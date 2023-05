Unides Podem y Esquerra Unida (EU) de Sant Joan d'Alacant han celebrado este fin de semana la presentación de la candidatura conjunta a las elecciones municipales del 28 de mayo. En un acto arropado por las tres primeras personas que encabezan la candidatura autonómica de la coalición, Alejando Aguilar, Estefanía Blanes y Lidia Montero.

La alcaldable de la coalición en Sant Joan, Claudia Sterrantino, ha dicho sobre la candidatura que se presentan perfiles muy diferentes, personas jubiladas, ingenieras, amas de casa, historiadores, autónomos, profesoras y profesores de institutos, psicólogos, estudiantes, peluqueras, hosteleras...

"En un municipio de 9 km, de los 20 ó 30 más pequeños de la provincia de Alicante, no pueden haber 11 gasolineras y con perspectivas de construir algunas más Claudia Sterrantino - Alcaldable de la coalición Podem-Eu Sant Joan

"Entre toda esta diversidad, la clave que nos ha unido a todas es que tenemos claro que este no es el modelo de pueblo que queremos, y por poner algunos ejemplos, hemos coincidido que en un municipio de 9 km, de los 20 ó 30 más pequeños de la provincia de Alicante, no pueden haber 11 gasolineras y con perspectivas de construir algunas más, hemos coincidido en que ya está bien de estar rodeados de cemento en un momento crucial del cambio climático que estamos viviendo, o bien que sigamos sin poner recursos para hacer de la vivienda un derecho básico y no un bien de mercado...y hemos coincidido finalmente que es hora de cambiar y recuperar nuestro municipio”.

"La coalición está trabajando mucho y bien, escuchando a la gente, manteniendo reuniones todas las semanas con diferentes asociaciones y colectivos" Jorge Alzamora - Número 2 de la coalición Podem-EU

Por su parte, el número 2, destacado miembro de CCOO, Jorge Alzamora, ha remarcado que la coalición “está trabajando mucho y bien, escuchando a la gente, manteniendo reuniones todas las semanas con diferentes asociaciones y colectivos del pueblo, y aún seguimos en ello. Nos espera un mes duro pero estamos ilusionados. El esfuerzo debe tener recompensa. Juntos, sacaremos un buen resultado”.

A su juicio, es muy importante renovar el Botànic. “Está en marcha la modernización del sistema de los servicios sociales, cuya normativa de funcionamiento estaba desfasada. Hay una ruta de mejora en marcha en la que estamos trabajando administración, sindicatos y patronales y sería una catástrofe para todo el sistema de servicios sociales que engloba a la tercera edad, centros de menores tutelados, diversidad funcional, mujer e inclusión, que volviera el PP con sus recortes y copagos”.