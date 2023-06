Desprendimientos, goteras, humedades y problemas estructurales. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado el mal estado del cuartel de Sant Joan d'Alacant, alertando que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) "sigue sin dar solución a los problemas" de este inmueble, que tiene más de 100 años de antigüedad, cuya situación califica de "semirruina". Y las lluvias del último mes han puesto de manifiesto las graves deficiencias de este complejo. Por ello, el Ministerio ha realizado una inspección de las instalaciones para llevar a cabo las obras necesarias.

Desde este colectivo han explicado que vienen solicitando la construcción de un nuevo cuartel "ante el estado deplorable de esta instalación oficial de la Guardia Civil, sin que hasta la fecha nadie busque una solución a los problemas estructurales del puesto que sufren los guardias y también padecen los ciudadanos. Estos problemas los conocen en la Subdelegación del Gobierno, la Comandancia, la Diputación y las diferentes formaciones políticas, con representación, porque desde AEGC nos hemos encargado de llevar este problema en cada reunión desde 2019".

AEGC, "ante la inoperancia de los responsables de buscar una solución a los problemas estructurales" del cuartel de Sant Joan, "vuelve a denunciar el mal estado de esta instalación de la Guardia Civil, recordando una vez más que no solo se está poniendo en riesgo a los agentes que prestan servicio en él, sino también a los ciudadanos que acuden a diario a realizar gestiones es este puesto en el que prestan servicio 60 agentes".

Esta asociación ha recordado que "se trata de un edificio con más de un siglo de antigüedad, al que parece la Guardia Civil ha cogido mucho cariño o espera a que la Unesco lo declare de interés y por eso se resiste a abandonarlo". Un cuartel que ha destacado tendría que haber sido sustituido por uno en la vecina Mutxamel, donde la DGGC ha recibido la cesión de unos terrenos públicos desde el Ayuntamiento para la construcción del nuevo puesto. Y ha lamentado que se espera desde hace años a esta construcción y "mientras los agentes trabajan cada día en un edificio con goteras y humedades y con el riesgo de que se cree moho y termine afectando a la salud de los guardias civiles".

"Pero estos no son los únicos problemas que presenta este edificio público, los tiene también estructurales ya que el piso superior amenaza con venirse abajo", por eso esta asociación lleva años reclamando que se construya de una vez el de Mutxamel "antes de que ocurra una desgracia, porque nos tememos que en cualquier momento esta construcción pueda ocasionar un accidente. Estos temores se los hemos trasladado, en diversas reuniones, a la Subdelegación del Gobierno, a la Comandancia y a los representantes de todos los partidos políticos de la provincia con los que mantenemos reuniones regularmente".

Y ha destacado que ya en 2019 se les aseguró que se construiría el citado puesto de Mutxamel que "sustituiría al vetusto y destartalado" de Sant Joan pero "a estas alturas no sólo no se ha aprobado esta construcción sino que a este último no sabemos si se le ha hecho la inspección técnica, que habíamos exigido, para que se pueda valorar el alcance de los daños, especialmente la citada planta superior que genera temor ante un posible derrumbe". Y ha informado que "sin ir más lejos, como consecuencias de las fuertes lluvias ya se han producido desprendimientos que podrían haber originado alguna desgracia".

"Desde AEGC queremos recordad a la DGGC, como empleadora, que ella es la responsable de la seguridad laboral de sus trabajadores y que por tanto será responsable de cualquier accidente que pueda registrarse en esta destartalada edificación. Es la DGGC la responsable de que hasta ahora no se hayan comenzado las obras del puesto de Mutxamel y es, también, la responsable de la pésima imagen que se está ofreciendo a los ciudadanos que acuden a diario a hacer gestiones en el Puesto de Sant Joan, ciudadanos que también ponen en serio riesgo su integridad al acudir a un edificio que bien podría calificarse como en semirruinoso".

Visita del arquitecto

Por su parte desde la Comandancia de la Guardia Civil han explicado este jueves que el cuartel de Sant Joan ha sido visitado por el arquitecto de la Dirección General de la Guardia Civil, y que se tiene conocimiento del estado del acuartelamiento, por lo que "se está trabajando para reparar lo necesario".