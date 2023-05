Emma Samper Richarte tiene 11 años y estudia en el colegio Victoria Kent de San Vicente del Raspeig. Afirma que desde siempre ha vivido las Hogueras, y ahora le ha llegado la oportunidad de representar a sus fiestas. Sus compañeros de clase le desearon suerte el viernes. Y la fortuna le acompañó. Es la Bellea del Foc infantil de las Hogueras de San Vicente 2023.

¿Cómo se siente al ser belleza del fuego?

Superemocionada, me lo voy a pasar muy bien porque he tenido mucha suerte con las que me han tocado como damas, belleza adulta y damas adultas.

¿Cómo se sintió el sábado durante la elección de la Bellea del Foc infantil cuándo dijeron su nombre?

Yo esperé a que dijesen el apellido, ya que no sabía si habían dicho Emma o Gema -el nombre de otras de las candidatas. Cuando ya dijeron Samper ya me lo empecé a creer un poquito.

¿Qué acto espera con más ganas?

El pregón y la cremà, aunque cuando acabé esta última ya terminarán las fiestas.

¿Tiene ganas de que llegue ya julio?

Prefiero que vaya todo despacito, porque así puedo recopilar más momentos.

¿Qué le gustaría ser de mayor?

No lo sé porque hay muchísimas cosas que me gustan.

¿Y qué le gusta hacer?

Me gusta mucho hacer deporte y de pequeña jugaba a ser profesora con mi hermana pequeña.