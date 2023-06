Esquerra Unida ha denunciado que el pacto del PP con Vox para gobernar en San Vicente del Raspeig ha supuesto la supresión de la concejalía de Memoria Democrática y la invisibilización de la de Igualdad, que se ha integrado dentro de un gran área denominada Derechos Sociales.

EU Raspeig ha alertado este viernes en un comunicado que "el PP se entrega a Vox". Explica que con el reparto de las competencias que se hizo público este jueves, el alcalde del PP Pachi Pascual "elimina la concejalia de Memoria Histórica e invisibiliza la de Igualdad, asumiendo la ideología de extrema derecha de sus socios de gobierno. El PP demuestra que no pacta por necesidad, sino por afinidad".

"EU Raspeig lamenta que la concejalia de Memoria Histórica haya desaparecido del Ayuntamiento con la nueva organización del equipo de gobierno de PP-Vox. A lo largo de estos cuatro años se ha trabajado, junto con asociaciones locales, para recuperar parte de la memoria de nuestro municipio a través de publicaciones, charlas, obras de teatro, entre otras actividades más. Una labor quedará paralizada con la llegada del nuevo gobierno y que no continuará", señala el comunicado.

Además, "a la agrupación EU Raspeig nos confunde el cambio de nombre de la concejalia de Bienestar Social, Integración e Igualdad por la de Derechos Sociales, ya que con esta nueva denominación la concejalia de Igualdad queda reducida e invisibilizada dentro de un amplío concepto. Por lo que esperamos, que el PP no haya cedido ante el chantaje de los negacionistas, actuales socios de gobierno, y que no haya vendido como moneda de cambio la lucha contra la violencia machista. Una acción que no debe ser abandonada, ni por la comodidad de un gobierno en mayoría".

Eu ha recordado que "el Partido Popular podría haber gobernado en solitario en nuestro municipio, pero ha optado por pactar con un partido político que lleva como línea roja eliminar todas las concejalias de Igualdad del Estado español. Con esta decisión, el PP ha demostrado que en política 'todo vale', incluso pactar, sin necesitarlo, con un partido que niega la violencia machista, rechaza al migrante y ataca al movimiento feminista y LGTBI".

El pacto de PP y Vox ha supuesto la cesión a la formación de ultraderecha de las concejalías de Hacienda, que se divide en dos departamentos, Seguridad, Mayor, Comercio, Ocupación de la Vía Pública, Protección Civil, Transporte y Parking.