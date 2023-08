Festero de corazón y convicción, ha conformado un grupo de 23 personas amantes de la fiesta como él para dirigir los Moros y Cristianos hasta 2026. Está ilusionado por el nuevo cargo y consciente del peso de una fiesta en la que ya participan 4.000 personas repartidas en las 10 comparsas moras y las 10 cristianas. Se plantea mejoras, sabedor de que las fiestas fundadas en 1975 están muy consolidadas y son el resultado del trabajo de todas las juntas que le preceden. El nuevo presidente ha pasado la mayor parte de sus 47 años la fiesta y su objetivo es ayudar en todo lo posible a las comparsas.

Acumula una larga trayectoria festera, parecía natural llegar a la presidencia de Ber-Largas.

La fiesta es parte de mi forma de vida. Pertenezco a los Moros y Cristianos desde 1978, tenía 9 años. Hasta 1980 estuve en Cristians; hasta 1983 en los Marroc’s, donde mis padres salieron de capitanes; y de 1984 hasta ahora estoy en Abbasires. He sido su presidente de 2002 a 2005. Y en 2001 con mi mujer y mis dos hijos (Ricardo, actual concejal del PP y Débora) fui capitán general del bando moro. He sido presidente de la barraca El Mambo y durante 8 años presidí la Junta Mayor de Semana Santa. He estado en las directivas de varios presidentes. Me gusta la fiesta y siempre ando enredado.

¿Qué le motivo a presentarse?

Hace un año y medio unos amigos me animaron. José Ramón (el anterior presidente de Ber-Largas) y yo somos amigos íntimos, él me dijo que tras dos legislaturas no iba a seguir. Me puse a buscar perfiles para crear el equipo de 23 personas. No se han presentado otras candidaturas y he recibido 87 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones.

¿Quién le acompaña en este mandato?

Es un equipo grande y equilibrado. Cuento con una persona que conoce la nueva normativa europea de la pólvora que es una gestión compleja. Hemos creado una estructura de equipos de trabajo divididos en áreas: la de Fiestas, para organizar entre otros los desfiles, las entradas; el área de Cultura para la presentación general, las embajadas y torneos y concurso; la de Protocolo donde hay 6 mujeres que desde 2014 han sido abanderadas generales y lo han vivido en primera persona. También un área infantil y juvenil.

¿Cuál es su mayor reto?

La fiesta es camaleónica y va evolucionando, ha crecido y nosotros seremos la Junta del 50 aniversario que celebramos en 2025 y ya hemos empezado a preparar un año entero de actividades. Además, hemos crecido mucho y eso implica cambiar algunas cosas.

¿Cuáles?

Ya somos 4.000 festeros, nunca habíamos llegado a esa cifra. Durante el covid hubo un bajón, pero este año somos 800 más y hay que estructurar horarios e itinerarios de entraetas y entrada del Fester, no de los actos principales, porque ahora los que salen en cabeza acaban cogiendo a los de la cola. Se cambia la ubicación del recinto del medio año, ya no cabemos en el solar de Marialice, vamos a unos terrenos municipales que hay entre la cementera y el barrio del Tubo de 13.000 metros. El Ayuntamiento ya ha hecho el plan de seguridad para hacer ahí un recinto ferial con una carpa de 4.000 metros cuadrados.

¿Hacia donde quiere que vaya la fiesta los próximos años?

Se va a basar en que haya mucha comunicación con los festeros. La junta no debe de ser presidencialista, sino la herramienta para que las comparsas lleven adelante sus proyectos. Hay que flexibilizar el protocolo de los cargos, están demasiado colapsados por todos los sitios a los que tienen que ir, es una demanda.

¿Cuáles son los puntos fuertes de los moros y cristianos?

Están muy consolidados. San Vicente tiene unas entradas espectaculares porque es uno de los pueblos que en más del 90% se alquilan los trajes y eso las hace muy vistosas. Tenemos una Embajada nocturna de Interés Turístico Autonómica, la primera que se hace por la noche y crea un espectáculo de arbacabucería y asalto a un castillo que es un punto fuerte. Y tenemos la parte religiosa que honra a San Vicente y la procesión, que es una de las más importantes, el santo más grande de la Comunidad Valenciana...

¿Cómo quiere que se recuerde su mandato?

Me gustaría que fuera plural. En una fiesta con 4.000 personas hay de todo y sé que me encontraré con problemas y diversidad de opiniones, pero quiere que sea cercano y al finalizar se queden con buen sabor de boca.

¿Qué consejo le ha dado su antecesor José Ramón Pastor?

El más importante, que cuando tenga una discusión con alguien no conteste enseguida y me dé un tiempo para pensar. Los cambios no deben ser drásticos, en la fiesta todos somos amigos y todos somos iguales. El cambio ha sido muy bueno, han hecho una labor muy importante.

¿Qué pueden esperar los sanvicenteros del 50 aniversario?

En septiembre se creará una comisión independiente de la Junta para crear un proyecto de actos para un año entero que empezarán con el fin de las fiestas de 2024 y culminará en las de 2025, formada por festeros veteranos, con las tres comparsas fundadoras.