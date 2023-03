Pagar 80.000 euros en comisiones a la entidad bancaria por tus ahorros, cuando tienes 40 millones en el banco. Esto es lo que en un principio le va a pasar Ayuntamiento de El Campello este año, aunque el ejecutivo va a negociar con el banco una revisión, ya que no está dispuesto a seguir en esas condiciones y no descarta ninguna opción. La cifra ha sido hecha pública este lunes EU, y ha sido confirmada por el equipo de gobierno, que podría llevarse sus ahorros a otra entidad o incluso abrir una cuenta en el Banco de España como ha hecho Villena, dada la gran rentabilidad que ofrece, si no fructifican esas negociaciones con su banco.

Este dinero es el resultado de los superávits millonarios que viene enlazando El Campello desde 2011. Son como consecuencia sobre todo de la subida prorrateada a partir de 2008 por la revisión de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo recibo de media se ha duplicado en una década. La falta de presupuestos actualizados, con solo cuentas aprobadas en 2014 y 2020, la Ley de Estabilidad que obligaba a amortizar deuda y otras circunstancias han hecho que ese dinero no se haya invertido de forma significativa en una mejora de servicios o infraestructuras, sino que ha ido a engrosar los ahorros municipales y liquidar todos los préstamos. Y representa ya cerca de 40 millones en el banco, que lejos de rentar beneficios, este año supondrían el pago de 80.000 euros en comisiones, al tener un interés negativo del 0,1%. Por ello, fuentes del ejecutivo que dirige Juanjo Berenguer (PP) han confirmado las cifras aportadas por EU, y han señalado "no descartamos ningún escenario" si la negociación con el banco no da sus frutos, ya que se considera inaceptable este pago cuando en el banco se tienen 40 millones. Una cifra que aún podría ser mayor, ya que no se ha aclarado si en ella se contabiliza ya el superávit millonario que se prevé de 2022, que aún no se ha cifrado oficialmente al no haberse realizado todavía la liquidación. La banca privada empieza a disputar al Banco de España el remanente de Tesorería de los ayuntamientos Y la situación en el mercado financiero es ahora de competición por captar estos fondos. La banca privada está empezando a disputar al Banco de España el remanente de Tesorería de los ayuntamientos, elevando los intereses que ofrecen a los municipios para evitar que depositen sus fondos en el Banco de España en busca de una mayor rentabilidad. Todo después de que por ejemplo Villena haya abierto una cuenta en el Banco de España, que pasa de pagar 40.000 euros anuales en comisiones a las entidades financieras a recibir 300.000 euros al año tras este cambio. EU denuncia la falta de inversiones Precisamente este retraso en la liquidación en El Campello ha sido denunciado este lunes por el concejal de EU Pedro Mario Pardo, lamentando que esta demora, habitual desde hace años, ha dificultado después invertir buena parte del superávit por las limitaciones que imponía la Ley a las obras, que debían ejecutarse en el mismo año, aunque esto se ha flexibilizado en los últimos tiempos. Un retraso que desde el PP han recordado ocurre en otros muchos ayuntamientos. Pardo ha denunciado que "el gobierno del Partido Popular incumple, por cuarto año consecutivo, con su obligación de liquidar el ejercicio económico en el primer trimestre del año. Y es que, a excepción de El Campello, la práctica totalidad de los municipios de nuestra comarca sí que cumplen con los plazos que estipula la Ley. En la comarca de l’Alacantí este es el caso de Alicante, San Vicente, Mutxamel, Sant Joan y Xixona, quienes llevan a sus respectivas sesiones plenarias de marzo la liquidación del presupuesto de 2022. Y a partir de este momento, todos ellos podrán emplear la totalidad del superávit bancario para desarrollar inversiones, así como mejorar y aumentar los servicios que se prestan". Por esta razón el regidor, Pardo ha cargado contra la administración que han llevado los populares al frente del municipio: "Es inadmisible que la liquidación de las cuentas se estén presentando en junio cuando deben estar listas como máximo en el mes de marzo", lamentando que "este año vayamos por el mismo camino. Esta es la razón por la que en otros municipios sí ejecutan los remanentes y en El Campello no. La gestión de Juan José Berenguer (PP) al frente del Ayuntamiento nos ha convertido en uno de los municipios más ricos de España mientras nos prestan unos servicios deficientes. Es por eso que 'nunca ha estado el pueblo tan mal', sea la frase más repetida en las calles del municipio". Para Pardo, "el Ayuntamiento está para invertir y desarrollar el pueblo, para mejorar la vida de las personas. Y no para atesorar decenas de millones de euros en una cuenta bancaria que además nos está costando dinero mantener. Esperemos que en unos meses cambien los responsables de habernos llevado a la mayor parálisis que se recuerda en El Campello", ha manifestado el alcaldable de Esquerra Unida.