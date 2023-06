Vicente Baeza, histórico alcalde del PSOE de El Campello entre 1983 y 1992, ha fallecido este jueves a los 71 años. La capilla ardiente del exprimer edil, que dejó la política hace ya más de 30 años y que regentaba una conocida bodega campellera, puede visitarse ya en el tanatorio de Sant Joan (sala 1), y el funeral tendrá lugar el viernes a las 17.30 horas en la Iglesia de Santa Teresa.

Vicente Baeza Buades ha muerto en la madrugada del jueves aquejado de una enfermedad que padecía. El Ayuntamiento, por decreto firmado por el actual primer edil Juanjo Berenguer, ha declarado tres días de luto oficial. Las banderas de los edificios públicos ondean ya a media asta, y en la enseña local lucirá crespón negro en señal de luto.

Baeza fue una pieza clave del PSOE campellero y el dirigente socialista que más años ha estado al frente del Ayuntamiento. Bajo sus mandatos se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en 1986, un documento que sigue vigente, después de que el aprobado en 2011 fuera anulado por el Tribunal Supremo en 2016 por la falta de un estudio económico. Además, se construyeron dos edificios fundamentales, como la Casa de Cultura y el Ayuntamiento, y vivió hechos de gran trascendencia, como la demolición de la torre Tolón, y una tragedia que impactó a los campelleros, la explosión del Desembarco de los Moros y Cristianos de 1987.

En el ámbito institucional, a él se debe el cambio de ubicación del Ayuntamiento al edificio que ocupa actualmente, el hermanamiento suscrito con el municipio francés de Saint Christol-Les Alez, o el cambio de denominación de algunas calles y plazas del pueblo, que dejaron atrás denominaciones franquistas.

Baeza, nacido en 1951, ha pasado a la historia local como el alcalde que consiguió la demolición, en 1987, del esqueleto del edificio de apartamentos que se llegó a erigir junto a la Torre de La Illeta, denominado Tolón, para el que se emplearon 50 kilogramos de goma-2 para volar los 2.500 toneladas de esta infame estructura, de la que se llegaron a proyectar en 1967 otras cinco, de 50 metros de altura, a tan solo 14 metros de la torre medieval, con un impacto visual brutal. Tenía 16 plantas y no se llegó a terminar por falta de dinero. Y más tarde el Ayuntamiento bloqueó la obra y finalmente acordó una permuta con la empresa propietaria para adquirir su titularidad y poder dinamitar la torre, que fue volada el 20 de mayo de 1987.

Y también como el primer edil que tuvo que afrontar, ese mismo año 1987, el terrible accidente acaecido durante las fiestas de Moros y Cristianos, cuando el estallido accidental de una caja metálica que contenía 30 kilos de pólvora causó 6 muertos y más de 30 heridos, también junto a la Torre de la Illeta, el 12 de octubre.

En 1989, bajo su mandato, se aprobó el proyecto definitivo de la que habría de ser la Casa de Cultura de El Campello, el proyecto de remodelación del paseo marítimo de Muchavista, y la restauración de la Torre de La Illeta, entre otras gestiones.

El conjunto escultórico del Monumento al Pescador de Arcadi Blasco, también figura en su haber, así como la cesión a la Generalitat de los terrenos para construir el Centro de Salud del centro urbano o la construcción del Polideportivo Centro.

Y también acometió una obra clave para la playa de Muchavista, ya que impulsó las dos fases para dotar de alcantarillado la principal zona turística de El Campello. Una obra complicada y costosa que se empeñó n llevar a cabo y que solucionó los problemas con las aguas residuales que sufría esta zona.

El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos en nombre de todo el pueblo. El alcalde en funciones, el popular Juanjo Berenguer, destaca de Vicente Baeza que era “un perfecto conocedor del municipio, sus gentes y sus circunstancias, y sobre todo un amante y defensor de nuestras tradiciones”.

Entre sus últimas apariciones públicas destaca el homenaje que en 2019 se rindió a todos los alcaldes y concejales de la democracia, y más recientemente, en junio de 2021, la recepción en el Ayuntamiento para recibir de manos de Juanjo Berenguer un ejemplar del libro editado sobre la historia de los 120 años de historia del municipio.

Baeza, en declaraciones recogidas en el libro "Del foscor al blanc. 25 anys de democràcia al Campello", editado por el Ayuntamiento en 2004, destacaba sobre logros bajo sus mandatos "el dar el nombre correcto al pueblo; dotarlo de escudo; instaurar la Processó Cívica del 9 d'Octubre; construir la Casa de Cultura; cambiar los nombres de calles de la dictadura, dinamitar la horrible torre Tolón o 'dels ferros' de la Illeta, constituir el Institut d'Ecologia Litoral; favorecer la construcción del nuevo Ayuntamiento, etc. ".

Y en este último punto se detenía para dictaminar, en 2004, hace ya casi 20 años, que "ya hace falta uno nuevo -de edificio del Ayuntamiento-, que recoja todas las concejalías. Duplicar o triplicar el actual, aunque aún servicio quedara fuera". Un proyecto que estudia la Corporación pero que aún no ha cristalizado. Y lamentaba que "los plenos no deberían celebrarse en la sala Ramon Llull de la Biblioteca. Los papeles no pueden salir del Consistorio. Eso es saltarse el reglamento municipal". Unos plenos que siguen también celebrándose en la Biblioteca.

Baeza renunció a la Alcaldía en 1992 por motivos personales, año y medio después de iniciar su tercer mandato, dejando el acta de concejal varias semanas después. Hay que destacar que en su segundo mandato no se presentó por el PSOE, sino por el Partido Socialista Independiente, por problemas internos en los socialistas, por lo que compitió con el PSOE y logró repetir en la Alcaldía en 1987. Y cinco meses después ambas formaciones se unificaron de nuevo bajo las siglas del puño y la rosa.