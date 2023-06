Playas sin socorristas. Este fin semana las playas y calas de El Campello han despertado con los puestos de salvamento totalmente vacíos. La huelga que muchos trabajadores del sector han decidido llevar a cabo, debido a la escasez de medios y a la falta de personal, entre otras cosas, ha recibido un apoyo total por parte de los socorristas, que no han trabajado por la mañana durante el fin de semana en las playas de la localidad, incorporándose todos a las 15.00 horas. Una huelga indefinida que afecta solo a los fines de semana. Esta falta de efectivos y medios ha sido objeto de la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento a la empresa.

Este parón, que comenzó el 24 de junio y ha continuado el 25, ha dejado extensos litorales como el de Muchavista, de 6 kilómetros de extensión, sin ningún personal de salvamento en una semana de finales de junio que mostraba una gran afluencia de bañistas. Así, varios integrantes del cuerpo de socorristas del municipio han salido a manifestarse a orillas de la playa secundados por CC.OO.

Este hecho ha provocado el descontento de algunos bañistas que no veían con buenos ojos que no hubiese ningún socorrista en caso de necesitarlo: "Es malísimo esto, yo fui guardavidas en Argentina durante muchos años y nunca vi algo así en mi país", comenta Adela, una turista que ha decidido pasar junto a su marido un verano en Alicante. "Ahora mismo miro al mar y distingo varias situaciones de riesgo. Por ejemplo, hay una moto de agua que está circulando cerca de los bañistas de forma muy kamikaze y grosera, esas cosas un socorrista no las permitiría", añade.

Además, no solo había falta de personal, tampoco había rastro de boyas ni de banderas, algo que ha molestado a Luis, un jubilado que había acudido desde bien temprano a la playa de Muchavista: "Increíble que un ayuntamiento como el de El Campello, uno de los más ricos de España, esté en esta situación y deje desprovista una de las playas más reconocidas de la provincia".

Sin embargo, pese a la crispación generada, las personas argumentaban que la queja no iba directamente contra los socorristas, sino contra quien dejaba que esto sucediera: «Apoyo mucho la lucha de esos trabajadores, deben ser pagados como merecen, son personas que están todo el día bajo el sol», enunciaba Jordana, una bañista que acudía a la playa con su hijo. «Cualquier bañista tiene que defenderles, su lucha es la nuestra, pues ellos son los que velan por que podamos estar a salvo en las playas».

Entre las quejas esgrimidas, estaba la de que no hubiesen dejado, al menos, servicios mínimos: «Está bien que hagan huelga si quieren, para eso estamos en un país democrático y de derecho, pero lo suyo es que, como en todas las huelgas, haya servicios mínimos a nuestra disposición», explicaba Ana, una jubilada que no entendía cómo no había ningún socorrista en 6 kilómetros de playa. «Es peligroso bañarse en estas condiciones, no sabes como puede actuar el mar».

Respecto al tema de los servicios mínimos, un socorrista de El Campello que secundaba esta huelga, y que ha preferido mantenerse en el anonimato, explicaba por qué eso no era posible: «Veo entendible que haya gente que reclame servicios mínimos, pero es que en una plantilla tan reducida como la nuestra, pedir servicios mínimos significa pedir que vengamos todos los que estamos». Debido a la importancia que muestra su labor, muestra empatía con las personas que piden eso: «Entendemos la importancia que tiene nuestro trabajo, por eso hemos decidido convocar una huelga durante un único fin de semana de solo 4 o 5 horas». No obstante, admite sentir inseguridad «por no saber si vamos a cobrar en julio, tenemos el presentimiento de que la empresa se va a declarar insolvente».

En mitad de todo este problema, el personal de playas tiene previsto ser presentado el lunes 26 de junio a primera hora con imagen conjunta de todos los efectivos, en un acto al que asistirán el alcalde de la localidad, Juanjo Berenguer, el concejal de Playas, Rafa Galvañ, y otros miembros de la Corporación Municipal, que ha anunciado que sancionará los incumplimientos en los que está incurriendo la empresa. Por su parte la mercantil ha anunciado que asumirá de su bolsillo 2.300 horas más de socorristas para resolver los problemas del servicio.