La polémica cantera de Cabeçonet en Busot podría volver a la actividad, y con ella las voladuras que vecinos denunciaban que causan daños en sus viviendas. La empresa propietaria, Sodira, que adquirió a Holcim la pedrera en 2018, ha solicitado a la Generalitat la actualización de la autorización para reactivar su actividad. Una medida que cuenta con el rechazo frontal de los ecologistas, que alertan de que se trata de un intento de "legalizar" este enclave que se emplaza sobre suelo protegido, recordando que ya en 2008 no logró una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva por parte de la Conselleria de Transición Ecológica.

La Generalitat ha sacado a exposición pública la solicitud de "actualización de la autorización de explotación de recursos de la sección A de la Ley de Minas", denominada Cabezoncillo o Cabeçonet, ubicada en esta montaña, junto a Cabeçó d'Or. La actividad en la cantera cesó casi por completo en 2012 con la crisis del ladrillo, y la empresa ha presentado la actualización del proyecto de explotación, plan de restauración integral, el estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística para la autorización de explotación de recursos.

La empresa contempla para la extracción "grandes voladuras", según la documentación presentada ante la Generalitat. Y la mercantil, "para reducir el impacto visual, paisajístico y ambiental ya ocasionado e integrar la zona afectada en su entorno de la forma más rápida y adecuada, se ha elegido la alternativa de realizar la restauración de manera simultánea a las labores de explotación". Y es que esta gigantesca "herida" en el Cabeçonet es visible desde lejos, desde Alicante, Sant Joan o El Campello, en una zona de gran valor medioambiental.

Sobre esta petición y postura del Ayuntamiento, el alcalde Alejandro Morant (PP) ha recordado que "la autorización es competencia de la Conselleria", y ha agregado que "no tengo conocimiento del proyecto. Lo estudiaremos, pero en cualquier caso la responsabilidad de la autorización es de las consellerias, por tanto esperaremos a ver su dictamen".

Rechazo

Por su parte Ecologistas en Acción ha formalizado alegaciones dentro de esta exposición pública, un periodo de 30 días hábiles que se abrió con la publicación del proyecto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 9 de marzo, y que concluyó la pasada semana. En su escrito con los conservacionistas reclaman que "la actualización/legalización de la explotación minera no sea aprobada" y la Conselleria emita una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Y lo respalda a través de una serie de alegaciones.

Los ecologistas explican que "en el pasado se pretendió 'legalizar' urbanísticamente esa explotación minera, por diversos procedimientos, ya que ocupaba suelos forestales clasificados como no urbanizables de especial protección en el planeamiento urbanístico (Normas Subsidiarias)". Por una parte en el año 2000 se pretendió mediante una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 1996 del municipio de Busot, que no fue aprobada pues obtuvo una DIA negativa por parte de la autoridad ambiental el 17 de mayo de 2004. Posteriormente, en marzo de 2008, se tramitó por parte del promotor un Plan Especial de Ordenación de Usos", que no obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte de la autoridad ambiental y por tanto no se aprobó el mismo. Y también hace varias referencias a la tramitación del nuevo PGOU de Busot, aún sin aprobar.

Y explica que "ahora se pretende reiniciar la explotación minera iniciada de forma intensiva a finales de los años 90 del pasado siglo y suspendida en 2012 tras la crisis inmobiliaria- financiera de 2008 y el consiguiente descenso en un 90% de la actividad constructiva-inmobiliaria. También se pretende una vez más 'legalizar' esa explotación minera que no cuenta con una DIA tras el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, ni plan de restauración aprobado por las autoridades competentes".

Los conservacionistas recuerdan que "la superficie e intensidad de la explotación aumentó de forma importante entre 2005 y 2009, los años del boom inmobiliario", y que "se estiman actualmente según el Proyecto unos recursos de áridos para la construcción y elaboración de morteros de 2.822.580 m3 equivalentes a 7.223.151 toneladas de rocas calizas, que se pretenden explotar en una superficie de 225.290 m² durante 23,7 años, a un ritmo de extracción de 305.000 toneladas anuales".

Incompatibilidades

Y su rechazo a la autorización se basa por una parte en que el proyecto "es incompatible con el planeamiento urbanístico vigente. Es falsa la afirmación del Estudio de Impacto Ambiental que los suelos afectados por ese proyecto tengan el uso de explotación minera en la normativa urbanística vigente actualmente en Busot", ya que gran parte del ámbito de actuación de la cantera se localiza "en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección".

Del mismo modo "el perímetro de la explotación proyectada invade suelos que pertenecen al espacio natural protegido de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) El Cabeçó d’Or i La Grana, y por tanto la actividad minera es incompatible con la preservación de las especies presentes en ese espacio natural".

También apunta que "el perímetro de la explotación minera afectaría a terreno forestal estratégico, y por tanto esa actividad es incompatible con la normativa forestal. Y que "se pretende desarrollar actividades extractivas en suelos adyacentes a una vía pecuaria. El método extractivo mediante explosiones podría en riesgo la vida de las personas que realicen actividades de uso recreativo, deportivo y medioambiental en esa vía pecuaria. El perímetro de la actividad extractiva proyectada es colindante durante 550 metros con el Assagador de Busot al Salmitre o Colada de Busot al Salmitre".

Los conservacionistas añaden "en la parte alta de la explotación se proyectan dos taludes de 20 metros de altura que impediría una adecuada restauración o rehabilitación del espacio minero. El mantenimiento de esos bancos de tamaña altura no se justifica adecuadamente". Y que "la visibilidad de la cantera del Cabeçonet es muy amplia desde diferentes puntos de la comarca de l’Alacantí. Esa gran visibilidad no ha sido tenida en cuenta en el Estudio de Integración Paisajística"