Vox también entra en el gobierno municipal de San Vicente del Raspeig. El PP y la formación de ultraderecha han alcanzado un principio de acuerdo para formar gobierno en la localidad, donde el PP ha obtenido nueve ediles y Vox cinco, estando la mayoría absoluta fijada en catorce. El futuro alcalde, el popular Pachi Pascual, ha explicado este viernes que "hemos alcanzado un principio de acuerdo para que Vox apoye en el pleno de este sábado mi investidura y formar un equipo de gobierno estable para afrontar los retos de los próximos cuatro años".

Pascual, que habría sido igualmente investido alcalde de no haber llegado a este acuerdo, aunque sin mayoría absoluta, ha manifestado que "tras la ronda de conversaciones con todos los los grupos, la única opción que había era Vox, para abordar la recuperación de los servicios públicos, tan deteriorados estos años, para impulsar los sectores económicos y desarrollar las infraestructuras pendientes que ni el Ayuntamineot no la administración autonómica ha hecho".

Así, el alcalde electo de San Vicente ha anunciado que "la próxima semana negociaremos y cerraremos las líneas del programa y las competencias, intendando adaptarlas a los perfiles de las personas para que funcione el gobierno lo mejor posible".

Por su parte desde el nuevo socio de gobierno de los populares su líder, Adrián García, ha explicado que "hemos cumplido con la voluntad del pueblo. Hemos logrado un cambio de políticas de izquierda y poner fin a la degradación de San Vicente. Por supuesto, vamos a respetar, como no se ha hecho antes, los impuestos que pagan religiosamente nuestros vecinos, que no debem estar destinados para nada más que no sean servicios públicos".

García, que ya ha ejercido estos cuatro años como portavoz municipal de Vox, que tenía dos ediles y pasa ahora a cinco, ha destacado que "el acuerdo es por San Vicente. Vamos a crear un gobierno Unido, fuerte, estable y, sobre todo, trabajador. Vamos a abordar las prioridades, que son la aplicación de políticas efectivas de limpieza, seguridad, cercanía y, sobre todo, medidas en defensa de las familias, nuestras personas mayores, jóvenes, personas en situación de dependencia con diversidad funcional, con discapacidad, etcétera".

El alcaldable de Vox ha señalado que también van a impulsar "políticas económicas sobre el comercio, industria, sobre la imagen de la ciudad. Vamos a abordar de lleno las infraestructuras las piscinas. Pero hay que recordar que no tenemos una varita mágica y que, en el Ayuntamiento, se ha hecho mucho daño que tenemos que reparar. Hablamos del personal, de motivación, de despolitización y de ideologías que se han estado aplicando por encima del bien común".

"Este acuerdo sólo se firma, pura y llanamente, mirando por el bienestar general, para mejorar la vida a nuestros vecinos, tanto a los que nos votan como a los que no. Se trata de aplicar programas que solo miren por el bien y por solucionarle la vida a nuestros vecinos de San Vicente fuera de planteamientos ideológicos y sectarios como se ha estado haciendo hasta ahora. Un gobierno, en definitiva, por y para San Vicente".

Pascual ya manifestó a principios de semana que estaba abierta la negociación para alcanzar un pacto con Vox en San Vicente, sin descartar un gobierno en minoría si las exigencias de la ultraderecha no eran asumibles. Y finalmente las peticiones de la formación liderada por Adrián García han sido aceptadas, llegándose a un principio de acuerdo que se escenificara este sábado con el apoyo de Vox a la investidura de Pachi Pascual.