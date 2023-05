Un paso adelante para los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura de Sant Joan d'Alacant que han logrado la subida de salario que solicitaban y que ha evitado una huelga. La corporación se ha reunido este jueves para celebrar un pleno extraordinario, con este acuerdo como punto estrella. A partir del 1 de junio los trabajadores verán reflejado en su nómina un aumento del 7%. El compromiso es alcanzar una subida del 15% en 2025.

Todos los grupos políticos ha aprobado por unanimidad el punto de la compensación económica a favor de FCC por la aplicación del nuevo convenio colectivo. Mientras que ha salido adelante el levantamiento de reparo suspensivo de la Intervención sobre la continuidad del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, en prórroga forzosa, con los votos favorables del PP, PSOE, el grupo de No Adscritos y con la abstención de Compromís, Vox y Podemos.

El acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y los trabajadores ha logrado desbloquear una situación que podía conducir a una huelga. Las condiciones laborales que ahora se harán efectivas se pactaron en abril de 2022, pero estaban condicionadas al pliego de condiciones del nuevo contrato, que está prórrogado de forma forzosa desde hace 8 meses.

Este incremento salarial de los trabajadores los pone a la altura de empleados de otros municipios colindantes, cuando tenían los salarios más bajos de toda la comarca. Han tenido durante varios años el sueldo congelado y fuentes municipales aseguran que su nómina es hasta un 20% menor que sus homólogos en la comarca de l'Alacantí. Las mejoras también implican la reducción de una hora de trabajo, que pasará de 39 a 38 horas semanales, trabajando de lunes a sábado, y un domingo al mes.

Esto supondrá un desembolso del Ayuntamiento de 10.231 euros al mes para compensar la subida del salario de los 31 operarios municipales. Tanto el alcalde, Santiago Román, como el concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Nicolás López, han agradecido a los trabajadores su paciencia.Y han reconocido que su reivindicación era justa. El primer edil y el concejal se reunían precisamente el miércoles para hablar con los trabajadores y explicarles las condiciones del convenio.

"Es un acuerdo de todos para los trabajadores", ha declarado Román, que ha agradecido los esfuerzos políticos y por parte de los técnicos municipales que se han realizado para poder hacer realidad la reivindicación de los trabajadores "que llevaban desde hace mucho tiempo. Querían equipararse con trabajadores del mismo servicio en otros municipios", ahondaba.

Agradecimiento de los trabajadores

Al pleno han acudido empleados de FCC que al finalizar la sesión han agradecer el apoyo unánime para lograr sacar adelante sus reivindicaciones. También han querido dejar constancia de que han sido pacientes y no han querido llegar nunca a la situación extrema. "Es el pueblo donde más amenazas de huelga se han hecho y nunca se han llevado a cabo", contaba uno de los delegados sindicales que acudió al pleno para dar las gracias por la luz verde a la subida de sus salarios y mejoras laborales. Y que también han expresado su voluntad de que quede constancia "de la comprensión de los trabajadores, que han sabido esperar para no hacer la huelga".

Un contrato que se eterniza

La situación a la que han llegado los trabajadores se debe precisamente porque el contrato de la basura todavía no se ha formalizado. FCC sigue realizando el servicio mientras los repoches han hecho su aparición en el pleno puesto que la prórroga se mantendrá al menos hasta diciembre.

La concejala de Vox, Gema Aleman, lamentaba la situación "tan deficiente" en la que se encuentra Sant Joan, debido a la falta de un nuevo contrato. Y advertía que debía abstenerse porque "no se puede dejar pasar por alto el reparo suspensivo de la Intervención".

Desde Compromís, Sergio Agueitos, criticaba que también está sin licitar el contrato de las Escuelas Deportivas desde 2021 "y este 2023 tampoco tenemos presupuestos", ha recalcado. "Es una verguenza que un contrato de 12 años:10 años más dos prórrogas, no se haya trabajado con el tiempo necesario para licitar con normalidad y dar garantías a los vecinos y a los trabajadores a los que se ha dejado en un limbo legal y económico". Ha acusado a PP y PSOE de no haber sabido gestionar esta licitación y les considera "parte del problema y no de la solución".

Por su parte, la portavoz socialitas, Esther Donate, ha reprochado que de no haber paralizado la licitación el año pasado no se habría llegado a esta situación.

El último contrato del servicio de limpieza y recogida de basura ascendía a 1,8 millones y la propuesta inicial alcanzó los 3,6 millones de euros, que el alcalde rechazó por inviable y pidió reducirlo, quedando en 3 millones. Román ha recordado que tuvo que pedir a la Diputación la revisión del pliego. "Nos dijeron que no había por dónde cogerlo, hay dos informes de los expertos de la Diputación", recriminaba.

El edil de Limpieza por su parte ha criticado que los socialistas en el 2019 podían haber empezado a trabajar en el pliego "se durmieron, no hicieron los deberes, y además, hacen un desastre de pliego, mal y tarde", ha criticado López. Ante la ausencia de personal municipal que lo pudiera revisar, el Ayuntamiento envió la documentación a la Diputación, donde según explica López, los dos técnicos asignados presentaron un informe advirtiendo que el pliego de condiciones elaborado "era un cortar y pegar infame, una castaña".

Interés Turístico Provincial

El pleno votaba por unanimindad a la presentación de la propuesta de la declaración de las Fiestas Mayores de Sant Joan d'Alacant en honor al Santísimo Cristo de la Paz como Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana. Las fiestas se celebran cada año del 12 al 16 de septiembre y se tiene constancia de su celebración desde hace varios siglos. Combinan actividades lúdicas, festivas y religiosas. "Lo que ha permanecido inalterable es la devoción al Cristo de la Paz", ha explicado la concejala de Fiestas, Charo Tomás, que ha presentado la propuesta.

Esta petición coincide además con el 40 aniversario de la Junta de Peñas de Sant Joan, la entidad festera más numerosa del municipio, que por unanimidad hizo esta petición en marzo pasado.