El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig va a proceder este miércoles a la rescisión del contrato con la empresa concesionaria del velódromo. El ejecutivo formado por PSOE, EU y Podemos lleva a pleno rechazar las alegaciones presentadas por la mercantil y rescatar la concesión para asumir directamente su gestión. Y lo va a realizar en base a los supuestos incumplimientos por parte de la concesionaria Hotel Valencia Colón 32 SL, y con el respaldo del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, cuyo informe favorable es preceptivo para poder llevar a cabo la rescisión.

Así, la propuesta que va a pleno incluye además reclamar daños y perjuicios a la mercantil, basando la ruptura del contrato en que no ha presentado varios años las cuentas para conocer su situación económica, requisito obligatorio que se considera un "incumplimiento reiterado y grave"; no ha repuesto los 134.000 euros de la fianza intervenida por las mejoras que no ejecutó; y por considerar que la mercantil ha realizado una "subcontratación total" de la gestión de las instalaciones, algo que incumple también el pliego de condiciones y supone otra infracción grave.

El Complejo Deportivo Sur, además del velódromo, cuenta con un gimnasio, pistas de pádel y un bar, y el pleno inició en septiembre el proceso de rescisión, después de no fructificar el ultimátum lanzado por el alcalde Jesús Villar (PSOE) en febrero de 2022.

Sobre cuándo se hará efectiva la reversión de la gestión y si las instalaciones tendrán que cerrarse provisionalmente, el primer edil ha explicado este lunes que "ahora hay que esperar por si la empresa recurre, la intención es que la gestión sea municipal aunque después haya que externalizar algunos servicios". Y confía que no haya que cerrar durante un tiempo las instalaciones.

Por su parte el edil de Deportes, David Navarro (Podemos), ha explica que "una vez sea aprobada se le comunicará a la empresa concesionaria para que si lo estima oportuno realice los recursos administrativos ante la administración o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Es por ello que una vez sea aprobada la propuesta hay que esperar los tiempos que establece la normativa por si la empresa concesionaria decidiera recurrir", antes de que el Ayuntamiento pueda tomar de forma efectiva posesión de las instalaciones.

En cuanto a la futura gestión, "este equipo de gobierno es partidario de municipalizar todos aquellos servicios que sean viables en aras de mejorar su calidad. En cuanto al tema del bar, lógicamente ha de salir a licitación, al igual que seguramente ocurra con la gestión del gimnasio". Y ha añadido que "en cuanto al resto de instalaciones del velódromo se intentarán que sean de gestión municipal".

5,5 millones de inversión

Este complejo deportivo municipal costó cerca de 5,5 millones de euros, adjudicando su gestión en 2014 por 10 años con posibilidad de prórroga por otros 5, a la empresa Josector Juan Luis SL, adquirida posteriormente por la firma Hotel Valencia Colón 32 SL.