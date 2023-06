El servicio de socorrismo vuelve a arrancar con polémica en El Campello El salvamento se inició el jueves, dos días después de lo anunciado, pero CC OO denuncia que ayer los socorristas no estaban operativos, sino de formación por lo que no pudieron asistir a una mujer rescatada con síntomas de ahogamiento en Muchavista. El Consistorio asegura que el servicio sí que estaba activo y al 100%, pero reconoce que no intervinieron