El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha logrado desbloquear in extremis el conflicto con los trabajadores de la limpieza y la recogida de basura del municipio que amenazaban con ir a la huelga. Los empleados reclamaban mejoras salariales y laborales y cumplir el convenio firmado en abril del año pasado que les reconocía las mejoras que pedían y que no se ha podido poner en marcha al no estar listo aún el nuevo contrato.

