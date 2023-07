Compuestos y sin concejalías. Así se encuentran los ocho ediles de Sant Joan d'Alacant que todavía no tienen claras cuáles van a ser sus competencias. Una información que mantiene celosamente guardada el alcalde, el popular Santiago Román, que por el momento, es quien acapara todas las áreas del Ayuntamiento.

Los concejales viven en la incertidumbre de saber dónde les van a situar. Y desde hace semanas se hacen quinielas y posibles repartos, con algunas situaciones más tensas, puesto que hay ediles que desconocen si seguirán manteniendo las que tenían anteriormente. El caso más llamativo es el de la número 2, hasta ahora edil de Comercio, cómoda en el área que conoce por su vinculación comercial y la entrada del presidente de los comerciantes, Manuel Nieto, que hace suponer que ostentará ahora ese área.

Román ya ha hecho una ronda de contactos con cada uno para saber sus preferencias, pero la última palabra la tiene el alcalde.

Sobre el hecho de que algunos de los ediles mantengan sus concejalías, el primer edil ya manifestaba a principios de junio que "hay concejales que desde el primer momento están dando la talla, algunos seguirán en sus competencias, siempre que ellos quieran; también tenemos gente nueva sin experiencia, pero con mucho bagaje profesional y sobre todo, con muchas ganas",

Román ha conseguido llamar la atención puesto que por ahora, de los grandes municipios de la comarca, Sant Joan es el único donde se resiste el desvelar las competencias de gobierno municipal que, en principio, ostentarán los concejales populares sin necesidad de pactar con otras fuerzas. Alicante fue una de las primeras ciudades de l'Alacantí en repartir las concejalías, Mutxamel lo hizo el 20 de junio. Y algunas poblaciones como El Campello ya ha celebrado el pleno de organización y de retribuciones y este viernes pasado también lo hacía Mutxamel. Por su parte, San Vicente del Raspeig prevé hacerlo a finales de esta semana.

El tiempo se agota y esta semana se debe convocar el pleno de organización para el que es preceptivo el decreto de alcaldía donde se unen los nombres de los concejales a las concejalías que van a dirigir los próximos cuatro años. Mientras tanto, el alcalde acapara todas las áreas y los ediles acuden a los distintos actos como representantes municipales.

Fin de semana de actos

Este fin de semana ha sido especialmente activo para los concejales del equipo de gobierno que han participado en diversos actos festivos. Y de hecho, la exconcejala de Fiestas, Charo Tomás, ha sido este viernes una de las protagonistas al ser la encargada de pronunciar el pregón de la VIII Feria Andaluza de Sant Joan, a la que han acudido entre otros, los ediles Nicolás López, Carmen Navarro (ambos repiten este mandato) y David Aracil, que se estrena este mandato en el Ayuntamiento, aunque ya fue edil anteriormente.

Los concejales Marcos Piña y José Luis Olcina, exconcejales de Ciudadanos en el anterior mandato junto a Román, acudían el viernes a la tradicional cremà de la Hoguera del Centro San Rafael. Y de nuevo, una nutrida representación municipal asistía el sábado en la iglesia a la Festividad de la Preciosísima Sangre del Cristo de la Paz. A su vez, el sábado dos de los ediles que se estrena, Aracil y Manuel Nieto, asistían como autoridades al XXIV Festival de Coros en Sant Joan.

Primer rifirrafe

Esta situación ha generado las primeras críticas y el primer rifirrafe municipal. En la oposición, los socialistas han afeado a Román que todavía no haya hecho público el reparto de las áreas. Para la portavoz socialista, la situación es de "desconcierto" y supone una "paralización y el bloqueo absoluto actual del Ayuntamiento". A su juicio, esta situación repercute en la atención a los ciudadanos, "que no sabe a quién se tiene que dirigir para tratar las cuestiones que les afectan en su día a día, al no existir concejales responsables en cada área", recrimina la portavoz socialista Esther Donate.

Un desconcierto que, advierte Donate, también afecta a los empleados municipales porque todavía desconocen quién es el responsable político de referencia en los asuntos relacionados con la gestión municipal de cada Departamento

Y ocurre lo mismo con la web municipal, donde todavía no se recoge quiénes ostentan cada una de las áreas y por el momento se indica que la página está en proceso de actualización.

El hecho de que el equipo de gobierno todavía desconozca cuál será su responsabilidad es grave para los socialistas, puesto que "es necesario para poder continuar con proyectos pendientes de ejecución, cuyos plazos son decisivos, y también para llevar a cabo la gestión necesaria en cada área para garantizar una correcta atención a la ciudadanía". Los socialistas recuerdan que en las elecciones del 26 de mayo de 2019 las competencias se repartieron el 20 de junio y el pleno celebrado el 5 de julio ratificó esa decisión.

La crítica no le ha sentado bien al alcalde Román, que ante el reproche de que no ha convocado el pleno en el que se explica la organización y funcionamiento de la Corporación recuerda que se están cumpliendo los plazos. "El pleno de constitución de la Corporación fue el 15 de junio y el de delegación de competencias el 3 de julio, por lo que los socialistas deberían saber que tenemos hasta el 5 de julio para celebrar este pleno si quisiéramos movernos en las mismas fechas que hace cuatro años”, incide.

Para Román, los socialistas pierden "toda credibilidad" al decir que el Ayuntamiento está paralizado y bloqueado, "puesto que los concejales del PP están acudiendo diariamente a las oficinas municipales para atender a ciudadanos, colaborar con el personal municipal y gestionando todos los asuntos que diariamente van surgiendo", asegura el alcalde.

Y advierte que los concejales están acudiendo a distintos eventos como la Carrera Nocturna de Hogueras, las propias Hogueras de San Juan, la Feria de Andalucía "y otros eventos culturales, religiosos o deportivos que han salido adelante”. Y ha recalcado que este trabajo realizado por él y por su equipo diariamente se hace "de manera no remunerada".