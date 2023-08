El Ayuntamiento de Mutxamel ha reforzado la vigilancia policial en el extrarradio del municipio, en especial en la urbanización Bonalba, tras una oleada de robos sufrida durante el mes de julio. Este mes ha sido especialmente intenso, aunque desde el Ayuntamiento advierten de que no es una situación alarmante ni la tasa de robos es mayor que en otros sitios.

El alcalde, Rafael García, que es a su vez el concejal responsable de Seguridad en Mutxamel, explica que el municipio tiene en marcha un plan estratégico de seguridad en el que se incluye un refuerzo de la vigilancia con más patrullas en esta zona y en el extrarradio por parte de la Policía Local. A su vez, afirma que hay una colaboración estrecha con la Guardia Civil para el apoyo para realizar estas tareas. Dentro de la estrategia de seguridad, y debido a episodios anteriores de robos, la zona ya cuenta con cámaras de videovigilancia en dos puntos de la urbanización.

En esta ocasión, los ladrones han aprovechado puntos débiles como descampados y zonas de campo a través sin vigilancia para acceder a las casas. Y el alcalde asegura que tienen conocimiento de esas zonas por las que escapan los cacos y señala que espera que pronto se pueda implementar el uso de un dron para este tipo de vigilancias y realizar la persecución de los ladrones incluso de noche, al contar con cámaras térmicas.

Robos en julio

En julio, el primer robo se produjo el primer día del mes; y el día 7 de julio los amigos de lo ajeno volvieron a actuar en otra de las casas de la urbanización. El 16 hubo otro y a lo largo del mes se producían varios más, en un día se produjeron dos robos con unas horas de diferencia y en la calle El Sol se han producido otros dos robos durante el pasado mes.

Ha sido el concejal de Vox, Miguel da Silva, que a su vez es presidente de una de las urbanizaciones en Bonalba, quien ha aportado los datos y da la voz de alarma ante lo ocurrido. Mutxamel, con una población de más de 26.100 personas, tiene a la mitad de residentes viviendo en el extrarradio, en las urbanizaciones más grandes como Río Park, la Almajada y Bonalba Golf, que salpican todo el término municipal. El edil de Vox cree que para atajar la inseguridad es necesario un mayor refuerzo de la vigilancia ya que son las zonas más vulnerables desde hace años. "Los vecinos han dicho incluso de crear un grupo de seguridad ciudadana por la noche para patrullar la zona, pero les he dicho que ya tenemos una Policía Local para eso en Mutxamel", recalca Da Silva.

Muere horas después que roben en su casa

El concejal lamenta que uno de los robos afectó a una pareja de ancianos de origen belga que residen en su urbanización y que al llegar a la vivienda la encontraron destrozada. Esa misma noche el hombre, que tenía una salud delicada, falleció. "No puedo decir que murió por eso, pero es bastante significativo cómo se encontró su casa", indica el concejal, que al ser el presidente vecinal acudió a la vivienda que "estaba completamente al revés, cuando vinieron los propietarios", quien pedía medidas drásticas. Y advierte que en la madrugada del sábado pasado fue el aviso de una vecina el que frustró "otro robo más". El edil también reclama una mejora de la iluminación para hacer más difícil la impunidad.

La presidenta de la asociación de vecinos Residencial Bonalba Golf, Leo Llorca, explica que la zona no es conflictiva y corrobora que cuentan con vigilancia policial. Explica que los robos se están produciendo en zonas como el campo de golf y afecta a las casas que están más próximas, como las de las urbanizaciones El Olivar y Los Almendros, que permite a su vez a los ladrones huir con mayor facilidad así como por el descampado que conecta con la carretera de Busot. "Se llevan lo que pillan en el momento, joyas, relojes, dinero, con lo que pueden salir corriendo, y son más los destrozos que hacen que lo que se llevan", detalla la presidenta vecinal.

Llorca recalca que la urbanización Bonalba es segura y que no se debe alarmar innecesariamente, aunque reconoce que se producen robos puntuales y en muchos casos, porque puertas o ventanas se quedan abiertas. "No es para alarmarse, se producen robos como algo puntual. Ahora no nos roban bandas organizadas como hace 25 años que entraban con gafas nocturnas y con la gente durmiendo en casa", recuerda.

El alcalde señala que la seguridad del municipio forma parte de una estrategia trazada y explica que el verano es un momento proclive para los robos "en cualquier lugar, aumentan los pequeños hurtos, somos conscientes de ello y hemos mejorado las patrullas. Pero nuestros datos de robos y criminalidad no son alarmantes; pero está claro que un robo es un problema".

Rafael García explica que se ha reforzado la patrulla por el descampado de la carretera de Busot ya que se ha detectado que es uno de los puntos de fuga de los cacos. Y recalca que aunque luchar para que no exista criminalidad "es complicado, las estrategias de seguridad que hemos puesto en marcha están dando su fruto". Y enumera que Mutxamel cuenta con coches y motos nuevas, bicicletas eléctricas, pistolas táser y confía en poder poner en marcha el dron cuanto antes.