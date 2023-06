El que será próximo alcalde de San Vicente del Raspeig, el popular Pachi Pascual, ha reiterado su propósito de trabajar para formar un "equipo de gobierno cohesionado, estable y cuyo único objetivo sea trabajar por el pueblo de San Vicente", según ha informado el PP en un comunicado este jueves. “Estamos haciendo una ronda de reuniones con el resto de grupos municipales para valorar todas las opciones posibles para conformar el equipo de gobierno local", ha explicado el futuro primer edil, que ha destacado que "estamos trabajando para formar un equipo de gobierno eficaz y estable".

Pachi Pascual ha indicado que “el primer paso es plantear estrategias que nos permitan afrontar los retos que tenemos por delante, y así poder ir poco a poco solucionando tanto los problemas que existen en el Ayuntamiento como los que tiene la ciudadanía”.

Tras la celebración de las elecciones municipales que, con 9 concejales, dio la mayoría al Partido Popular, Pachi Pascual ya se ha reunido en varias ocasiones con su grupo. "Estos últimos días me he reunido con los concejales electos del Partido Popular para empezar a trabajar por mejorar San Vicente, porque no estamos en una situación en la que podamos esperar para ponernos en marcha”. Un pacto con Vox, que ha obtenido 5 ediles, daría mayoría absoluta al gobierno municipal.

“No se nos olvida que vamos a gobernar para todos los vecinos de San Vicente, para los que nos han votado y para los que no, aunque quiero aprovechar para realizar un agradecimiento especial a todos aquellos que han depositado su confianza en nuestro proyecto”, ha declarado Pascual.

El próximo sábado 17 de junio a las 12.00 horas se celebrará el pleno de constitución de la nueva Corporación municipal, en el que tomarán posesión de su acta los 25 ediles elegidos por la ciudadanía y se investirá a Pachi Pascual como alcalde de San Vicente. “Asumo esta responsabilidad con ilusión y mucha energía, pero siendo consciente de todo el trabajo que hay por delante y del compromiso que adquiero con todos los vecinos de San Vicente”. El desarrollo del pleno se podrá seguir también a través de la página de Facebook y el canal de YouTube municipal.