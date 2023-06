La empresa de socorrismo de El Campello estudia acciones legales contra los huelguista que dejaron sin servicio a las playas del municipio el fin de semana hasta las 15.00 horas. Desde la mercantil explican que la huelga fue desconvocada tras los acuerdos alcanzados en el Tribunal de Arbitraje el pasado miércoles, por lo que no se establecieron servicios mínimos. Y ante la situación vivida este fin de semana, con un seguimiento de prácticamente el 100%, la empresa Offshore Special Services ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos.

El Ayuntamiento ha presentado este lunes el dispositivo de mantenimiento, limpieza, socorrismo y vigilancia de las playas de El Campello para este verano, compuesto por 150 personas. Y la práctica totalidad de los socorristas no han acudido al acto, en señal de protesta por la falta de personal, medios y cobro de nóminas. En cambio la empresa asegura que ha cumplido con lo acordado para abonar las nóminas pendientes y los medios están, y esta semana se incorporan seis nuevos socorristas. Por su parte el comité de empresa mantiene la huelga, que afecta al servicio de sábados y domingos por las mañanas, incorporándose a sus puestos de trabajo a las 15.00 horas.

La empresa ha explicado que "nos emplazamos al Tribunal de Arbitraje. El miércoles acordamos el pasado viernes tendríamos nuevos turnos y se pagaba, desconvocándose la huelga y acordando seguir hablando. Y nuestra sorpresa fue que el viernes a las 8.00 horas que iban a la huelga. Al haber dicho en el tribunal que no había huelga, no se establecieron servicios mínimos... Y todo esto es muy grave, que hayan hecho huelga al final", preguntándose "de qué sirve la negociación". También ha denunciado presiones a socorristas por parte de piquetes para que no trabajaran. En cambio, el comité de empresa denuncia que la mercantil ha incumplido los acuerdos del tribunal, motivo que les ha llevado a mantener la huelga.

Offshore ha puesto el tema en manos de los abogados y en la reunión que tendrán esta semana en el Tribunal de Arbitraje se quejarán de esta situación. Del mismo modo ha informado que ya se han puesto en marcha los puntos de baño accesible en Carrer La Mar y Muchavista, y que este lunes se han incorporado tres socorristas y el próximo miércoles otros tres, por lo que serán ya 41, cuando necesitan al menos 54 efectivos para poder hacer el cuadrante completo. Por ello, están dando prioridad a las playas más concurridas, como Carrer La Mar y Muchavista.

El Ayuntamiento exige el cumplimiento del contrato

Por su parte desde el equipo de gobierno su alcalde Juanjo Berenguer (PP) y su edil de Playas y Servicios, Rafa Galvañ, han insistido en que "el Ayuntamiento exige el cumplimiento íntegro del contrato, es lo único que puede hacer, reclamar el cumplimiento del pliego de condiciones", recordando que se trata de un "conflicto interno". Debido a esta serie de incumplimientos, el Consistorio ha abierto un expediente a la empresa por la que se impondrán "las penalidades que correspondan". La falta de efectivos está haciendo que haya calas donde no hay vigilancia y solo hay un socorrista, cuando por contrato se establecen dos. O que en Muchavista y Carrer La Mar no estén desplegados todos los efectivos previstos. Y todo ya inmersos en el verano, a las puertas del mes de julio.

Dispositivo de verano

El Campello ha presentado este lunes el operativo de mantenimiento, limpieza, vigilancia y socorrismo de las playas para este verano, tanto en la arena como en el agua y los paseos marítimos. "Alrededor de 150 personas y decenas de vehículos se encargarán de esas áreas de esparcimiento vecinal se mantengan en todo momento en perfecto estado de revista, respetando siempre las medidas de seguridad que emanan de las autoridades", han explicado desde el Consistorio en un comunicado.

“Esperamos que este verano de 2023 se desarrolle con la normalidad que todos deseamos”, has señalado el alcalde Juanjo Berenguer. En un acto público celebrado a primera hora de la mañana, han acompañado al alcalde el concejal responsable de Playas y Servicios, Rafa Galvañ, así como representantes de los partidos PP, PSPV, Vox, Compromís y Per El Campello. Junto a ellos han formado para la foto de familia parte de los efectivos de limpieza, socorrismo, Policía Local, Protección Civil y mantenimiento, garantes de que todo funcione este verano como se espera. Casi la totalidad de los socorristas se han ausentado del acto por el conflicto en el que están inmersos.

El dispositivo se mantendrá operativo hasta el 30 de septiembre, ademas de los días 1, 7 y 8 de octubre. Los 23 kilómetros de costa de El Campello serán objeto de una especial vigilancia. Una superficie tan extensa implica las lógicas dificultades, “pero somos conscientes y confiamos en la prudencia de los usuarios para disfrutar del más preciado de nuestros bienes: la playa”, ha remarcado el concejal Rafa Galvañ.

“Todo es poco para que los bañistas sientan que los arenales y las calas de El Campello están tan preparados como siempre para disfrutar de una buena temporada de mar”, ha enfatizado el alcalde Juanjo Berenguer, quien ha apelado también a la responsabilidad personal de los usuarios para cumplir las normas.

En lo que a efectivos de las fuerzas de seguridad se refiere, en el operativo se integra la plantilla al completo de la Policía Local, los efectivos de la Guardia Civil y el cuerpo de voluntarios de Protección Civil, que se movilizará en todos los eventos que tengan lugar en las playas durante el verano.