El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoce el derecho del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a cobrar una subvención para el fomento del empleo denegada en 2018, y que ascendía a más de 650.000 euros. Por ello, el TSJ ordena el abono de esta cantidad más intereses, aunque la sentencia no es firme aún y puede ser recurrida, según ha informado este viernes el Consistorio. Esta ayuda debía haber permitido la contratación de 30 personas en paro en 2019, a través del programa Empleo Direct VIII, que además contemplaba la ejecución de mejoras en parques y jardines, pintado y atención a dependientes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, estipula que San Vicente sí cumplía los requisitos para optar a la retribución y que debe percibir la cantidad de 656.797 euros más intereses, ya que acredita que hubo un cambio de criterio injustificado en el proceso, tumbando así el fallo en primer instancia que aunque admitía en parte el recurso municipal, solo reclamaba a la Conselleria que en lugar de inadmitir la petición, concretara si aceptaba o denegaba la ayuda, decisión que recurrió el Ayuntamiento ante el TSJ.

Así, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y ha reconocido su derecho a cobrar una subvención autonómica de un programa mixto de Empleo y Formación de 656.979,56 euros que "le fue denegada en el año 2018 de manera irregular por un cambio de criterio que no se aplicó en otras convocatorias", según ha explicado el Ayuntamiento.

De esta forma, el TSJ estima, por un lado, el recurso de apelación presentado por el Consistorio y revoca la sentencia del juzgado Contencioso Administrativo 2 de Alicante emitida en 2019, y por otro, estima el recurso contencioso contra la resolución autonómica del año 2018 de la Dirección General del Servef para reconocer el derecho del Ayuntamiento a que su solicitud sea admitida a trámite con todos sus derechos y cobre la cantidad más los correspondientes intereses de demora.

En 2019, el Ayuntamiento de Sant Vicent interpuso un recurso frente a la resolución que no admitía la solicitud de subvención al programa mixto de empleo y formación, de la convocatoria de 2018, y dejaba sin efecto “por no ser conforme a derecho”. Entonces, el Consistorio pidió que se volviera a valorar la solicitud y que se motivase la razón por la que se había producido un cambio de criterio durante varios ejercicios. En su fundamentación jurídica, el fallo recoge que no se admitió la solicitud porque en la fecha de fin del plazo para presentar la solicitud, el centro de FP en cuestión no estaba acreditado para impartir la especialidad de ‘Alfabetización informática: Informática e Internet de 25 horas de duración’.

Sin embargo, en el recurso de apelación presentado se alega que el centro en cuestión, el referencia al Caserón Haygón, está “debidamente homologado y autorizado” para impartir las especialidades por las que solicitó autorización y que, además, ese requisito específico no está previsto en las bases de la convocatoria. En concreto, dice que no es propiamente una especialidad exigida para obtener la homologación del centro, ya que “nunca se ha exigido para poder impartir el módulo correspondiente ni nunca se requirió al Ayuntamiento como requisito para la impartición de los cursos”. Por todo ello, se reconoce el derecho del Ayuntamiento a percibir dicha cantidad. No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el TSJCV o el TS en el plazo de treinta días.

Con este programa se iban a contratar 30 personas en paro en 2019 para formarlas y realizar actividades auxiliares en viveros, jardines, e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, entre cuyas tareas iban a controlar plagas y malas hierbas; pinturas en colegios, edificios y espacios públicos y áreas deportivas y la atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones.