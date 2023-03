Autorretratos para que los niños reflexionen sobre la diversidad. El colegio Eloi Coloma de Xixona ha impulsado el proyecto "No es color carne, es rosa claro", por el que sus 170 escolares, desde 2 años hasta sexto de Primaria, se han dibujado a sí mismos, buscando sobre todo identificar el tono de piel que tienen. El objetivo es que entiendan que no hay razas humanas, sino diferencias culturales y del color de la piel. Un trabajo por la inclusión a nivel de aula y de escuela estudiando las tonalidades de la piel.

A partir del trabajo del artista brasileña Angelica Dass, este proyecto ha buscado que los pequeños alumnos entiendan que "todos somos personas con cuerpo, órganos, sentimientos, inteligencia... Lo que marca la diferencia es la oportunidad de ir a la escuela, de tener una educación y un bienestar familiar y económico", explican profesores del centro xixonenc.

Así, recuerdan que la comunidad educativa, el Ayuntamiento y sociedad en general pueden contribuir a que las personas y niños más desprotegidos tengan la oportunidad de una educación que los permita tener un mejor futuro. Y todo esto es la base del proyecto, en el que se ha propuesto a todo el alumnado del Eloi Coloma a que se realicen un autorretrato.

"No es color carne, es color rosa claro": A partir de esta reflexión de Angelica Dass, que no era de color rosa claro de pequeña, cuando fue mayor quiso investigar desde el arte los colores de la piel de los humanos. Hizo más de 4.000 fotos a personas de todo el mundo y todavía no ha encontrado ninguno que sea de color negro, o blanco o amarillo puro que nos da los sistema Pantone para la identificación de colores a través de códigos. Y todo pese a las denominaciones de negro, blanco... explican los profesores.

Así, los 170 retratos se han expuestos en El Teatret de Xixona, mostrando una variedad infinita de tonalidades de la piel de los niños. Esta muestra está abierta entre semana, hasta el miércoles, de 17.30 a 20.30 horas. Y además hay un taller en la misma sala de exposición, a cargo del Taller de Ocupación Acción Cultural de Xixona de Labora, de 17.30 a 18.30 horas para que quien quiera pueda hacerse su retrato y otras actividades.

Herramientas fundamentales

Los docentes destacan que "las escuelas del pueblo de Xixona juegan un papel muy importante en la salud del municipio de varias maneras. Las escuelas crean espacios para el debate, son capaces de encontrar formas pedagógicas para todo, crean sentimiento de pertenencia y cuidan de las generaciones de hijas e hijos del municipio. La posibilidad de poder asistir a una escuela del pueblo garantiza proximidad en el trato y su gente, el poder hacer uso de las calles, de acceder al puesto de trabajo del vecindario, vinculados en el pueblo, o en sus casas, la posibilidad de poder dar a conocer la geografía, la cultura y la historia local, más próxima, o la flexibilidad y la comodidad que se da cuando hay confianza y un trato familiar. Todo esto son factores que solo pueden tener las escuelas de pueblos, la misma calidad de vida que da la vida en el pueblo se ve reflejada en la calidad de este servicio".

Además las tres escuelas cuentan con la implicación y el trabajo conjunto de las AMPAS, el equipo docente, asociaciones y el Ayuntamiento. Así, los colegios son "un motor de unión pues pueden coger las iniciativas interesantes de la localidad y hacerlas pedagógicas". Y una de las últimas actuaciones pedagógicas y artísticas ha sido esta, para que los alumnos reflexionen sobre la diversidad.