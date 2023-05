Una escena que cada día es más difícil ver, pero que en San Vicente del Raspeig se repite casi todos los fines de semana. Así es la imagen que fue fotografiada el pasado sábado y en la que se puede ver una situación que suele ser habitual en el municipio, sobre todo, los sábados y domingos, pero que comienza a ser extraña en el resto del mundo.

La instantánea ha sido difundida en Twitter por el usuario @RAnomalas y en ella se puede apreciar qué es eso que prácticamente ya sólo ocurre en este municipio alicantino. Decenas de personas haciendo cola. No para entrar a una discoteca. No para conquistar la primera fila en un concierto. No para inmortalizarse en un multitudinario photocall repleto de personalidades. No para hacerse con las mejores gangas en el primer día de rebajas. ¡Sino para entrar al cine!

Las exclamaciones no son para nada gratuitas. Y es que la fotografía contrasta con la coyuntura actual que atraviesa el séptimo arte, única industria que no se ha recuperado del duro golpe que supuso el covid. La pandemia impulsó aún más los nuevos hábitos de consumo que antes del coronavirus ya daban síntomas de que habían llegado para dominar una era, pero que aprovecharon la crisis sanitaria para sentar las bases de su hegemonía.

Colas en cines? Es posible! Entradas a 3€ y palomitas a 50 céntimos. pic.twitter.com/THI19URZol — Reediciones_Anomalas (@RAnomalas) 6 de mayo de 2023

La sociedad descubrió que el placer de disfrutar de una película también podía estar en el sofá de su casa, lo que se sumó al hecho de que cuando finalizaron los periodos de confinamiento, la idea de pasar cerca de dos horas en una sala (grande, sí, pero también cerrada) descendió hasta el último puesto en la lista de planes. Los días fueron pasando y en ese lugar se mantuvo hasta que, poco a poco y sin que nadie se diera cuenta, el deseo y las ganas de ir al cine desaparecieron sin dejar rastro de la mente de muchas personas.

Era lógico y hasta esperable que se produjera cierto desapego hacia la gran pantalla en la época en la que a la humanidad le tocó compartir su vida con la amenaza del virus. Pero estamos en pleno 2023, y el cinematográfico es el único sector que aún arrastra las secuelas del covid, persistente hasta la extenuación en una rama de la cultura que vive sus días más negros. El cine busca una esperanza a la que agarrarse, término íntimamente ligado a la industria tal como la conocemos en el día de hoy, ya que fue 'Una nueva esperanza' (estrenada originalmente como Star Wars) una de las películas que convirtieron al cine en un espectáculo para todos los públicos y en un fenómeno de masas que anhela seguir siendo.

Coincidencias o no, Esperanza también es el nombre del templo sanvicentero que ha esquivado el desierto en el que se encuentra atrapado el séptimo arte y del que salir parece una misión sólo al alcance de superhéroes. Precisamente, son estos extraordinarios personajes los únicos capaces de poner un oasis en mitad del árido camino por el que transita sin rumbo el cine, así lo reflejan los datos de taquilla, cuyos primeros puestos parecen estar reservados para los grandes estrenos de Marvel.

Pero tal vez no haga falta tener grandes poderes como los que poseen los excepcionales seres creados por Stan Lee, Jack Kirby y compañía. Es posible que la receta sea más sencilla. El autor de la publicación se encarga de indicarla en el texto que acompaña a la imagen: "Entradas a 3€ y palomitas a 50 céntimos". Un precio asequible (el fijado por el cine de San Vicente y que es menos de la mitad de lo que suele costar un pase en la mayoría de salas) que invita a sentarse en la butaca y pasar una tarde frente a la gran pantalla, por mucho que para ello haya que hacer cola.