El servicio de socorrismo de El Campello sigue a medio gas pese a haber entrado en temporada alta, dejando calas sin vigilancia pese a lo que recoge el pliego de condiciones. El comité de empresa ha convocado una huelga ante esta falta de personal, y también alerta de escasez de medios. Por su parte la empresa niega la falta de equipamiento, aunque reconoce que faltan socorristas por varios motivos y aseguraba el viernes que todos los puestos de vigilancia estaban ya abiertos. Pero este medio pudo comprobar el viernes que no había ningún socorrista en las calas de Morro Blanc en Coveta, y en l'Almadrava, pese a ser las 12.00 y las 12.20 y por contrato estipularse la presencia de dos efectivos desde las 11.00 horas. Y había más de 20 personas en cada uno de estos dos arenales, algunas de las cuales manifestaron su desagradable sorpresa al ver que no había vigilancia, tratándose sobre todo de gente mayor. Ni socorrista ni bandera que alerte del estado de la mar. Fuentes vecinales aseguran que en l'Almadrava este sábado y domingo tampoco han tenido vigilancia.

El servicio ya empezó torcido este año, ya que el retraso en la licitación del nuevo contrato obligó a realizar una contratación de emergencia para dar servicio en Semana Santa, dejando sin vigilancia el puente del 1 de mayo. Y para este verano ha empezado con varios días de retraso respecto a lo anunciado, sin que los servicios de socorrismo pudieran auxiliar a una mujer rescatada con síntomas de ahogamiento, según denunciaron desde CC OO porque aún no estaban operativos el 1 de junio.

Y ahora, una vez que desde el jueves ha empezado la temporada alta, hay calas sin vigilantes y según denuncian desde el comité de empresa, las grandes playas de Muchavista y Carrer La Mar no cuentan con todos los efectivos a los que obliga la contrata. Podemos y EU llevan también semanas alertando del incumplimiento del pliego de la contrata, restándole importancia el Consistorio, que ahora sí que ha exigido el cumplimiento del pliego. Además, el contrato, de casi 600.000 euros al año, reduce en 3.000 las horas que prestan de servicio los socorristas.

Por todo ello los trabajadores han convocado una huelga indefinida que arrancará el sábado 24 de junio, que afectará a los fines de semanas reduciendo de forma significativa el inicio del servicio. Hay empleados de las anteriores contratas subrogados y otros contratados por la nueva empresa, Offshore Special Services. El anuncio realizado desde el Comité de Empresa es que estarán de huelga de 11.00 a 15.00, y cuando se entre en «temporada alta plus», del 15 de julio al 25 de agosto, estarán de huelga de 10.30 a 15.00. De esta forma, no habrá servicio hasta las 15.00 por parte de los trabajadores que secunden el paro. Y es que según los empleados, solo son 18 efectivos, cuando deberían ser 34 socorristas más dos patrones, dos enfermeros y dos conductores. Y los 18 respaldan la huelga, según CC OO, por lo que parece difícil que vaya a haber socorristas antes de las 15.00 horas los fines de semana en El Campello. Además, han denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo.

Motivos

El comité de empresa ha emitido un comunicado en el que los empleados "acordamos por total unanimidad solicitar una convocatoria de huelga". Y señala una serie de motivos. Por una parte "a día 15 de junio de 2023, la empresa no ha ingresado las nóminas de los trabajadores correspondientes a las horas realizadas en el mes de mayo. Alegando problemas informáticos, falta de datos de los trabajadores, etc".

Advierte que "ningún trabajador ha recibido los equipos individuales y los equipos de protección individual (EPI) que marca el contrato". "No se respetan los descansos semanales de los trabajadores, de dos días por semana consecutivos. La empresa alega falta de rentabilidad y falta de personal para cubrir el servicio".

Del mismo modo los trabajadores alertan que "falta de personal para cubrir el servicio, hasta un tercio del personal que debería haber por contrato. Eso dificulta y pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la playa", recordando que hay que tener en cuenta "que se trata de un servicio de emergencias".

Además, alertan que "varias zonas de trabajo, en concreto tres, no disponen de casetas ni baños, para uso de los trabajadores, que deben pasar toda la jornada de trabajo a la intemperie sin posibilidad alguna de protegerse del sol, la lluvia y demás. La falta de personal para realizar el servicio provoca que la empresa haga contrataciones de trabajadores que no disponen de la titulación legal reconocida para el desempeño de las diferentes funciones, según perfiles". Y han agregado que "la empresa no tiene ningún protocolo ni nos ha facilitado ninguna información sobre la nueva ley sobre Estrés Térmico, que dada la naturaleza de nuestra profesión nos afecta de manera directa".

