Sant Joan d'Alacant ha celebrado este viernes el pleno de organización para dar cuenta de la conformación de la nueva corporación municipal, en la que hay cuatro grupos políticos: PP en el gobierno, y PSOE, Vox y Compromís en la oposición. Han sido varias las semanas de espera a que se produjera el reparto de las concejalías en Sant Joan d'Alacant. La toma de posesión fue el pasado 17 de junio y finalmente se desvelaban las áreas y los concejales a las puertas de esta sesión plenaria.

En este pleno además se ha dado a conocer el sueldo que cobrarán los miembros de la corporación, así como las dedicaciones de los concejales y los asesores con los que van a contar. Unos sueldos que, ya ha advertido el alcalde, Santiago Román, deberían haberse revisado anteriormente para ajustarlos.

Román ha respondido al reproche de la portavoz de Vox, Gema Aleman, que ha pedido contención y no subir los salarios ante una situación de crisis. El primer edil ha explicado que desde el 2015 el Ayuntamiento llegó al acuerdo de tomar como referencia el salario mínimo interprofesional y que en el último mandato los sueldos no se ha revisado, a pesar de que el salario mínimo se ha elevado, por lo que considera conveniente hacerlo. "En 2019 no era el momento, pero ahora sí lo es para todos", ha remarcado Román, que ha destacado la revisión del salario de los asesores también.

En este mandato el grupo municipal Popular dispondrá de 7 dedicaciones exclusivas. Actualmente son 9 concejales incluido el alcalde y todos tendrán un sueldo municipal excepto la edil Julia Parra, diputada autonómica y posible diputada nacional; y el edil David Aracil, que será diputado provincial y recibirá su salario de la Diputación.

Por su parte, el PSOE contará con 3 sueldos con dedicación parcial, una al 80% y dos al 60% Mientras que Vox contará con dos dedicaciones parciales, una al 80% y otra al 60% para sus dos ediles. Y Compromís otras dos dedicaciones parciales al 80% y al 60% respectivamente.

En materia de asesores, el equipo de gobierno dispondrá de cuatro y el grupos socialista contará con uno.

En cuanto a la retribución de la corporación, el alcalde incrementa su salario en un 8%, ya que pasa de cobrar el 3,5 veces el salario mínimo a 3,8, y eso supone una subida del 8%. Mientras que para los concejales la subida es del 4%.

El alcalde cobrará 57.456 euros brutos al año en 14 pagas. Mientras que los concejales con dedicación exclusiva percibirán 49.896 euros. Los concejales con delegación y dedicaciones parciales al 80% recibirán 39.916 euros; para los portavoces de los grupos políticos, un 80% de la dedicación exclusiva, de 39.916 euros; y los portavoces adjuntos perciben un 60%, 29.937 euros.

En cuanto a las asistencias se mantiene el pago en el mismo importe, por a acudir a cada pleno 250 euros para los concejales que no tienen dedicación y de la misma forma, los ediles que no perciben un salario obtendrán por acudir a cada comisión especial 150 euros.

"Se ha dignificado el sueldo de los asesores"

Por su parte, los asesores cobrarán 29.937 euros, y se equipara al 60% del sueldo de los concejales. "Se ha dignificado el sueldo de los asesores, porque ellos también están trabajando y de lunes a domingo", ha remarcado el alcalde.

El portavoz de Compromís, Joanra Gomis, ha tomado la palabra para pedir "contención" a la hora de nombrar asesores. Y ha remarcado que el equipo de gobierno ya cuenta con el asesoramiento de los técnicos municipales. Por su parte, la portavoz socialista Esther Donate, ha afeado la tardanza en dar a conocer las delegaciones de gobierno y así empezar a funcionar.

"Se ha escogido apurar hasta el último momento. Esperemos que esta no sea la vía de funcionar de este nuevo PP", ha destacado. A la vez, ha agradecido al alcalde las reuniones previas para informar de todos los puntos. "Desde el grupo socialista nos ponemos a su disposición para tratar cualquier tema de interés municipal en todo lo que suponga un beneficio para nuestros vecinos y que no nos haga retrocecer en derechos, libertades y necesidades. El partido socialista estará en todo lo que ayude a construir progreso y no solo en los presupuestos".

Roman recogía el guante y señala que "es de sentido común porque los beneficiados sean los sanjuaneros y quienes nos han otorgado esta responsabilidad".

Sant Joan va a mantener las actuales dos comisiones informativas de Hacienda y Régimen Interior y la Comisión Informativa de Urbanismo. La novedad es que se reducen sus miembros, pasando de 13 a 9 para mantener la proporcionalidad de la corporación actual. El Grupo Popular con 4 miembros, el PSOE 3, Vox 1 y Compromís 1. Vox ha pedido a la vez que se estudie la posibilidad de que los ediles puedan tener participación cuando se convoque comisiones relativas a temas de seguridad, algo que el alcalde ha asegurado que estudiará.