46 días, apenas un mes y 15 días, dispondrían de la máxima cobertura horaria de 9 horas, pero con reducción de personal al 50% durante dos horas". Y advierten que la tabla salarial aplicable según el convenio está obsoleta dada la nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI)".

Así, pese a que se supone que la temporada alta arranca en 15 de junio, hasta el 14 julio solo se ofrecerá 7 horas de servicio, al igual que desde el 26 de agosto hasta el 15 de septiembre. Y solo del 15 de julio al 25 de agosto se dispondrá de 9 horas, aunque los socorristas solo harán 8 por lo que se reducirá su número a primera y última hora. Y en temporada baja, que son 12 días entre Semana Santa y el puente de mayo, y la primera quincena de julio y la última de septiembre, 6 horas. De esta forma, se volverá a ver la imagen en Muchavista de ausencia de socorristas, mientras que en la otra parte de la playa, la de San Juan de Alicante, tendrá más días de servicio y más horas.

El Comité de Empresa advierte que llevan cuatro licitaciones diferentes en cuatro años, cuatro empresas distintas en cinco años y tres técnicos de playas en cinco años, y que el nuevo pliego empeora aún más un servicio que ya era muy precario. Y esto pone en peligro a bañistas y trabajadores, al no contar con los medios necesarios.

Podemos

Por su parte el edil de Podemos Eric Quiles, que preguntó por este contrato en el último pleno, alerta que entre los recortes en el servicio destaca el número de horas de servicio, que "pasa de un servicio de socorrismo que daba 37.000 horas de servicio en nuestras playas y calas a un servicio que da aproximadamente 34.000 horas. Estamos hablando exactamente de 2.904 horas menos de servicio. Es incomprensible que este equipo de gobierno, y su concejal delegado del área piensen que recortar en un servicio tan importante como es la seguridad y la salud de todas las personas que quieren disfrutar de nuestra costa es una buena idea".

"Además se prescinde del médico del servicio, se sustituyen los técnicos de emergencias sanitarias por conductores, y las ambulancias Soporte Vital Básico (SVB) por furgonetas equipadas con el material básico. Por último, se reduce la partida presupuestaria en 16.000 euros, lo que nos alerta en dos sentidos. Por un lado podría quedar desierto el contrato, y por otro nos podríamos encontrar como el año pasado, con una empresa adjudicataria que no cumpla ni siquiera con este deficiente pliego", ha advertido Quiles.

Así, Podemos ha denunciado la merma de recursos en el nuevo contrato de socorrismo, recordando que con el anterior contrato "la anterior empresa dio un servicio nefasto, saltándose el pliego constantemente", lo que motivó la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento y la denuncia de los socorristas por la falta de materiales para desempeñar sus labores.

Quiles ha lamentado la "sorpresa" con la que se han encontramos al analizar el nuevo contrato, al "observar estupefactos como han recortado horas de servicio y personal cualificado, algo que un municipio como El Campello con 23 kilómetros de playa no se puede permitir, ni debe permitirse".

Desde Podemos El Campello queremos manifestar nuestro total rechazo al recorte del servicio de salvamento y socorrismo, que al final supone un recorte en seguridad, salud y que perjudica también a los comercios y el turismo de El Campello. Y también ha advertido que "no puede ser excusa para no incrementar la partida que no haya presupuestos aprobados para 2023 y estén prorrogados los de 2020, porque en el borrador de las cuentas de 2023 que nos han entregado la cantidad que destinan a este servicio es el mismo, 584.000 euros".

Podemos afirma no entender que el pliego sacado en 2020 valiera 600.000 euros, y después de la inflación que se está sufriendo la contrata salga en 2023 por 16.000 euros menos. Y eso además después de varias subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Concejal de Playas

Por su parte el edil de Playas, Rafael Galvañ (PP), ha asegurado que pese a estipularlo el anterior pliego, "nunca ha habido médico" en las playas, aunque los socorristas aseguran que en 2021 sí. El edil señala que disponer de médico es "imposible", y sobre la eliminación de la embarcación de rescate, afirma que se ha hecho tras hablarlo con los socorristas, ya que se ha sustituido por una moto acuática, que es "más ágil". Del mismo modo ha restado importancia a la reducción de horario, ya que ha señalado que "es solo de 30 minutos en temporada baja, es decir 15 minutos en el inicio y 15 en el cierre, y de una hora en temporada alta", 30 minutos menos por delante y 30 por detrás". Y ha asegurado que "con el importe que tenemos, es lo que podemos tener", recordando además que están prorrogados los presupuestos de 2020, insistiendo que "no es un mal servicio. Todo es mejorable, pero creemos que es un buen servicio".

Del mismo modo ha recordado que ya bajo su mandato en el área, que empezó el pasado junio, se expedientó a la empresa por incumplimientos, lamentando que no se hiciera desde 2020, bajo gestión de Cs, una auditoria del servicio.

Por último, no se quiso aventurar a si estará el servicio licitado y en marcha para el inicio de la campaña en Semana Santa, aunque confía en que sea así.