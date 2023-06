Juanjo Berenguer ha sido investido como alcalde de El Campello como lista más votada, con el objetivo de gobernar con acuerdos puntuales con la oposición, donde también se encuentra Vox tras decidir que gobernará en minoría. Así, el primer edil ha manifestado que “arranca la legislatura del consenso” en su discurso de investidura.

El acto ha tenido lugar en el auditorio de la Casa de Cultura, donde se ha constituido la Corporación Municipal resultante de las elecciones locales celebradas el pasado 28 de mayo, que otorgó ocho concejales al PP, cuatro al PSOE, tres a Vox, dos a Compromís, dos a Per El Campello y dos a EU-UnidesPodem. Berenguer ha sido elegido con los votos de su partido, el PP, sin que medie pacto alguno de mandato con otras formaciones, pese a que con Vox obtendría la mayoría abosluta fijada en once ediles.

Antes de las intervenciones de todos los portavoces políticos y el alcalde, coincidentes en la necesidad de diálogo para avanzar, el pleno y los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria del exalcalde Vicent Baeza, fallecido el pasado jueves.

En su discurso, ya como alcalde, Juanjo Berenguer ha remarcado la importancia del consenso entre los diferentes partidos políticos con el fin de trabajar por la localidad, “tanto por su presente como por su futuro más inmediato”.

El discurso ha comenzado con un mensaje de gratitud y responsabilidad por asumir el cargo, y con una bienvenida especial a los siete concejales que se sientan por primera vez en el Pleno, exactamente un tercio de la Corporación.

El alcalde ha agradecido de forma emocionada los más de 4.000 votos de apoyo a su partido, así como a todas las personas que forman el Partido Popular de El Campello. Ha prometido el primer edil que trabajará “para recuperar y ganarse la confianza perdida tanto de aquellos que votaron al PP en el pasado y no lo han hecho en esta ocasión, como de los que nunca lo han hecho, “porque somos una opción sólida y comprometida con el progreso de todos”.

Berenguer, que inicia su tercer mandato tras los de 2011-2015 y 2019-2023, ha resaltado en su discurso que es consciente de que asume el cargo sin la mayoría absoluta, “lo que requiere un ejercicio de consenso y responsabilidad entre todos los grupos para conseguir el mejor El Campello posible”. Por ello, se volcará en un trabajo en conjunto para alcanzar compromisos y ejecutar proyectos de progreso en aras de una gestión municipal óptima”.

Entre los proyectos que harán avanzar al municipio, ha destacado la inauguración de la piscina cubierta, la construcción del nuevo centro de salud en Muchavista y la ampliación del que se ubica en el centro, así como que El Campello sea un pueblo accesible. Además, ha pedido unidad, entre otros proyectos, para restaurar íntegramente Villa Marco, para la construcción de unas instalaciones dignas para la Guardia Civil, dar forma a un casco urbano semipeatonal, la modernización y renovación de los paseos marítimos, la mejora de parques y jardines y finaliza con la necesidad de conseguir un nuevo colegio e instituto.

Berenguer ha instado al trabajo en conjunto para dar forma a El Campello que todos quieren y sueñan. “Una localidad que se convierta un lugar próspero y solidario, que fomente la cultura y la pluralidad”. El discurso ha finalizado dirigiéndose a los funcionarios municipales para precisar la importancia de su trabajo y el anuncio de que se realizarán cambios en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, con el fin de la mejora continua de la Administración.

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha calificado de "vergüenza" el pacto de PP y Vox en la Generalitat, "por su contenido y por quien lo firma", alertando a Berenguer que no se deje "encandilar" por esos "cantos de sirena", en referencia a llegar a acuerdo con Vox. Y ha recordado que lo que necesita El Campello "es que sea una legislatura con más diálogo".

Desde Vox su candidatro Jose Manuel Grau ha señalado que "la mayoría de los campelleros han depositado su confianza en el centro de derecha y en la derecha tradicional, en PP y Vox, para que en esta legailatura podamos devolver a El Campello la dignidad perdida tras ocho años de escasa ecafic aen la gestión del pueblo". Y espera que el nuevo gobierno de PP y Vox en la Generalita desbloquee los proyectos pendientes en la localidad. Y se ha mostrado a favor de que "no se bloquee la gestión". Y ha recordado que Vox "tiene la llave de la gobernabilidad de El Campello".

La candidata de Compromís, Adriana Paredes, ha manifestado que "haremos una oposición firme y constructiva, tenemos que avanzar, no retroceder. Tenemos que salir de la paralización, y estaremos siempre al servicio de los vecinos y de toda iniciativa útil y proyecte un pueblo de futuro, ssotenible y próspero". Y ha manifestado su predisposición a alcanzar acuerdos puntuales con el PP para evitar que tenga que apoyarse con la ultraderecha.

Desde Per El Campello, formación de nueva creación que se estrena en el pleno, su concejal Paco Toni Palomares ha destacado que "no somos flor de un día", y que están dispuestos a dialogar y llegar a consensos "siempre que sea para el beneficio de los ciudadanos, dispuestos a hacer una política municipal "sin mochilas, sin ataduras".

Desde EU-Unides Podem su candidato Pedro Mario Pardo ha destacado que "por delante hay retos mayores que en otros municipios porque aquí no se ha cumplido con los deberes", ya que "hay muchos problemas". Ha manifestado que "el alcalde ya sabe lo que es no contar con la mayoría para alcanzar acuerdos", y ha tendido la mano para llegar a acuerdos y que el alcalde "cambie de actitud". "Siempre supeditaremos el interés del pueblo s quiel otro tipo de intereses. Si quieren buscar cualquier consejo, soluciones... cuenten con notrosos, pero no cuenten con nosotros para seguir con la misma política que han llevado hasta ahora".