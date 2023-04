El Síndic de Greuges cierra la investigación abierta por la supuesta pasividad de la Generalitat ante los malos olores del vertedero de El Campello, denunciada por el alcalde Juanjo Berenguer (PP). El defensor del pueblo valenciano ha cerrado la queja formalizada por el primer edil campellero tras comprobar todas las actuaciones que realiza la Conselleria de Transición Ecológica para resolver los problemas de olores del vertedero, descartando así que haya existido una inactividad de la administración autonómica.

El Síndic Ángel Luna ha resuelto que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha venido realizando actuaciones a fin de subsanar los problemas de olores denunciados por el Ayuntamiento y vecinos de la localidad, y ha dado respuesta a los escritos cuya falta de respuesta constituían el objeto de la queja, según ha informado este lunes esta Conselleria.

Así pues, Transición Ecológica emitió un informe detallando las distintas acciones, y en las que el Síndic de Greuges ha comprobado que se han realizado visitas de inspección a la planta (14/09/2022, 10/11/2022 y 05/01/2023), a fin de comprobar el grado de cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada, emitiéndose informes sobre las deficiencias detectadas, y dando lugar a la apertura de un expediente sancionador el 23/01/2023.

Además, se han celebrado varias reuniones con el concejal responsable de Servicios, Infraestructuras, Playas y Medio Ambiente hasta junio de 2022, Julio Oca (Cs), firmante de los dos primeros escritos presentados, y con la Asociación de Vecinos el pasado 23 de enero.

Plan de Vigilancia de Olores

La Conselleria explica que "con fecha 28/02/2023 se ha remitido al Ayuntamiento de El Campello escrito en respuesta a su requerimiento de fecha 26/08/2022, teniendo en cuenta también los escritos de fechas 17/01/2022 y 27/04/2022, en el que se indica que se considera que hasta que no se encuentre finalizada la ejecución de todas las actuaciones incluidas en la resolución de fecha 17 de abril de 2020, no se puede evaluar la situación de disminución de la generación de molestias por olores, informando que se está valorando el plan de vigilancia por molestia de olores que la empresa presentó, conforme a lo establecido en la resolución de la modificación de la autorización ambiental integrada que se menciona, y que además se está tomando en consideración el plan de vigilancia por molestias de olores que el Ayuntamiento de El Campello hizo entrega, así como las aportaciones de las asociaciones de vecinos afectados. Por tanto, se va a proceder en breve a la aprobación del plan de vigilancia, o a su modificación si procede, por molestias de olores, para su posterior puesta en marcha, y del cual se remitirá copia a este Ayuntamiento para su conocimiento. Al citado escrito se adjuntaron los estudios olfatométricos de 2020 y 2021, solicitados por el Ayuntamiento de El Campello".

En esta línea, el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, ha informado al respecto que "esperamos que el Ayuntamiento de El Campello otorgue las licencias de obras pendientes para implantar mejoras adicionales en la planta de tratamiento”. Y al mismo tiempo ha indicado que “ayuntamientos como el de Benidorm incrementan por tres el tráfico de camiones en El Campello por su mala recogida separada de residuos municipal que acaba en vertedero (la recogida separada en origen del municipio de Benidorm es de menos del 10 % respecto de la totalidad de residuos municipales producidos, frente al 30 % de media autonómica) y que, además del agravio ambiental, les cuesta 1,5 millones de euros más a la ciudadanía”.

En su escrito de queja, el alcalde explicaba al Síndic que en varias ocasiones ha solicitado reuniones a la consellera en relación a las molestias a los vecinos que genera la planta, sin obtener respuesta alguna hasta el momento. El primer edil ha solicitado inspecciones técnicas de la planta, "de la que únicamente se ha tenido constancia en un caso a través de los medios informativos, sin que se conozcan de forma oficial resultados y disposiciones", en referencia a la visita realizada el 5 de enero, donde se detectaron irregularidades en su funcionamiento. En su escrito de queja, el alcalde reclamaba la elaboración de un Plan de Gestión de Olores, "del que nada se sabe pese a los compromisos adquiridos".

El alcalde desconoce el archivo

El primer edil ha manifestado este lunes, preguntado por INFORMACIÓN por este archivo, que "como siempre, la vía de comunicación de esa Conselleria con respecto al Ayuntamiento es la prensa, y por eso me quejé al Sindic. Hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Oficialmente no tengo conocimiento".

Por otra parte, hay que recordar que el Ayuntamiento, vecinos afectados, ecologistas y la Generalitat han manifestado su rechazo a las dos ampliaciones del vertedero que ha solicitado la empresa explotadora del complejo de Les Canyades, FCC, al considerar que no están justificadas y no son necesarias, pese a que la mercantil afirma que la vida útil del vaso de vertido se agotaría este julio, según la estimación que hizo pública el pasado noviembre.