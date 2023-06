La zona de playas ha vuelto a ser clave para la amplia victoria del PP en El Campello. Los populares han ganado en todas las zonas, pero la mayor diferencia la han abierto en Muchavista, uno de sus tradicionales caladeros, y Carrer La Mar, logrando 1.653 sufragios, casi el 40% del total de sus respaldos. En estas dos zonas turísticas el PP ha duplicado los votos del segundo, el PSOE. A pesar de esto, se ha quedado a tres ediles de la mayoría absoluta, por lo que necesitaría apoyo de otra formación para poder gobernar con mayoría. Y Vox, con tres ediles, se perfila como su principal aliado, ya que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta y ya ha estado en el mandato que ahora acaba en el gobierno. Una ultraderecha que ha conseguido en Muchavista un extraordinario resultado, quedándose a tan solo 72 votos del PSOE.

En Muchavista el PP ha logrado una cuarta parte de sus votos. 1.130 sufragios por 485 del PSOE y 413 de Vox, mientras que Compromís ha conseguido 223 y EU-Podemos 208. Y es donde Cs ha obtenido sus mejores resultados, con 185 apoyos, algo que no le ha servido para conseguir un acta, por solo 25 votos. La presencia de Per El Campello (XEC), formación local de nuevo cuño, en esta zona ha estado testimonial, ya que en dos mesas no ha tenido ningún voto, y 74 en la zona del Rincón de la Zofra, evidenciando que se trata de un partido con un marcado carácter local y del "pueblo". En varias zonas del centro llega a ser la tercera fuerza más votada, y en la zona de playas de la zona norte también es la tercera, con Vox en segundo lugar en detrimento del PSOE, y EU Podemos el cuarta posición. En la playa del Carrer La Mar el PP ha logrado 523 votos, por 254 del PSOE, 234 de Compromís, 208 de XEC, Vox 184 y EU-Podemos 163.

La desaparición de Cs y la no presentación de la plataforma vecinal RED que sacó en 2019 un edil, y que tenía un gran respaldo en Muchavista, explican la fortaleza del PP, aunque Vox también ha sacado allí tajada.

XEC ha basado en parte sus dos ediles en el apoyo logrado en el centro, un caladero tradicional de Compromís, que ha perdido un concejal. Y además ha frenado las posibilidades de crecimiento del PSOE. En el centro el PP ha logrado 1.071 votos, seguido del PSOE con 732, XEC con 589, Compromís con 468, Vox 433 y EU-Podemos 374.

En cuanto a la zona norte, sumando l'Almadrava, el resto de la zona de playas y el diseminado, el PP obtiene 631 votos, el PSOE 395, Vox 295, Compromís 263, XEC 248 y EU 245. Desglosando los datos, en l'Almadrava el PP logra 241, el PSOE 148, Vox 145, EU 115, Compromís 114 y XEC 101. En el resto de zona de playas el PP alcanza los 188 votos, Vox 105, el PSOE 97, EU 89, Compromís 66 y XEC 50.

En total, el PP ha obtenido 4.044 votos, el PSOE 2.228, Vox 1.488, Compromís 1.387, XEC 1.336 y EU-Podemos 1.069.

Menos votos para PP y PSOE que en las autonómicas

Por otra parte, hay que destacar que tanto PP como PSOE han obtenido menos votos en las municipales que en las elecciones autonómicas, al contrario que EU-Podemos. El PP ha registrado 4.691 votos para la Generalitat, mientras que para la Alcaldía de Juanjo Berenguer 4.044, 647 votos menos. El PSOE ha logrado 2.985 en las autonómicas y 2.228 para las municipales, 757 votos menos, una cifra en términos porcentuales mucho mayor, ya que ha sacado casi la mitad de votos que el PP en las municipales. En cambio EU-Podemos logró en los comicios a la Generalitat 596, y en las municipales 1.069, casi el doble, 573 votos más.

Constitución de la Corporación

El próximo 17 de junio se constituirá la nueva Corporación surgida del 28M, donde no hay dudas que Juanjo Berenguer será investido por tercera vez como alcalde, ya que solo un respaldo de Vox a un candidato que contara con todo el apoyo del resto de formaciones podría evitar que el primer edil mantuviera la vara de mando, algo harto improbable. De cualquier forma, populares y ultraderecha se tendrán que sentar, ya sea para abordar la constitución de un posible pacto de gobierno, o al menos acuerdos puntuales para temas claves como los presupuestos.

En el Ayuntamiento entran siete caras nuevas: una por parte del PP, donde repiten sus otros siete ediles; tres por Vox, donde no repetía su anterior candidata, que obtuvo un acta en 2019; dos por el nuevo partido Per El Campello; y uno por el PSOE, donde repiten los otros tres concejales.