Réplica de la adjudicataria

Por su parte desde la empresa han señalado el viernes que ya estaban ya todos los puestos abiertos, aunque al explicar este medio que había podido comprobar que en al menos dos calas no había socorrista, han añadido que la coordinadora destina los efectivos según la gente que hay en las calas. En Morro Blanc había unos 25 bañistas el viernes, y el l'Almadrava unos 20.

La mercantil ha reconocido los problemas para completar la plantilla, pero ha achacado este problema a varios factores. Por una parte el retraso en la licitación, que afirman estuvo bloqueada por el recurso de un trabajador, lo que hizo que hasta el 27 de mayo no pudieran empezar a llamar a los empleados para la subrogación, que eran 66, de los que finalmente solo han aceptado 13, ya que el resto ya se había comprometido con otros servicios o no han aceptado por otros motivos. Así, ha quedado una plantilla muy pequeña que tienen que completar con otros trabajadores ya en pleno mes de junio, lo cual es complicado.

Del mismo modo la mercantil advierte que hay "tres o cuatro trabajadores" muy activos en reivindicaciones que han hecho muy complicadas las anteriores adjudicaciones, preguntándose si "tan malas son todas las empresas que han pasado por aquí" ante tantos problemas que han sufrido. La última, la del pasado verano, que fue expedientada por parte del Ayuntamiento por las deficiencias que ofrecía el servicio. Y han calificado a alguna de estas personas de "tóxicas", y que no permiten una "conversacion fluida" con los trabajadores.

La empresa denuncia que los propios trabajadores "han puesto todos los palos posibles para que no se pueda dar el servicio". Y han apuntado que la imposibilidad del Ayuntamiento de aumentar la dotación económica para el contrato, al tener el presupuesto prorrogado desde 2020, ha llevado a que el Consistorio haya reducido las horas de servicio diario en lugar de haber aumentado el dinero, recordando que los salarios han subido un 10% desde 2020. Y que esa reducción de horarios complica la organización del personal y los descansos.

Por ello la empresa ha transmitido todos estos problemas al Ayuntamiento, poniendo de ejemplo que el pasado lunes se incorporaron cuatro nuevos socorristas y que "lo dejaron ese mismo día porque nos dijeron que los acosaban", en referencia a esos empleados "tóxicos", destacando que cubrir ahora huecos, ya en plena temporada alta, "es extremadamente difícil".

El Ayuntamiento exige el cumplimiento del contrato

Por su parte desde el Ayuntamiento el edil de Playas en funciones, Rafa Galvañ (PP), ha explicado el viernes que "el Ayuntamiento exige a la empresa todos los servicios contratados. Ese servicio lo pagan todos los vecinos de El Campello. Espero que los problemas internos que tienen se solucionen a la mayor brevedad". Aunque lo cierto es que el Consistorio en las últimas semanas ha restado importancia a las deficiencias que vienen denunciando trabajadores y oposición.

EU-Podemos

Y el edil de EU-Podemos Eric Quiles, ha denunciado que "lo que estamos viviendo los campelleros y las personas que vienen a disfrutar de nuestra costa a diario es tremendo. La falta de recursos humanos y materiales en las playas de El Campello está siendo una constante desde que empezó el servicio. Playas como l'Amerador y l'Almadrava están desde hace una semana sin servicio de vigilancia, y a partir de el jueves pasado se unió Morro Blanc".

Quiles ha destacando que "desde EU-Unides Podem-AV estamos denunciando está situación desde que comenzó el servicio, y todavía no hemos recibido respuesta ni solución, por parte del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio. Esta situación es insostenible y exigimos responsabilidades al concejal del área. Mucho antes de que comenzara el servicio ya denunciamos que reduciendo el presupuesto del contrato de salvamento y socorrismo era inviable dar un servicio adecuado. Somos un municipio turístico, basado en nuestros 23 kilómetros de costa, y no nos podemos permitir un servicio deficitario de vigilancia y primeros auxilios. El alcalde y concejal del área deben dar explicaciones públicas, y exigir a la empresa el cumplimiento del contrato".