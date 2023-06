Los servicios sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig han sido uno de los caballos de batalla durante los dos últimos mandatos. El departamento clama desde hace años por contar con el personal suficiente para poder hacer frente a las necesidades cada vez más imperiosas de la población, y a la vez, tras asumir funciones que antes realizaba la Generalitat.

La pandemia complicó aún más la ya de por sí delicada situación de este departamento esencial que en abril del año pasado estalló, advirtiendo de la falta de medios para poder atender todas las necesidades. El contrato-programa firmado con la Generalitat para el periodo 2021-2024 suponía la contratación de 18 personas que no se han incorporado y que han dejado sin cubrir muchos de los servicios esenciales previstos.

Por estos problemas de personal, el ayuntamiento sanvicentero va a devolver más de medio millón de euros a la Generalitat de una subvención recibida de algo más de un millón de euros al no haber podido justificar los servicios que se iban a abonar con las ayudas. Es mucho más de lo que ya le tocó devolver en el ejercicio pasado. En 2022 el Ayuntamiento retornó a las arcas de la Generalitat los algo más de 343.000 euros de los programas sociales previstos para 2021 y que no se desarrollaron.

La situación para el año próximo puede ser peor, puesto que al personal que aún no se ha contratado y cuya subvención se recibe, se ha incorporado en el plantel de profesionales que San Vicente necesita atendiendo al número de habitantes una nueva promotora de igualdad.

Y 1.800 euros en intereses

Una de las últimas firmas de la concejala de Bienestar Social en funciones, Isabel Candela, es de este miércoles, precisamente rubricando el decreto para la devolución de la cuantía no justificada de la subvención concedida por la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a una línea presupuestaria para la atención primaria básica. Con el informe favorable a la liquidación y la devolución de la jefa de sección de Servicios Sociales y Vivienda Social, San Vicente tiene que hacer la devolución de 549.458 euros, de los cuales, algo más de 1.800 euros son en concepto de intereses.

Para el año 2022, la Generalitat concedió a San Vicente un total de 1.204.793 euros para financiar los gastos derivados del funcionamiento de la atención primaria de carácter básico. Una ayuda dentro del contrato-programa 2021-2024, un acuerdo por el que la Conselleria paga el personal y el Ayuntamiento debía desarrollar los programas durante cuatro años. Ello suponía la contratación de 18 personas que a pesar de estar incorporados desde mayo de 2022 en la relación de puestos de trabajo municipal y dotados de presupuesto, aún no se ha hecho efectiva.

El consistorio ha justificado el gasto de 656.639 euros. Pero no la contratación de personal del equipo de atención primaria básica: trabajadores sociales, educadores sociales, agente de igualdad y promotor de igualdad, asesor jurídico y apoyo administrativo entre otros. Para el servicio de promoción de la autonomía personal y dependencia (SAD) retorna los 100.000 euros al no haberse puesto en marcha durante 2022. Y también los 12.000 euros del servicio de acción comunitaria.

Incorporación de trabajadoras sociales este viernes

La situación no parece que vaya a mejorar a medio plazo. Los trabajadores no son optimistas y están a la expectativa de conocer cómo será la organización del trabajo con la nueva corporación. Y confían en una mejora paulatina. Este viernes el consistorio incorpora 4 trabajadoras sociales, 3 de ellas son de refuerzo para realizar este trabajo durante los próximos 6 meses.

Los trabajadores de Bienestar Social iniciaron en octubre pasado una protesta para hacer visible su precaria situación, saliendo cada viernes a las puertas del Ayuntamiento con pancartas. Durante el periodo electoral decidieron suspender la protesta y por el momento no tienen previsto retomarla; pero su grito está reflejado en los carteles donde indican su situación. En la reciente protesta del sindicato SPPLB del 24 de mayo, los trabajadores de los servicios sociales exponían el colapso de las oficinas porque todavía hay 300 personas que todavía no tienen una cita; 400 valoraciones de la Ley de la Dependencia pendientes; las víctimas de la violencia de género no disponen de asesoramiento jurídico y carencias en la atención de salud mental.

Porque en este caso, los más perjudicados son los ciudadanos al no recibir los servicios a los que tienen derecho ni con la premura que deberían. El propio Síndic de Greuges abrió una investigación de oficio tras conocer el relato de la situación de los servicios sociales.