Sorpresa para los foguerers y barraquers de San Vicente del Raspeig de la mano de Pedro Sánchez. El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno tras la debacle del pasado domingo va a hacer que los comicios nacionales vayan a coincidir con el día de la Cremà de las Hogueras de San Vicente. El 23 de julio a las 24.00 arrancará la quema de los monumentos, mientras en España se estará terminando con el escrutinio para conocer si Alberto Núñez Feijóo accede a la Moncloa y Pedro Sánchez logra remontar.

La sorpresa ha disgustado a festeros y políticos. Los partidos tendrán que hacer campaña en los días previos y desplegar a sus interventores y apoderados en esta jornada tan especial, y los festeros acudir a votar... siempre que no les toque formar parte de una mesa electoral. Así, el adelanto electoral no parece haber agradado en San Vicente del Raspeig por esta coincidencia. Desde la Federación de Hogueras y Barracas han señalado que no pueden hacer otra cosa que asumirlo.

Y llueve sobre mojado, ya que hace cuatro años las elecciones nacionales coincidieron en San Vicente en plenos Moros y Cristianos. Unos comicios que tampoco sirvieron para que se formara gobierno, ya que hubo que ir en noviembre de 2019 a otras elecciones ante la falta de entendimiento entre el PSOE y Podemos, que a la segunda llegaron a un acuerdo de gobierno.

Las fiestas de las Hogueras se celebrarán del 14 al 23 de julio, y este sábado tendrá lugar la proclamación de las Belleas del Foc: Sara Baeza Cantó, de la hoguera l’Entrà al Poble, Bellea del Foc adulta; y Emma Samper Richarte, Ancha de Castelar, Bellea del Foc infantil. Junto a ellas estarán sus Damas de Honor: Raquel Rubio Garrido, de Lillo Juan; y Andrea Rubio García, de Carrer Major, por parte de la Bellea adulta. Y Gema Ortega Jiménez, de Lillo Juan; y Marina Navalón Lillo, de Lo Torrent, por la infantil.

Además, hace una semana San Vicente del Raspeig anunció a los constructores de sus hogueras oficiales. El jurado de doce personas, presidido por el alcalde Jesús Villar, ha seleccionado a Pedro Espadero para el monumento adulto y a Juan José Sevilla y José Priol, de Sevior & Priol Arts, para la infantil, empresa que ya se encargó en 2022. Son los artistas ganadores del concurso para la construcción de los monumentos, Plantà y Cremà de las hogueras oficiales de las fiestas de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig del 2023.