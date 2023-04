El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alcant ha dado el visto bueno en la sesión ordinaria del pleno celebrada este viernes a una modificación de crédito de 212.000 euros dentro del remanente del presupuesto de algo más de 11 millones. Un montante que servirá para sufragar servicios y varias obras. Un punto que no estaba en el orden del día y ha entrado en la sesión como despacho extraordinario.

Entre otros, el consistorio destina 56.677 euros a la instalación de un ascensor en la Casa Consistorial, un edificio con importantes barreras arquitectónicas y que actualmente dispone de una silla elevadora salvaescaleras para poder acceder a la primera planta. El montante más importante son los 100.000 euros que se destinan al consumo de agua en las vías públicas. Es la estimación de consumo de agua en las vías públicas que Urbanismo considera que va a ser necesaria durante el año, según ha explicado el Interventor municipal. Es un dinero que completa la consignación inicial que existe para los baldeos de las calles.

Otros 29.379 euros se van a destinar al vallado de la ermita Palmeretes. Se trata de una decisión del área de arquitectura municipal, según explica el alcalde, Santiago Román, que tiene como objetivo la protección del patrimonio, ya que la ermita de la 0 es un bien protegido.

El consistorio aportará poco más de 11.200 euros al consorcio del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante. Y entre otros, destia 10.000 euros para servicios extraordinarios en las vías públicas.

La propuesta ha salido adelante con los votos del grupo Popular, de no adscritos y el PSOE. Compromís, Vox y Podemos han votado abstención.

El interventor advierte que "hay que medir muy bien el remanente de tesorería para que el año que viene no tengamos un problema de inestabilidad"

En el pleno, el interventor municipal ha dado cuenta del Informe de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto general de 2022. El técnico ha advertido que dado que las cuentas se aprobaron muy tarde, no se cumplen las reglas de estabilidad ni de sostenibilidad financiera. "Debido a la inejecución del presupuesto que se aprobó a finales del ejercicio, se da un incumplimiento en ambas reglas fiscales". Y añade que "he venido advirtiendo en anteriores informes que el remanente de tesorería que estamos utilizando para las modificaciones fiscales hay que medirlo muy bien para que el año que viene no tengamos un problema de inestabilidad".

Planificación del nuevo García Berlanga

También por despacho de urgencia, el pleno ha votado por unanimidad la planificación del presupuestos del nuevo instituot. Dentro del proceso de construcción del nuevo centro Luis García Berlanga, el pleno ha dado luz verde a un reajuste de las anualidades de ejecución dentro de la planificación anual de la obra. El concejal de Educación, Javier Yebes, ha explicado que dentro de la planficación de la ejecución de la obra para este 2023 corresponde 1.143.000 euros y para 2024 otros 6.587.000, y en 2025 el resto hasta alcanzar el montante total de 13,7 millones de euros.

El tercer punto que el plenario ha votado por urgencia ha sido la aprobación por unanimidad de otorgar el nombre de una de las pistas del Polideportivo a Vicente Planelles Sala. El homenajeado es el fundador del Club de Tenis de Sant Joan, lo impulsó en 1981 y ha estado él de presidente durante más de 30 años. El consistorio ha presentado también por despacho extraordinario la propuesta de concederle la distinción al mérito personal mediante la denominación de la pista de tenis número cinco del Polideportivo Municipal que pasará a llamarse Pista de Tenis Vicente Planelles Sala.

El homenajeado convirtió al club santjoanero en un referente a nivel de la provincia de Alicante

Crecimiento

En la exposición de los motivos para la distinción, el consistorio destaca que dentro de su gestión se llevaron a cabo diferentes acciones dedicadas al crecimiento de la entidad, "convirtiendo al club santjoaner en un referente a nivel de la provincia de Alicante, como fue la creación de una escuela deportiva, que desarrollaba sus actividades en el Polideportivo Municipal, dando cabida a niños y mayores, dando lugar una cultura deportiva vinculada al mundo de la raquteta".

Otro hecho destacado e importante dentro de sus primeros años de andadura, fue el torneo indoor organizado en el pabellón central de la instalación, y en el que se dieron cita jugadores de referencia nacional.

Te puede interesar: L'Alacantí El García Berlanga de Sant Joan empezará el curso 2023 en las prefabricadas

El acto protocolario se ha previsto para el próximo sábado 10 de junio y el Ayuntamiento va a hacer otro homeaja, en este caso al fallecido Juan Tejedor quien da nombre al pabellón exterior del Polideportivo.

En el pleno no se habló de la urbanización de Nou Nazareth, algo que reclamaban hacer algunos de los vecinos que seguían la sesión a través de las redes sociales.