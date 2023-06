Los municipios de Sant Joan d'Alacant, Mutxamel y de El Campello se libran por ahora de los pactos con otras fuerzas políticas. Salvo sorpresa de última hora, estos tres alcaldes toman posesión este sábado sin la presión de tener que pactar para poder gobernar, aunque en ninguno de los casos la victoria es holgada, ninguna tiene mayoría absoluta, y van a necesitar apoyos puntuales.

El alcalde de Sant Joan d'Alacant, el popular Santiago Román, que repite en el cargo que ha ostentado los dos últimos años, adelanta que pretende gobernar en solitario y bucar pactos puntuales. Román señala que este sábado se celebra su toma de posesión como alcalde y que "a partir del 19 de junio empezaremos la negociación".

Este miércoles se reunía con los grupos con representación municipal, Vox, Compromís y PSOE. "El resultado a nosotros nos lo permite todo. Podemos ostentar la alcaldía sin buscar la abstención o el apoyo incluso, ya que somos la lista más votada", recalca el primer edil. A su vez, reconoce que sobre la mesa tiene dos opciones, la de contar con pactos puntuales, o un acuerdo de gobierno que ofrezca estabilidad en todas las votaciones para lo que necesitaría sumar a sus 9 ediles las 2 concejalas de Vox.

En su reciente entrevista, Román destacaba el apoyo de la concejal de Vox a las propuestas del PP de los últimos cuatro meses "necesarias y buenas para el municipio, como la bajada del agua. Sólo Vox votó a favor".

Precisamente este viernes el primer edil y todos los miembros de su candidatura y personal que ha trabajado durante la campaña se han reunido en un conocido restaurante de Sant Joan para celebrar la victoria electoral.

En Mutxamel se estrena como alcalde Rafael García Berenguer, que conoce muy bien el Ayuntamiento en el que entró como concejal en 2011. Su intención es poder gobernar en solitario y, de la misma forma que en Sant Joan, llegar a pactos puntuales. "Buscaremos apoyos en temas que requieran mayoría absoluta", explica el que se convertirá en primer edil este sábado. En el anterior mandato Mutxamel ha mantenido un gobierno bipartido PP-Cs. Rafael García aspira a que el mandato se parezca más al de 2015-2019 de mayoría popular.

En Mutxamel el PP ha logrado 9 ediles; los mismos que suman los tres partidos de izquierda: PSOE tiene 7 concejales, Compromís 1 y Podemos 1. Por su parte, Vox cuenta con 3 ediles. "Somos el grupo mayoritario y nuestra idea es gobernar y llegar a acuerdos puntuales, pero si nos encontramos un ayuntamiento que se bloquea, que no puede avanzar, no estamos cerrados a un pacto. Vengo de una experiencia de gobierno con 8 concejales y de pactos puntuales. Ahora bien, el escenario ha cambiado, el PSOE no es el mismo que había entonces, ya no está Ciudadanos, Vox tiene más peso. Al municipio hay que darle estabilidad y si empezamos y no se nos deja gobernar tendremos que llegar a un pacto, siempre pensando en el bien común. Es un momento complejo de un nuevo periodo electoral. Lo que me da mayor legitimidad es que tengo 9 concejales. Vox ya ha dicho que en cualquier caso sólo pactaría con nosotros. Necesitamos un gobierno cohesionado, fuerte y unido", ha declarado recientemente García Berenguer.

Por su parte, en El Campello, el alcalde Juanjo Berenguer ha manifestado que va a gobernar en minoría buscando acuerdos puntuales, por lo que salvo sorpresa acudirá a la investidura sin el apoyo de Vox.