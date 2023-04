Polémica en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant a cuenta de la contratación irregular de una trabajadora. El alcalde, Santiago Román, ha paralizado el proceso por el que, a través de la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa), se iba a contratar a una persona para realizar tareas de limpieza en las instalaciones municipales después de que un consejero esta empresa pública entregara el currículum de la mujer.

A la trabajadora se le llegó a hacer entrega del uniforme para empezar a trabajar y ese mismo día se le llamó para indicarle que debía devolverlo, explicándole los motivos, según explican desde el consistorio.

El primer edil fue advertido por la propia dirección de Pycsa de que estaba a punto de cometerse una contratación irregular, puesto que hay una bolsa de empleo con personas que llevan más tiempo esperando en este proceso, y la paralizó.

Y una vez bloqueada la contratación, Román pedía a continuación la elaboración de un informe para "dar conocimiento de la situación acaecida, en referencia al intento de contratación irregular en perjuicio de las personas que forman parte de la bolsa de trabajo".

En el informe se indica que el pasado 9 de febrero uno de los consejeros de Personas y Ciudad entregó en mano, en las oficinas de Pycsa, el currículum actualizado de la mujer, al que acompañaba una hoja de solicitud de empleo que Pycsa entrega como documento de seguridad para cumplir la ley de protección de datos. Una hoja que se entregó con la firma de la trabajadora con la fecha de entrega en blanco.

Sólo un día después, el 10 de febrero, se llamaba a la trabajadora "por solicitud del consejero", para cubrir un puesto vacante de limpieza mediante un contrato temporal a jornada completa que se iniciaba el 13 de febrero.

Pero ese mismo 13 de febrero el alcalde que había sido informado por la gerente de Pycsa de la "situación extraordinaria e irregular" pide la paralización del proceso y deja en suspenso la contratación. A mediodía se le comunica a la empleada de la imposibilidad de contratarla y que tiene que pasar por las oficinas para devolver el uniforme que se le había entregado horas antes. Y de manera casi inmediata la mujer se personó en las oficinas para devolverlo.

"No ha habido presión"

Fuentes municipales apuntan que el edil Popular Manuel Aracil, entregó dicho currículum. Algo que el presidente local del PP confirma. Aracil sin embargo, explica que no había ánimo de influir y recalca que "no ha habido presión" en la decisión de la contratación de la mujer y de hecho, explica que se limitó a dejar encima de la mesa de la persona responsable, que no se encontraba en esos momentos en la oficina, el currículum de la mujer. "Un chico al que ni conocía en aquel momento", añade sobre la persona que recibía el currículum.

"En Pycsa nos dicen que hacen falta 2 ó 3 personas. Esa chica nos había dicho que quería trabajar aquí, me dijeron dónde tenía que dejar el currículum, la persona no estaba y lo dejé encima de la mesa. Nosotros no dijimos que metieran a nadie. Ellos van llamando a quienes consideran. ¡A mí qué más me da a quién contraten!", espeta Aracil, que se muestra tranquilo y recalca que no ha cometido ninguna irregularidad ni ha presionado ni influido de ninguna manera.

"Qué busquen cuántos familiares mios hay en la empresa pública y miremos cuántos han puesto otros" Manuel Aracil - Presidente local del PP y concejal

Aracil, que ha sido alcalde de Sant Joan y que en dos meses dejará la política activa, explica que en el momento en el que ocurrieron los hechos él todavía no era consejero delegado de Pycsa. "Bastente tengo con el tema del agua y Nou Nazareth", en referencia a las gestinoes que ha realizado para llevar a cabo el expediente de la subida de costes del agua, parte del cual la asume el Ayuntamiento, y las gestiones para la finalización de la urbanización. Y añade, "qué busquen cuántos familiares mios hay en la empresa pública y miremos cuántos han puesto otros".

"Los procesos de selección se hacen con rigurosidad, soy el primer alcalde que para la selección de gerente de Pycsa no he utilizado el dedo" Santiago Román - Alcalde de Sant Joan

Trascendencia en las RRSS

Este asunto ha trascendido puesto que el propio alcalde lo ha explicado en sus redes sociales; y también la propia afectada. Y es también conocida la animadversión que existe.

Román indica que "desde que soy alcalde los procesos de selección se hacen con rigurosidad, prueba de ello es que soy el primer alcalde que para la selección de gerente de Pycsa no he utilizado el dedo, sino que abrí un proceso de selección a la que se presentaron 7 personas".

Con un pictograma en el que se ve un enchufe dentro de una señal de prohibido Román se dirige a la afectada: "mi obligación como alcalde es garantizar que las opciones de trabajo en Pycsa sean iguales para todos, atendiendo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, tanto para usted, como para todas las personas que han entregado su currículum y que también buscan trabajo".

Protocolo de contratación en Pycsa

Desde Pycsa se indica que los criterios básico que rigen a la empresa municipal para contratar a los trabajadores se basan "en la experiencia, mérito, capacidad de las candidaturas presentadas". Para los contratos temporales, la empresa municipal selecciona de entre los solicitantes en su bolsa de empleo abierta las personas que cubren las bajas, vacaciones o excedencias, entre otras. Y la posibilidad de presentar solicitudes está abierta permanentemente tanto en la plataforma de la Agencia de Desarrollo Local (Portalemp), como su entrega presencial en las oficinas de la calle Clara Campoamor.

En cuanto a los procesos de selección de personal fijo, el protocolo marca publicar todas las ofertas de empleo fijo en la plataforma Portalemp, para dar publicidad y transparencia al proceso, como así exige la ley de contratos del Sector Público.